Drama v Děčíně. Sedmnáctiletý syn shodil svého otce z balkonu, muž zemřel

„Nevím, že by měli mezi sebou nějaké spory, o synovi vždycky s nadsázkou říkal: To moje miminko,“ řekl jeden z kamarádů zemřelého muže na posledním rozloučení, které se konalo v úterý večer v hospodě u sportovního areálu, kam muž chodíval. Hrál tady nohejbal, pravidelně každou sobotu. Podle přátel zemřelého se o výchovu syna staral, jak se dalo.

Jeho syn sem chodil také, zaházet si na koš. Basketbal hrál za školní i děčínský mládežnický tým. Lidé z oddílu i ze školy ale odmítali cokoli říci. Stejně jako sousedé z domu nedaleko děčínského magistrátu, kde chlapec s otcem žil. Tvrdili, že o rodině nic nevědí. Podle informací MF DNES však policistům někteří z nich vyprávěli, že z jejich bytu často slýchali hluk a hádky.

Místní lidé vypověděli, že otec byl naposledy ve své oblíbené restauraci u hřiště ještě minulý týden ve středu večer. Zaplatil, koupil si pivo i s sebou a šel domů. A nad ránem se pohádal se synem, jemuž bude za pár měsíců osmnáct let.

Podíl druhé osoby byl zřejmý

Co přesně se ve čtvrtek v jejich bytě stalo, není jasné. Policisté pouze sdělili, že krátce po půl šesté ráno dostali oznámení o pádu muže z balkonu.

„Po příjezdu policejní hlídky a záchranářů na místo již poškozený bohužel nejevil známky života. Prvotním zjištěním bylo téměř zřejmé, že na tragédii má podíl jiná osoba. Několik minut nato policisté zadrželi podezřelého.

Podle zjištění kriminalistů pádu muže předcházela konfliktní situace v bytě,“ stojí v oficiální policejní zprávě. Bližší okolnosti kriminalisté odmítají sdělit. „Trestní řízení je neveřejné, základní informaci jsme poskytli, víc se k tomu v tuto chvíli nebudeme vyjadřovat,“ řekla policejní mluvčí Šárka Poláčková.

Podle zjištění MF DNES nebyl muž zraněný před pádem na zem, všechna poranění si způsobil až při dopadu, kdy se napíchl na železné trubky plotu. Zranění byla tak masivní, že během chvíle zemřel.

Dva chlapci v bytě

Nikdo další v bytě zraněn nebyl. V době tragédie tam kromě otce a syna však byl ještě další chlapec, jemuž není ani patnáct let. Vyplývá to z vyjádření záchranné služby. „Odvezli jsme do nemocnice nezletilou osobu se stresovou reakcí,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník.

Vyšetřovatelé jsou přesvědčení, že sedmnáctiletý mladík zabil otce úmyslně a navíc že na svobodě by mohl být agresivní. Obvinili ho z vraždy a soud ho poslal do vazby. „Důvodem je obava, že by mohl uprchnout a skrývat se a také že by mohl v trestné činnosti pokračovat,“ sdělila mluvčí soudu Martina Syrůčková.

Za vraždu hrozí v nejmírnější sazbě až osmnáctileté vězení, mladistvým kvůli nízkému věku polovina, nanejvýš však deset let.