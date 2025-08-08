Jak to bylo s Uhlířem? Decroix bude znovu vysvětlovat konec bitcoinového poradce

Autor:
  12:41
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS opět vysvětlí okolnosti konce Davida Uhlíře ve funkci koordinátora objasňování bitcoinové kauzy. Svolala k tomu tiskovou konferenci, kterou bude iDNES.cz vysílat živě od 15 hodin. Uhlíř tento týden oznámil, že nevypracuje zprávu o svých zjištěních, což vadí hnutí STAN.
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix komentuje konec koordinátora pro...

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix komentuje konec koordinátora pro objasňování bitcoinové kauzy Davida Uhlíře. (30. července 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix komentuje konec koordinátora pro...
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix komentuje konec koordinátora pro...
Bývalý koordinátor pro objasňování bitcoinové kauzy David Uhlíř. (30.7.2025)
Koordinátor objasňování bitcoinové kauzy David Uhlíř skončil ve funkci. (24....
31 fotografií

Decroix se k uspořádání brífinku a vyjasnění okolností odchodu Uhlíře z jeho postu zavázala po jednání s předsednictvem STAN. Vedení hnutí ve středu uvedlo, že je nutné zveřejnit úplný audit, a to do konce srpna.

„Od začátku svého působení na ministerstvu komunikuji otevřeně, za svými kroky si stojím a jsem připravena za ně nést plnou politickou odpovědnost,“ napsala ministryně ve středu večer na sociální síti X.

Decroix ještě minulý týden tvrdila, že Uhlíř i přes konec na ministerstvu vypracuje zprávu o svých zjištěních. Ten k tomu ale nevidí důvod. „Můj vztah s ministerstvem skončil. A když nemám vztah s ministerstvem, nemám důvod zprávu vypracovávat,“ řekl v úterý Deníku N.

„Měl jsem k dispozici objem podkladů, ty jsem vrátil. Podepsala se dohoda o skončení právních služeb, čímž pro mě ta věc skončila,“ dodal.

Stát neměl bitcoiny přijímat, uvedl Uhlíř. Zprávu o kauze psát nehodlá

Uhlíř ve funkci náhle skončil minulé pondělí. Měl objasnit okolnosti přijetí miliardového daru v bitcoinech, který státu prostřednictvím ministerstva spravedlnosti dal podnikatel Tomáš Jiřikovský. Ten byl dříve odsouzen za obchod s drogami. Po skandálu rezignoval předchůdce Decroix, Pavel Blažek.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Jak by to probíhalo, kdyby nešlo o zkoušku sirén? Odpovídá šéfka civilní ochrany

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel

Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských Vinohradech. Historická nemovitost se zahradou, venkovním bazénem a vířivkou se prodává za 250 milionů korun....

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Loučení s Jiřím Krampolem. Sál se plní, dorazila řada známých osobností

Přímý přenos

Přátelé a veřejnost se loučí ve strašnickém krematoriu v Praze s hercem Jiřím Krampolem. Zaznít mají například Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách mají být puštěny záběry z...

8. srpna 2025  9:01,  aktualizováno  13:08

Emisní povolenky jako téma voleb. Zrušit, upravit, kompenzovat, zní od politiků

Premium

V Bruselu se mluví o nutné uhlíkové neutralitě, v Česku se z nových emisních povolenek stalo jedno z největších volebních témat. Zavedení povolenek známých pod zkratkou EU ETS 2 se nelíbí žádné...

8. srpna 2025

Ostrý krok spojence. Berlín zastaví vývoz zbraní, které by Izrael mohl použít v Gaze

Německo do odvolání neschválí žádný další vývoz zbraní, které by Izrael mohl použít při své ofenzivě v Pásmu Gazy. V pátek to podle německých médií uvedl tamní kancléř Friedrich Merz. Německo je...

8. srpna 2025  12:56

Zeta-Jonesová ve Wednesday zpívá. A nebyl to záměr, i když má Oscara za Chicago

Catherine Zeta-Jonesová se role Morticie Addamsové v seriálu Wednesday neujala jen proto, aby rozdávala chladné pohledy. Herečka se v očekávané druhé sérii naplno vrátila ke svým muzikálovým kořenům...

8. srpna 2025  12:48

VIDEO: Zloděj cyklista v noci objíždí luxusní auta, z jednoho ukradl slušný balík

Policisté varují před zlodějem, který se pohybuje na bicyklu v centru Prahy. Jeho strategie je přitom jednoduchá. Objíždí zaparkovaná luxusní vozidla a zkouší se dostat dovnitř. Z jednoho auta,...

8. srpna 2025  12:48

Jak to bylo s Uhlířem? Decroix bude znovu vysvětlovat konec bitcoinového poradce

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS opět vysvětlí okolnosti konce Davida Uhlíře ve funkci koordinátora objasňování bitcoinové kauzy. Svolala k tomu tiskovou konferenci, kterou bude iDNES.cz...

8. srpna 2025  12:41

Slovensko loni zaznamenalo rekordní počet případů syfilidy, většinu tvoří muži

Slovensko evidovalo minulý rok rekordních 738 případů nákazy sexuálně přenosnou nemocí syfilis. Meziročně přibylo také chlamydiových infekcí. V pětimilionové zemi naopak ubylo nakažených kapavkou. V...

8. srpna 2025  12:18

Mistrovská diplomacie, chválí ruští blogeři Putina. Donald ho nemá čím zastrašit, míní

Šéf Kremlu Vladimir Putin předvedl mistrovskou diplomacii a zajistil Rusku více času k postupu na bojišti, reagovali ruští prováleční blogeři na oznámení plánovaného setkání mezi prezidentem a jeho...

8. srpna 2025  12:01

V garáži ve Vrchlabí našli mrtvou ženu. Jejího druha viní, že ji ubil pěstí

Tělo bezvládné dvaačtyřicetileté ženy se v pondělí našlo v garáži ve Vrchlabí na Trutnovsku. Přivolaní záchranáři se ji marně snažili oživovat. Podle zjištění kriminalistů žena zemřela násilnou...

8. srpna 2025  11:56

Plácido Domingo zazpívá v Praze. Dvořákovu síň jsem vždy obdivoval, těší se

Španělský barytonista Plácido Domingo vystoupí 16. října ve Dvořákově síni Rudolfina. V Praze představí výběr ze slavných operních árií i temperamentních španělských zarzuel. Doprovodem mu na pódiu...

8. srpna 2025  11:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...

8. srpna 2025  11:32

Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu

Skupina lidí v noci ze čtvrtku na pátek postříkala hnědou barvou radnici ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Viní ji z rasismu kvůli vystěhovávání někdejší hornické osady Bedřiška, kde nyní...

8. srpna 2025  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.