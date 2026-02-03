Decroix se omluvila hnutí ANO za slovo svoloč, jímž označila Babišovu vládu

„Já rozumím tomu, že se vám hodi každý důvod pro to, abyste s námi nemuseli komunikovat. Já rozumím tomu, že je mnohem jednodušší, než si udělat pořádek ve vlatních věcech, a začít vládnout tak, aby nám tady z toho všem nebylo trapno, tak je mnohem jednodušší požadovat poo někom omluvu. Já vám ale tu radost neudělám, abyste mohli svádět na mě, že nefunguje Sněmovna, protože vy nemůžete komunikovat. Jestli vy máte pocit, že způsob, jakým vládnete, je důstojný, je správný pro tuto zemi a je funkční, já se vám mile ráda omlouvám,“ uvedla Decroix.
Decroix se zúčastnila v neděli demonstrace na podporu prezidenta Pavla a v příspěvku na Facebooku pak uvedla, že nechápe, jak mohla vláda s ODS v čele prohrát volby a pustit ke kormidlu tuhle svoloč.
Místopředseda ANO Robert Králíček v úterý ve Sněmovně řekl, že opozice nechce vládní koalici umožnit, aby schvalovala zákony. Řekl také, že hnutí ANO přerušuje komunikaci s klubem ODS a to do doby, než se bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix omluví. „Urážka typu svoloč je nepřípustná,“ řekl Králíček.
Navzdory tomu, co Decroix v neděli zveřejnila na své facebookoké stránce a za co se v úterý omluvila, předseda Sněmovny a SPD nařkl ve svém projevu poslankyni, že za svoloč označila voliče současné koalice.