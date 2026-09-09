Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v úterý oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku, v prostoru národního parku Šumava, je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace za 192 milionů korun začne 21. září a potrvá do června 2028. Červený v úterý odmítl, že se věcí zabývá proto, že v Dekontě působila jeho stranická kolegyně Sovová.
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„Paní Klára Sovová je minoritní akcionářkou společnosti od roku 2000. Z této pozice se nikdy nepodílela na rozhodování o jednotlivých zakázkách, ani na řízení běžného chodu společnosti,“ uvedl Petrželka.
Od roku 2011 jsou podle něj vlastníci společnosti sdružení v Dekonta Holding. „Jejich role ve vztahu k Dekontě je vlastnická, ne výkonná,“ uvedl s tím, že Sovová vlastní 7,5 procenta Dekonty Holding. Po oznámení, že bude kandidovat v letošních komunálních volbách, jí v červnu se souhlasem všech spoluvlastníků skončil mandát v radě firmy, uvedl Petrželka.
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„Dekonta a.s. je odbornou společností bez politických ambicí. Společnost zároveň stojí za odbornou úrovní prací prováděných na území Národního parku Šumava. Výsledky provedených prací jsou doloženy v závěrečných zprávách a společnost garantuje správnost jejich obsahu,“ uvedl ředitel.
Ohradil se proti vtahování Dekonty do aktuálního politického boje. „Dekonta a.s. bude i nadále svou práci vykonávat na základě odborných postupů a výsledků a odmítá její účelové spojování s politickými aktivitami jednotlivých osob,“ uvedl. „Naše zakázky a jejich výsledky stojí na odbornosti, zkušenostech a odpovědnosti našich pracovníků,“ dodal.
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Dekonta prováděla průzkum bývalého vojenského cvičiště Prášily na Šumavě v roce 2023, na něj navázala sanace menšího území. Bývalé vedení ministerstva životního prostředí tehdy podle Červeného dostalo od Dekonty informace, jaké nebezpečné látky tam jsou a že zasažené území je větší. Letos v červnu ministerstvo Dekontu pověřilo průzkumem unikajících chemikálií v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda.
Podle ministerstva dostala Dekonta zakázku za 3,2 milionu korun na základě výjimky ministra z důvodu závažného bezpečnostního a environmentálního rizika. Exministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) vyzval ke zveřejnění závěrečné zprávy Dekonty z průzkumu.