Hlavní aktér kauzy defibrilátorů nečekaně opustil Ústí. Počítám se vším, líčí Táborský

Váš konec v Ústí je překvapivý. Zatím nezazněl důvod. Můžete ho sdělit?
Skončil jsem v pátek 31. července po vzájemné dohodě s vedením Krajské zdravotní.
To tvrdí i zástupci společnosti, ale bez podrobností. Souvisí to s kauzou defibrilátorů, kterou šetří policie? Nebo jste měl na novém pracovišti spory s kolegy jako v Olomouci?
V Ústí jsem problémy neměl. Za rok a půl jsme tam společně vytvořili skvělý tým. V pěti lékařích, s nimiž mám korektní vztahy, jsme zvýšili počet implantovaných defibrilátorů z předloňských 157 na loňských téměř 400. A tým v tom bude pokračovat. Kolegové nebyli rádi, že odcházím. Ale dospěl jsem k takovému rozhodnutí, abych měl více klidu.
Mě dosud ani nevyslechli. A v tom je problém. Kdekdo něco tvrdí a vytahuje konkrétní případy, ale já se fakticky nemohu bránit. Nemám v ruce žádné podklady. Neznám dokumentaci pacientů, o kterých hovoří.