Úplnost vysvětlování aféry pak před poslanci zpochybnili Piráti Olga Richterová a Jakub Michálek.
„Já věřím, že dnes je bitcoinová kauza uzavřenou kapitolou,“ prohlásila Decroix. „Na této kauze nic nebylo zameteno pod koberec,“ zdůraznila. Ministryně ale také uvedla, že role ministerstva ve vysvětlování a vyšetřování aféry byla velmi omezená. „Aby veřejnost dostala odpovědi na otázky, na které čeká, musíme nechat v klidu pracovat orgány činné v trestním řízení,“ poznamenala.
„Stát nevyplatil žádnou škodu“
Richterová označila vysvětlení Decroix za zoufale nedostatečné, klíčové záležitosti podle pirátské místopředsedkyně Sněmovny zodpovězeny nebyly. Je šance nemlžit o bitcoinové kauze a mluvit o skutečném dopadu na členy vlády včetně ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), uvedla.
Rovněž Michálek řekl, že kolem aféry zůstala velká bílá místa. „Snahou bylo rozředit to takovým způsobem, aby se v tom voliči nevyznali,“ míní. Šlo podle něho o to zamotat kauzu tak, aby se nemluvilo o odpovědnosti konkrétních lidí, a to včetně Stanjury.
Pokud by stát neuzavřel dohody o narovnání s kupci části bitcoinů, stát by to podle Decroix poškodilo. Stát by podle ní čelil riziku nákladných a vleklých soudních sporů, po celou dobu by podle ní mohly běžet úroky. Stát podle ministryně není schopen zaručit, že by v těchto soudních řízeních uspěl. Dohody s kupci, byť získají kurzový rozdíl až 50 milionů korun, podle Decroix stát nepoškozují.
Stát zaplatí za každý bitcoin „odškodné“ přes 300 tisíc, dohromady desítky milionů
„Stát nevyplatil žádnou škodu, naopak stát zabránil vzniku této škody,“ zdůraznila.
Richterová ale poukazovala na to, že nejméně čtyři miliony korun půjdou podle ní na právní náklady a stát vyplatí hlavním skupinám kupců s ohledem na kurzový rozdíl více peněz, než kolik od nich obdržel. „S právními náklady se to klidně vyšplhá k 55 milionům jenom čistě v těchto finančních závazcích,“ podotkla.
Existují dva možné scénáře vývoje
Blažek na ministerskou pozici v květnu kvůli spornému přijetí 468 bitcoinů v miliardové hodnotě rezignoval, pozastavil své členství v ODS a neobhajuje poslanecký mandát. Bitcoiny, které mělo ministerstvo v držení, v srpnu po zadržení Jiřikovského zajistila policie jako možný výnos z trestné činnosti.
Decroix uvedla, že existují dva možné scénáře dalšího vývoje. Pokud se prokáže, že kryptoměna pochází z trestné činnosti, bude podle ní zabavena a propadne do státního rozpočtu. V případě, že se podezření nepotvrdí, bitcoiny se podle ní stanou součástí rozpočtu ministerstva spravedlnosti. „Ani v jedné variantně nedochází ke škodě,“ dodala.