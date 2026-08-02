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Hlavní aktér kauzy defibrilátorů nečekaně opustil Ústí. Počítám se vším, líčí Táborský

Ivana Lesková
  11:00

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Miloš Táborský | foto: Miloslav JančíkMAFRA

Kvůli podezření, že tým lékařů Fakultní nemocnice Olomouc pod jeho vedením voperoval defibrilátory mnoha lidem zbytečně, odešel Miloš Táborský loni na jaře do nemocnice v Ústí nad Labem. Jako přednosta tamní kardiologické kliniky měl zvýšit počet zákroků. Po šestnácti měsících náhle skončil. „Léčím dál, ale jinde,“ říká Táborský v rozhovoru pro iDNES.cz.

Váš konec v Ústí je překvapivý. Zatím nezazněl důvod. Můžete ho sdělit?
Skončil jsem v pátek 31. července po vzájemné dohodě s vedením Krajské zdravotní.

To tvrdí i zástupci společnosti, ale bez podrobností. Souvisí to s kauzou defibrilátorů, kterou šetří policie? Nebo jste měl na novém pracovišti spory s kolegy jako v Olomouci?
V Ústí jsem problémy neměl. Za rok a půl jsme tam společně vytvořili skvělý tým. V pěti lékařích, s nimiž mám korektní vztahy, jsme zvýšili počet implantovaných defibrilátorů z předloňských 157 na loňských téměř 400. A tým v tom bude pokračovat. Kolegové nebyli rádi, že odcházím. Ale dospěl jsem k takovému rozhodnutí, abych měl více klidu.

Mě dosud ani nevyslechli. A v tom je problém. Kdekdo něco tvrdí a vytahuje konkrétní případy, ale já se fakticky nemohu bránit. Nemám v ruce žádné podklady. Neznám dokumentaci pacientů, o kterých hovoří.

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