Pacient do nemocnice v Děčíně došel po svých, domů se vrátil jako ležák

Začalo to na jaře 2017, když Miroslav Urban z Děčína, jenž trpí zhoršenou imunitou, dostal pásový opar. Po vyléčení ho lékaři upozornili, že občas může trpět úmornými bolestmi hlavy. Dali mu tišicí léky a radu: pokud léky nezaberou, má jít do nemocnice na infuzi. To se také několikrát stalo. Naposledy 18. října 2017. Jenže když se ten den vrátil domů, v noci se nesnesitelná bolest vrátila a on musel do nemocnice znovu.



„Druhý den mi volal: Přijeď, bolí mě v zádech, nemůžu chodit a necítím nohy,“ vzpomíná Miroslavova manželka Jana. „Zjistili jsme, že má dole na zádech vpich. Ptala jsem se lékařů, co mu píchli, ale nikdo nic nevěděl. Nevysvětlila to doktorka, primářka ani ředitel,“ dodala. K injekci, po níž se mužův stav prudce zhoršil, se dodnes nikdo nemá.

Ochrnutý a s plínami

Muž zůstal v nemocnici a neustále si stěžoval na silné bolesti v místě vpichu. „Po pár dnech ho operovali a vysáli mu z místa vpichu hnis. Tři čtvrtě litru ho bylo,“ říká Jana Urbanová. „Po týdnu se to zase podebralo a následovala druhá operace,“ dodává.

Stav pacienta se nelepšil, po dvou měsících se rodina rozhodla, že ho převeze domů. „Záchranáři ho převezli na lůžku až do domu. Byl ochrnutý, s plínami, jen ležel a nemohl na nohy,“ líčí manželka.

Několik měsíců proležel na rozkládacím gauči. „Do vany mě nosil kamarád v náručí, já jsem chodit nemohl,“ vzpomíná Urban. „Jednou jsem spadl ze schodů, když jsem se plazil na záchod.“

Bývalý lodní kapitán zvyklý na aktivní život se znovu učil chodit, pomáhala mu rehabilitační sestra i manželka, z Červeného kříže si půjčili chodítko. Šlo to pomalu. Trvalo měsíce, než se zase postavil na nohy. Nyní už chodí, ale bez berlí se neobejde.

„Než jsem šel do nemocnice, pracoval jsem na zahradě, vyřezával loutky, maloval obrazy. A teď? Už je to rok a půl a já můžu tak akorát chodit kolem stolu,“ říká smutně.

Ivo Chrástecký, mluvčí Krajské zdravotní, pod níž nemocnice v Děčíně spadá, sdělil, že nesmí o průběhu léčby pacienta mluvit. „Mohu pouze obecně uvést, že pacientovi byla v Nemocnici Děčín poskytnuta péče lege artis (podle lékařských pravidel, pozn. red). Postup léčby byl podle zjištění Krajské zdravotní standardní a nemáme informace o tom, že by k opačnému závěru dospěla Česká lékařská komora nebo policie,“ řekl.

Podle Jany Urbanové Česká lékařská komora sdělila, že počká, až jak dopadne policejní vyšetřování. A to dosud neskončilo, přestože Urbanovi podali trestní oznámení už v listopadu 2017.

„Na případu se velice podrobně a intenzivně pracuje, ale do současné chvíle nepadlo ze strany policejního orgánu žádné rozhodnutí,“ řekla včera mluvčí děčínské policie Petra Trypesová.