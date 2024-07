Na poslankyni ODS Decroix útočil agresor, zastal se jí kolega z ANO Mašek

„Upřímně děkuji panu kolegovi Maškovi, který mi umožnil se vedle něj schovat a byl připraven mi pomoci v situaci, kdy mne přes celé Malostranské náměstí pronásledoval a vulgárně na mne řval „svině…, zlodějko… a já ti ukážu“ nějaký vyšinutý agresivně vypadající šílenec, který mne prý zná z televize,“ uvedla poslankyně na síti X.

„Policie byla daleko a já byla ve lhostejném davu mezi stánky v úzkých a začínala se cítit v ohrožení. Kolega poslanec se zachoval jako správný muž a dokud se situace i já neuklidnila, stál za mnou a vedle mne. Děkuji za to a moc si vážím toho, že při všech názorových rozporech, které zcela legitimně můžeme mít a máme, se k sobě chováme jako lidi,“ dodala.

Eva DECROIX @eva_decroix Upřímně děkuji panu kolegovi @MasekJir který mi umožnil se vedle něj schovat a byl připraven mi pomoci v situaci, kdy mne přes celé Malostranské náměstí pronásledoval a vulgárně na mne řval “svině…, zlodějko… a já ti ukážu” nějaký vyšinutý agresivně vypadající šílenec, který… https://t.co/upyNJEceTS oblíbit odpovědět

Poslankyně dodala, že se jí taková věc stala poprvé a trochu jí otřásla. „Už hodně dlouho jsem se jako žena necítila náhle tak lehko zranitelná,“ řekla k chování agresora.

Podpora Richterové i Nerudové

Podpořila jí mimo jiné Olga Richterová, místopředsedkyně Sněmovny. „Evo, to mi je moc líto. A současně bohužel musím říct, že vím, jak se cítíš. Stalo se mi nedávno něco podobného, a to jsem měla s sebou dítě. Jestli jsem si z těch situací něco odnesla, tak to, že pro některé lidi přestáváme být lidskými bytostmi a argumentovat nemá smysl,“ napsala Richterová.

Nechyběla ani podpora Danuše Nerudové. „Paní poslankyně, mrzí mě, že jste zažila takovou situaci. Posílám sílu, držte se!,“ napsala na síti X Nerudová.

Poslankyně Decroix se mimo jiné věnuje návrhům o zjednodušení rozvodů, které přizpůsobuje institut manželství dnešní době. „Někteří právníci a odborníci říkají, že pokud chceme definovat manželství, tak se musíme podívat, jak je definován rozvod.“

„A někteří říkají, že pokud je rozvod příliš složitý, byrokratický a nepřístupný, tak dokonce může být překážkou k tomu, abychom vstupovali do manželství. Reforma jistě rozvody liberalizuje a zrychluje, ale i tak zůstává vše velmi konzervativní,“ myslí si místopředsedkyně ODS.

Podle ní totiž z řady zemí zaznívá požadavek, aby bylo možné manželství rozvést bez soudu, pouze na základě dohody obou stran. To podle ní nový návrh neumožní. „Ptáme se: chceme vnímat manželství jenom jako kupní smlouvu? Jako darovací smlouvu? Jako volné rozhodnutí dvou osob?“