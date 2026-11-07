Českou televizi bych zprivatizoval, řekl Turek. S Hřibem si ukazovali diplomy

Sněmovnu podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba rychlé jednání o zrušení koncesionářských poplatků tento týden neochromilo. „Normálně se v dolní komoře pracuje, když se tedy zrovna vládní koalice nesnaží ukrást Českou televizi a Českých rozhlas,“ prohlásil Hřib. „Osobně bych Českou televizi zprivatizoval. Poplatky bych zrušil co nejrychleji,“ opáčil v debatě na televizi Nova Za pět minut dvanáct čestný prezident Motoristů Filip Turek.
Podle předsedy Pirátů v minulém týdnu vládní koalice dokázala prohlasovat vícero legislativy. „Prošli vám důchody, Digital services act, zdravotní pojištění,“ vyjmenovával. „Kdyby nebyl výpadek proudu, tak by se toho prohlasovalo ještě víc,“ řekl. Vzápětí však Turkovi vytkl, že Motoristé nedodržují vlastní program. „Slibovali jste, že pohlídáte Babiše, ale hlídáte mu maximálně záda. Voličům jste také slíbili vyrovnaný rozpočet, ten tady taky není,“ pokračoval.
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Turek na to reagoval, že s rozpočtem jako pravicový politik rozhodně nesouhlasí, ale jsou pouze součástí koalice. „Když nám lidé dají ve volbách 51 procent, tak vyrovnaný rozpočet bude. S rozpočtem mám obrovský problém, ale Motoristé nemají ministerstvo financí,“ vysvětlil.
Připomněl, že ve vládní koalici sedí také SPD, která podle něj prosazuje více levicový program. „My jsme jediný pravicový subjekt ve Sněmovně,“ řekl poslanec. „Přiznáváte, že jste vlastně v koalici slabí a nic jste nevyjednali,“ poznamenal na to Hřib.
Spor o sektorové daně a diplom pro Turka
Sektorové daně, které chce zavést premiér Andrej Babiš, Turek nepodporuje. „Ve vládě ale nesedím,“ poznamenal. Přiznal, že po vypuknutí války v Íránu nejprve se zastropováním energetických cen souhlasil. V pondělí koaliční rada zasedne, aby zdanění například rafinérií, ale i dalších oblastí prodiskutovala. „Na koaliční radě se domluví, co se prohlasuje, a pak se to tak stane,“ prohlásil Turek.
„Bylo by fajn, kdybyste se v koalici o věcech bavili dříve, než je pustíte na veřejnost,“ vytkl mu Hřib. Piráti podle něj se sektorovými daněmi problém nemají, ale musely by se velmi dobře promyslet, protože některé rafinérie nabízejí spoustu pracovních míst.
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Hřib přímo ve studiu předal poslanci vytištěný diplom, kterým naznačil, že si ten, který Turek zveřejnil a následně smazal ze sociálních sítí, vymyslel. „Pan Turek očividně neumí pracovat s generativní AI,“ řekl.
„Diplom mám, kdybych ho neměl, tak bych takovou debatu nerozvířil,“ prohlásil Turek s tím, že mnoho lidí nerozumí jeho humoru. „Jen dokazuji, jak jsou některá média hloupá a naskakují na všechno,“ dodal.
„Titul vám je stejně v zásadě na nic, protože diplomacii nikdy dělat nebudete a ministrem také nikdy nebudete,“ pokračoval Hřib. „To si tedy nemyslím,“ opáčil Turek. „Pokud tady bude normální prezident a já ještě budu chtít, tak se klidně ministrem ještě mohu stát,“ řekl.
Větrníky jsou estetický smog, říká Turek
Motoristický poslanec podle Hřiba šíří ohledně větrných elektráren dezinformace. „Měl by jako pracovník ministerstva životního prostředí bojovat za čistší a levnější energii pro naše lidi, ale dělá přesný opak,“ řekl Hřib. „Na systému emisních povolenek vyděláváme, a to chce Turek zrušit.“
Připomněl, že mnoho zemí v Evropě investuje do větrných elektráren. Za příklad dal Maďarsko a jeho energetické plány nebo státy, které nemají hranice s mořem, jako je například Srbsko. „Pan Turek lobbuje za to, abychom byli co nejvíce závislí na fosilních palivech, což přináší nestabilitu,“ řekl Hřib.
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Podle Turka jsou větrné elektrárny estetický smog a „znásilnění krajiny“. Z jeho pohledu jsou zejména obrovský byznys. „Zmenšení akceleračních zón je moje největší politické dítě,“ dodal. Referenda proti větrníkům jsou podle něj účinná pouze tehdy, když je starosta ochoten rozhodnutí lidí respektovat. „Kdybych byl všemocný, tak by žádné zóny neexistovaly,“ dodal.
Turek dále tvrdí, že část průmyslového sektoru je kvůli emisním povolenkám více zatížená. „Systém povolenek je zrůdný, chceme vrátit peníze zpátky průmyslníkům,“ řekl.