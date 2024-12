Sbírka skupiny Kaprain: druhá šance pro hračky. Přispět můžete i vy

Do akce se budou moci zapojit zaměstnanci, návštěvníci i zákazníci hned třinácti společností a partnerů skupiny Kaprain včetně hokejové Sparty či chemických závodů Spolchemie a Synthesia.

Tisíce hraček zamíří do Sociálních šatníků – speciálních služeb po celé zemi, kde je mohou využít lidé v nouzi. Do iniciativy se zapojí i zaměstnanci vydavatelství MAFRA, které spadá pod skupinu Kaprain. Akce začíná právě dnes a potrvá celý měsíc až do Vánoc. Skončí den před Štědrým dnem.

Vybrané hračky pak nadační fond rozveze do šatníků po celé zemi. V POP Airport, Ice Areně Kateřinky a Letňany, akvaparku Lagoon Letňany, ve fanshopu hokejové Sparty i v sídlech skupiny Kaprain na pražské Harfě i v budově mediálního domu MAFRA na pražském Smíchově budou umístěny boxy, do kterých bude možné dát nejen hračky, ale i knížky, hry nebo stavebnice.

Věci budou moci dávat lidé do stejných boxů, které se objeví u firem, jež se do akce zapojí. Tedy třeba v chemičce Synthesia a Spolchemie, v gumárenských společnostech Gumokov a Rubena, karlínské reklamní agentuře Kotelna 55 či českobudějovickém obchodním centru DOC Mercury.

„Projekt Dejte hračkám druhou šanci je jednoduchý. Chceme dát tisícům zaměstnanců a desetitisícům zákazníků, partnerů a návštěvníků firem naší skupiny příležitost co nejsnadněji udělat radost dětem, které často nemají tak pohodové a klidné Vánoce, jak by si zasloužily,“ přibližuje myšlenku člen představenstva nadačního fondu Jakub Dlouhý. „Stačí proto, aby přinesli hračku, se kterou si už jejich děti nehrají, do jednoho z boxů. O vše ostatní se postaráme my,“ dodal Dlouhý.

Velké finále v O2 areně

Do projektu se zapojila i hokejová Sparta, a boxy na dárky tak nebudou chybět ani v jejím fanshopu v těsné blízkosti O2 areny v Praze. Tam v pátek 20. prosince proběhne i velké finále vánoční akce.

„V tomto projektu samozřejmě nemůžeme chybět. Jsem přesvědčen, že sparťané budou stejně aktivní a štědří jako při našich dalších charitativních akcích a box na dárky budeme muset pravidelně vyprazdňovat,“ říká marketingový ředitel klubu David Dinda.

V pátek 20. prosince chystá hokejová Sparta i jedno překvapení navíc. Přistaví ven před arenu i dvě dodávky. „Do nich budou moci naši fandové nosit hračky, které rozvezeme hned po zápase,“ doplňuje Dinda.