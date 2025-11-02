Kalousek kritizoval Babišovy ekonomické plány. Rychetský nechce Turka za ministra

V pořadu se diskutovalo o programovém prohlášení nově sestavené vlády. Moderátor Václav Moravec hned na úvod upozornil, že zástupci hnutí ANO byli do pořadu pozváni, ale pozvání nikdo z nich nevyužil.
V rozpočtu něco skrýváte, obul se Nacher do vlády. Zadlužíte děti, vyčetl mu Hřib
Hlavní část debaty se točila kolem ekonomických plánů vlády. Od možného znárodnění společnosti ČEZ až po návrh znovuzavedení EET, nově označené jako EET 2.0. Bývalý ministr financí Kalousek k tomu uvedl, že systém EET by měl smysl pouze tehdy, pokud by se dal efektivně kontrolovat. „EET je možné reálně sledovat jen v maloobchodech a gastronomii. Ve stavebnictví si někdo to DPH jednoduše uleje,“ řekl.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula označil vládní program za „přepsaný volební program ANO“. Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl upozornil na nejistotu ohledně financování vládních priorit na rok 2026. „Nemáme odpověď od staré vlády ani od té nadcházející. Nevíme, v čem budeme žít,“ řekl.
Až bude zvolen předseda Sněmovny, vláda předloží návrh rozpočtu, řekl Výborný
Poslanec Jan Skopeček (ODS) označil představy vlády o výběru peněz za nerealistické. „Není možné počítat s tím, že se vyberou desítky až stovky miliard korun,“ uvedl na dotaz daní.
Velkou část diskuse zabral návrh na znárodnění společnosti ČEZ. Hampl tento plán odmítl jako ekonomický nesmysl. „Znárodnění ČEZ by mělo dramatický dopad na kapitálový trh a nic by to nepřineslo. Rozhodně by to nezměnilo cenu elektřiny v roce 2025.“ Kalousek doplnil, že motivací vlády je ovládnou ČEZ na sto procent, aby se firma nemusela zodpovídat menšinovým akcionářům.
Spor o pravomoci prezidenta a nominaci Turka
Ve druhé části debaty se téma stočilo k otázce ústavních pravomocí prezidenta republiky při jmenování vlády. Konkrétně k tomu, zda by prezident měl jmenovat Filipa Turka ministrem zahraničí, pokud ho navrhne Andrej Babiš.
Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský dal jasně najevo, že si Turka ve funkci nepřeje. „Opravdu doufám, že Filip Turek nebude ministrem zahraničí,“ řekl. Ústavní právník Jan Kysela doplnil, že prezident může být návrhem premiéra při jmenování vlády v zásadě vázán, avšak připustil výjimky. „Nemusel by ho jmenovat, kdyby byl odsouzen za trestný čin nebo se dopustil něčeho extrémního, jako je třeba kanibalismus,“ dodal s úsměvem.
Pokud Turek neobhájí své výroky, tak je to vážný problém, míní Vondráček z ANO
Rychetský také upozornil, že odpovědnost za složení vlády leží především na premiérovi. „Je to problém premiéra, koho bude mít jako ministra zahraničí, ne prezidenta. Já bych upřímně nechtěl ani Babiše jako premiéra, a myslím si, že ani Babiš by si nepřál někoho jako Turka na této pozici.“
Debata o koruně a euru
Na závěr debaty se řešila i otázka budoucnosti české koruny. Budoucí vláda má podle programu usilovat o zakotvení koruny jako trvalé měny České republiky. S tím ale Pavel Rychetský nesouhlasil. „Všechny vyspělé země mají euro. Když lidé jedou na Slovensko, musí jít do směnárny si měnit peníze. Mít v programu odmítnutí eura je podle mě absurdní,“ prohlásil na konec.