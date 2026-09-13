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Pirátský suterén versus cvrlikající Brusel. Podle Vondráčka je střet zájmů „netéma“

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  12:46aktualizováno  13:04
Volební sněm hnutí ANO, Radek Vondráček, Andrej Babiš a Alena Schillerová na...

Volební sněm hnutí ANO, Radek Vondráček, Andrej Babiš a Alena Schillerová na tiskové konferenci (24. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference poslaneckého klubu hnutí ANO. Na snímku Radek Vondráček....
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Otázka střetu zájmů premiéra Andreje Babiše rozdělila hosty Nedělní debaty ČT. Zatímco poslanec Radek Vondráček (ANO) mluví o demagogii a vyřešené věci, opozice varuje před ohrožením miliard korun „českých občanů“ a poškozením reputace Česka v Bruselu.

„To, co tady předvádí zástupci Pirátské strany (proslov předsedy Hřiba v úvodu pořadu pozn. red.), jak označují Andreje Babiše a celé hnutí ANO za lháře, to je politický suterén a demagogie,“ prohlásil Radek Vondráček. Babiš podle něj vložením majetku do svěřenských fondů udělal více, než vyžadují například běžné povinnosti eurokomisaře, natož premiéra.

Koalice odmítla jednat o Babišovi, střetu zájmů a čerpání evropských dotací

„V tuto chvíli je to netéma,“ uvedl Vondráček s nadsázkou, že premiér bude mít jednou na náhrobku napsáno: „Zde leží Andrej Babiš ve střetu zájmů,“ protože jeho oponenty neuspokojí žádný krok.

„Jde o peníze Čechů, takže je to téma. Jde o desítky milionů korun, které se vyplácejí z peněz českých daňových poplatníků a které Česko nemusí z Bruselu dostat,“ odmítl poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). Schodek státního rozpočtu blížící se 400 miliardám korun sice označil za ještě palčivější problém, kauza však podle něj zásadně ničí kredit země v unijních institucích.

Do sporu se zapojil také poslanec Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD), podle něhož je jádro potíží v samotném dotačním systému. Připomněl slova již zesnulého šéfa Senátu Jaroslava Kubery, že dotace by měly být „trestné nebo alespoň sprostým slovem.“ Doplnil pak: „Kdyby tady dotace nebyly, tak tu nesedíme hodiny a hodiny a neřešíme tyto diskuse.“

Babiš je v potenciálním střetu zájmů, řekl Brusel. Nezajímá, neřeším, reaguje premiér

Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) odmítl rétoriku Andreje Babiše, který opoziční politiky opakovaně nazýval „práskači v Bruselu“. „Já žádná podání nedělám, ale jsem osobně přesvědčen, že ten konflikt zájmů vyřešen není. Vrabci na střeše si o tom cvrlikají a Evropská komise není slepá,“ prohlásil europoslanec. Varoval, že prověřování se brzy nemusí týkat jen Agrofertu, ale přelije se do miliardových částek ve zdravotnictví kolem fondu Hartenberg a reprodukčních klinik čerpajících peníze z veřejného pojištění.

Radek Vondráček na závěr debaty ke střetu zájmů ocenil korektnost argumentace oponentů ve studiu, Pirátům však znovu vyčetl podle něj nekonstruktivní „levicový aktivismus.“

„Vy jste jak Lenin,“ vytýká Vondra vládě změny kompetencí prezidenta

Po debatě o střetu zájmů se spor ve studiu přesunul k čerstvě schválené novele zákona o zahraniční službě, kterou sněmovna přehlasovala veto Senátu. Úprava odebírá prezidentu republiky pravomoc jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích a svěřuje ji vládě.

Vondráček (klub SPD) odmítl, že by šlo o protiústavní krok. Podle něj jde o nutné vyjasnění kompetencí v situaci, kdy si Petr Pavel „rozšiřuje svou roli“ a zasahuje kabinetu do personálních otázek.

Opozice krok označila za cílený útok na hlavu státu. „Je to zákon pomsta, možná lépe pomstička, a projev malosti,“ reagoval europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Upozornil, že narušování zavedených ústavních zvyklostí oslabuje pozici Česka v zahraničí. „Já jsem konzervativní, když něco funguje. Vy jste revolucionáři, já to chci zachovat. Vy jste jak Lenin tady v tomhletom,“ uvedl Vondra na adresu koalice. Podle Pospíšila jde o zbytečný krok, který u Ústavního soudu neobstojí.

„Těmto lidem nemůžeme věřit nic.“ Odborníci se zabývali Babišovým střetem zájmů i triumfem AfD

Podle šéfredaktora Echo24 Dalibora Balšínka je Babišova situace na evropské scéně bezprecedentní. „V Evropě neexistuje premiér, který by měl tak rozsáhlé podnikatelské aktivity,“ upozornil však také na britského expremiéra Rishiho Sunaka a dodal, že miliardový majetek vytváří pro Brusel obrovský vydírací potenciál.

Proti takovému výkladu se ostře ohradila spisovatelka Radka Denemarková, která Balšínkovu argumentaci označila za „demagogický výklad“ a odmítla, že by premiér byl obětí unijního tlaku. Babiše přirovnala k populistům trumpovského typu: „Těmto lidem nemůžeme věřit vůbec nic a všechno se musí velice důkladně prověřovat.“ Bývalý diplomat Karel Kühnl v debatě podotkl, že jediným definitivním vyřešením problému by byl úplný prodej majetku, s čímž souhlasil i Balšínek. Ten zároveň připomněl, že voliči dali Babišovi mandát i s vědomím jeho podnikatelského zázemí.

Nová Debata ČT: Střet o lídra opozice, pád preferencí i vládního kandidáta na Hrad

Střet vyvolal také zemský triumf AfD, která v Sasku-Anhaltsku atakovala 44 procent hlasů. Radka Denemarková varovala před rétorikou partaje. „Na začátku měla skutečně jazyk nacistického Německa,“ uvedla s tím, že strana těží z frustrace lidí. Z jejího pohledu v zemských volbách „vyhrálo Putinovo Rusko“, na které se strana snaží napojit.

Balšínek však varoval před bagatelizací hlubších příčin německého vývoje. Odmítl, že by šlo primárně o ruský vliv, a úspěch AfD přičetl ekonomickému úpadku Německa způsobenému Green Dealem a nezvládnuté migraci. Upozornil na masivní rušení pracovních míst v autoprůmyslu i chemii a neschopnost tamního politického establishmentu na krizi reagovat.

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