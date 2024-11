Dokážeme snížit byrokracii pro policisty v řádech měsíců, slíbil Vondrášek

Od pondělí do pátku pořádali protestující policisté „týden bez pokut“, kdy mírné prohřešky řešili jen domluvou. Chtěli tím protestovat proti nízkým platům, chybějícím počtům policistů i proti množství administrativy při vyšetřování případů.

„Do budoucna budeme muset řešit, jakým množstvím agendy se má zabývat policie. Nejde jen o vnější bezpečnost republiky, soustředit se musíme také na tu vnitřní,“ uvedl na začátku debaty policejní prezident Martin Vondrášek.

„Změny, které se dají udělat, by neměly být nutně zakotvené v zákoně. Je to i o odvaze policistů. To třeba znamená, že když někdo zavolá kvůli nějaké banalitě, tak mu operátor na lince 158 odmítne pomoci a odvolá ho na jeho pojišťovnu,“ vysvětloval policejní prezident, jaké změny by se daly provést v agendě policistů.

„Policista ale proto musí vědět, že pokud někam nevyjede, tak že nebude mít problém při kontrole, že něco zanedbal,“ doplnil.

„Nebál bych se bavit o desítkách procent agendy a byrokracie, o kterou by mohla policie v příštích měsících přijít,“ myslí si Vondrášek. Ve čtvrtek by měl jednat s místopředsedou odborů bezpečnostních sborů Martinem Červenkou a s dalšími složkami, které se uplynulého protestu účastnily.

„Policie měla v roce 2005 přes 47 tisíc policistů a policistek, poté počet klesal a v posledních deseti letech se přehoupl opět za 40 tisíc. My ale zdaleka nedosahujeme optimálního počtu, chybí nám pět tisíc lidí,“ řekl Vondráček k jednomu z důvodů, proč policisté nestíhají svou agendu.

Podle něj je dalším důvodem také vznik nových útvarů. Například kybernetické bezpečnosti, pro práci s drony a další.

Na 21. listopadu Unie bezpečnostních sborů svolala před ministerstvo vnitra protest právě kvůli platům. Odbory žádají lepší pracovní a platové podmínky pro policisty, strážníky či hasiče.