Jaké jsou další procedurální kroky v Poslanecké sněmovně:
Návrh po prvním čtení míří do garančního výboru, a to volebního či mediálního, a pak rozpočtového. Standardní lhůta na projednání je 60 dnů, Sněmovna ji však může zkrátit, a to na nejméně 20 dnů.
Ve výborech i na schůzi Sněmovny probíhá obecná a podrobná rozprava. Zde poslanci podávají pozměňovací návrhy. Tomu se už říká druhé čtení.
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Následuje čtení třetí, které se koná nejdříve 14 dnů po doručení usnesení z toho druhého. Hlasuje se o podaných pozměňovacích návrzích a následně o zákonu jako celku. K přijetí stačí nadpoloviční většina přítomných poslanců.
Pokud Sněmovna zákon schválí, postoupí jej Senátu, který má 30 dnů na vyjádření. Senát může zákon schválit, zamítnout, nebo vrátit s pozměňovacími návrhy. Pokud jej zamítne nebo vrátí, Sněmovna ho může přehlasovat nadpoloviční většinou všech poslanců.
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Po schválení Parlamentem dostává zákon prezident, který má 15 dní na podpis. Může zákon podepsat, nebo jej vetovat, čili vrátit Sněmovně. Prezidentské veto může Sněmovna opět přehlasovat 101 hlasy.
Kdy by mohl být zákon definitivně schválen?
Standardní legislativní proces trvá obvykle šest až devět měsíců. Pokud by vládní většina maximálně zkracovala lhůty, celý proces zabere minimálně tři až pět měsíců. Definitivní schválení a platnost lze reálně očekávat nejdříve v první polovině roku 2027.
Opozice má ještě prostor pro svůj boj. Může ve 2. a 3. čtení mít dlouhé projevy, využívat přednostních práv a procedurálních návrhů například na přerušení schůze, aby schválení co nejvíce oddálila.
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Podáním stovek či tisíců drobných pozměňovacích návrhů může opozice vynutit hodiny až dny trvající hlasování v rámci 3. čtení.
Pokud vládní koalice při schvalování poruší pravidla jednacího řádu – předčasně utne debatu, může skupina minimálně 41 poslanců nebo 17 senátorů podat stížnost k Ústavnímu soudu s návrhem na zrušení zákona z procesních důvodů.
Opozice ve spolupráci s občanskými iniciativami nejspíš využije i tlaku „ulice“ zejména u příležitosti státních svátků 28. října a 17. listopadu.