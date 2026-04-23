Kafkovský způsob vinění? Mezi Blažkem a Decroix to vře kvůli bitcoinové aféře

Předmětem sporu je zveřejnění auditů, které měly vnést světlo do nejasností kolem miliardového kryptoměnového daru. Decroix v pondělí vyzvala současné vedení ministerstva, aby zveřejnilo audit k bitcoinové kauze, který si zadalo.
Narazila však u Blažka. Ten jí vzkázal, že by měla začít u sebe a ukázat audit k této kauze z doby svého vlastního úřadování.
„Chtěl bych mít po osmi měsících od medializace jeho ‚závěrů‘ konečně právo na to samé,“ uvedl Blažek na síti X. Podle něj Decroix za státní peníze pouze „opapouškovala“ to, co se už nepravdivě psalo v médiích. Blažek ji navíc obvinil, že – možná záměrně – nebyly položeny zásadní otázky.
„Na Tejce si zrovna Decroix stěžuje falešně. Kafkovský způsob vinění jiných s upřením možnosti seznámit se s obsahem ‚obvinění‘ vymyslela a zavedla ona sama. S pro ni typicky ‚upřímným‘ úsměvem do tváří bezbranně ‚obviněných‘,“ nešetřil kritikou bývalý ministr, za kterého bitcoinová kauza propukla.
Bitcoinová kauze znovu „ožila“ i kvůli nynějšímu ministrovi Jeronýmu Tejcovi (za ANO). Ten na základě výsledků auditů hodlá podat trestní oznámení, přičemž neuvedl, koho konkrétně se má krok týkat. Decroix takový postup označila za „prasárnu“ a Tejce samotného za „pouhou politickou loutku“.
Svému předchůdci pak vzkázala, že nikoho neobvinila ani nekryla a jeho současné vystupování vnímá jako potvrzení správnosti svého postupu. „Těžký skousnout pro Tebe i pro ANO. Že tě dodneška netrápí, kolik lidí jsi poškodil a střílíš furt dál slepejma, mi hlava nebere,“ uvedla Decroix v ostré odpovědi. Zároveň Blažka odkázala na oficiální kanály ministerstva, kde může závěry auditu komentovat.
Blažek přestřelku uzavřel trváním na svém. „Evo, píšeš o něčem dost jiném než já, ale to nevadí. Ať si každý udělá názor sám. Včetně toho o nás dvou,“ rozloučil se se svou bývalou spolustraničkou.
Bitcoinová aféra propukla loni na jaře, když byl ministrem spravedlnosti Blažek. Týkala se neprůhledného daru kryptoměny v hodnotě téměř miliardy korun, kterou jeho resort přijal od odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského. Ten je nyní kvůli kauze obviněný z legalizace výnosů z trestné činnosti. Blažek kvůli kritice rezignoval a pozastavil své členství v ODS, ve funkci ho nahradila Decroix.
Stát bitcoiny z daru od Jiřikovského nejprve prodával. Podle Tejce ale v aukcích nepostupoval správně, například snížil nejnižší možnou cenu za bitcoiny o deset procent, čímž podle něj stát zřejmě přišel o zhruba 13 milionů korun.