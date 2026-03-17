Seniorka z Plumlova prodělala infarkt 18. května 2024. „V nemocnici dostala stenty. Její srdce však bylo natolik poškozené, že jí lékaři doporučili implantaci defibrilátoru ICD (implantabilní kardioverter-defibrilátor) a v propouštěcí zprávě stanovili termín,“ popisuje Martin.
Jeho matka měla jít na zákrok koncem června. Kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu a těžké srdeční arytmii, která ohrožovala její život, lékaři zákrok uspíšili. Defibrilátor jí vložili pod kůži 17. června 2024. Měsíc a půl poté žena zemřela.
„Půl roku poté, co moje máma zemřela a já to nahlásil všem jejím lékařům včetně olomoucké nemocnice, přišel na naši adresu papír s dotazy, jak se mámě daří a jak defibrilátor funguje.“