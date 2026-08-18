V úterý to uvedl portál InterSucho, za nímž stojí pracovníci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe.
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Déšť přinesl vláhu, ale nerovnoměrně. Který kraj měl nejvíc a který nejmíň
„Letos jsou ale dlouhodobým nedostatkem vláhy postiženy i další oblasti s vyšší nadmořskou výškou, např. Vysočina, a nedostatek vláhy také částečně zasahuje do horských oblastí,“ uvedl server.
Nedostatek půdní vláhy byl podle něj poměrně výrazný i loni, mezi další více postižené roky patří roky 2003, 2015, 2017, 2018, 2019 a 2022.