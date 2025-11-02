Kalousek kritizoval Babišovy ekonomické plány. Rychetský nechce Turka za ministra

Autor:
  14:49
V neděli se v pořadu Otázky Václava Moravce potkali předseda ČMKOS Josef Středula, exministr financí Miroslav Kalousek, předseda NRR Mojmír Hampl a poslanec Jan Skopeček. Hlavním tématem byla ekonomická situace ČR. Ve druhé části se řešilo téma ústavní pravomoci prezidenta republiky při jmenování vlády s bývalým předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským a vedoucím katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy Janem Kyselou.
Miroslav Kalousek je bývalý český politik, spoluzakladatel a bývalý předseda...

Miroslav Kalousek je bývalý český politik, spoluzakladatel a bývalý předseda TOP 09 a předtím KDU-ČSL. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS)
Hostem pořadu Rozstřel je Mojmír Hampl, ekonom a předseda Národní rozpočtové...
Povolební vyjednávání STAN - ODS. Na snímku středočeský lídr ODS Jan Skopeček....
Josef Středula předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).
11 fotografií

V pořadu se diskutovalo o programovém prohlášení nově sestavené vlády. Moderátor Václav Moravec hned na úvod upozornil, že zástupci hnutí ANO byli do pořadu pozváni, ale pozvání nikdo z nich nevyužil.

V rozpočtu něco skrýváte, obul se Nacher do vlády. Zadlužíte děti, vyčetl mu Hřib

Hlavní část debaty se točila kolem ekonomických plánů vlády. Od možného znárodnění společnosti ČEZ až po návrh znovuzavedení EET, nově označené jako EET 2.0. Bývalý ministr financí Kalousek k tomu uvedl, že systém EET by měl smysl pouze tehdy, pokud by se dal efektivně kontrolovat. „EET je možné reálně sledovat jen v maloobchodech a gastronomii. Ve stavebnictví si někdo to DPH jednoduše uleje,“ řekl.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula označil vládní program za „přepsaný volební program ANO“. Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl upozornil na nejistotu ohledně financování vládních priorit na rok 2026. „Nemáme odpověď od staré vlády ani od té nadcházející. Nevíme, v čem budeme žít,“ řekl.

Až bude zvolen předseda Sněmovny, vláda předloží návrh rozpočtu, řekl Výborný

Poslanec Jan Skopeček (ODS) označil představy vlády o výběru peněz za nerealistické. „Není možné počítat s tím, že se vyberou desítky až stovky miliard korun,“ uvedl na dotaz daní.

Velkou část diskuse zabral návrh na znárodnění společnosti ČEZ. Hampl tento plán odmítl jako ekonomický nesmysl. „Znárodnění ČEZ by mělo dramatický dopad na kapitálový trh a nic by to nepřineslo. Rozhodně by to nezměnilo cenu elektřiny v roce 2025.“ Kalousek doplnil, že motivací vlády je ovládnou ČEZ na sto procent, aby se firma nemusela zodpovídat menšinovým akcionářům.

Spor o pravomoci prezidenta a nominaci Turka

Ve druhé části debaty se téma stočilo k otázce ústavních pravomocí prezidenta republiky při jmenování vlády. Konkrétně k tomu, zda by prezident měl jmenovat Filipa Turka ministrem zahraničí, pokud ho navrhne Andrej Babiš.

Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský dal jasně najevo, že si Turka ve funkci nepřeje. „Opravdu doufám, že Filip Turek nebude ministrem zahraničí,“ řekl. Ústavní právník Jan Kysela doplnil, že prezident může být návrhem premiéra při jmenování vlády v zásadě vázán, avšak připustil výjimky. „Nemusel by ho jmenovat, kdyby byl odsouzen za trestný čin nebo se dopustil něčeho extrémního, jako je třeba kanibalismus,“ dodal s úsměvem.

Pokud Turek neobhájí své výroky, tak je to vážný problém, míní Vondráček z ANO

Rychetský také upozornil, že odpovědnost za složení vlády leží především na premiérovi. „Je to problém premiéra, koho bude mít jako ministra zahraničí, ne prezidenta. Já bych upřímně nechtěl ani Babiše jako premiéra, a myslím si, že ani Babiš by si nepřál někoho jako Turka na této pozici.“

Debata o koruně a euru

Na závěr debaty se řešila i otázka budoucnosti české koruny. Budoucí vláda má podle programu usilovat o zakotvení koruny jako trvalé měny České republiky. S tím ale Pavel Rychetský nesouhlasil. „Všechny vyspělé země mají euro. Když lidé jedou na Slovensko, musí jít do směnárny si měnit peníze. Mít v programu odmítnutí eura je podle mě absurdní,“ prohlásil na konec.

Vstoupit do diskuse (31 příspěvků)

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Školy odmítají epileptiky. Učitelé mají strach, že dítěti při záchvatu nepomohou

Rodiče dětí s epilepsií mívají problém dostat je do běžné školy. Učitelé se bojí, že při záchvatech nedokážou dětem správně pomoci. Teď školy dostaly návod, jak postupovat.

2. listopadu 2025  15:01

Pohled, který bral dech. Češi se potopili k vraku Britanniku, nahlédli do jeho nitra

Čeští potápěči pomohli na konci října prozkoumat v Egejském moři vrak lodi Britannic. Uvedl to vedoucí expedice Petr Slezák. Kvůli extrémním podmínkám, proudům a hloubce patří průzkum tohoto vraku k...

2. listopadu 2025  10:56,  aktualizováno  14:51

Kalousek kritizoval Babišovy ekonomické plány. Rychetský nechce Turka za ministra

V neděli se v pořadu Otázky Václava Moravce potkali předseda ČMKOS Josef Středula, exministr financí Miroslav Kalousek, předseda NRR Mojmír Hampl a poslanec Jan Skopeček. Hlavním tématem byla...

2. listopadu 2025  14:49

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

2. listopadu 2025  14:01

Naše koncerty vám vykopnou mozek z hlavy, říká frontman kapely Parkway Drive

Premium

Australská metalcoreová kapela Parkway Drive slaví dvacáté výročí a 7. listopadu se představí českým fanouškům v pražské Sportovní hale Fortuna. O tom, co obnáší být ve skupině, která se z malého...

2. listopadu 2025

V Neratovicích vykolejil osobní vlak, mezi Prahou a Mělníkem nasadili autobusy

Při vjezdu do stanice v Neratovicích odpoledne vykolejil osobní vlak, nikdo se nezranil. V půl třetí odpoledne byl provoz obnoven po ostatních kolejích. Dopravu mezi Prahou a Mělníkem dočasně...

2. listopadu 2025  13:39

Útok ve vlaku měli za halloweenský žert, starší muž před nožem zachránil dívku

Nic nenasvědčuje tomu, že sobotní útok nožem ve vlaku na východě Anglie byl teroristickým činem, uvedla v neděli britská policie. Dva z deseti zraněných jsou nadále v ohrožení života. Oba podezřelí...

2. listopadu 2025  13:19

V rozpočtu něco skrýváte, obul se Nacher do vlády. Zadlužíte děti, vyčetl mu Hřib

Představitelé končící vlády a budoucí koalice v pořadu Partie na CNN Prima News řešili programové prohlášení vlády, jež bude představeno v pondělí a které už získala média. Opět se diskutovalo také o...

2. listopadu 2025  12:25,  aktualizováno  13:16

Bezpečná cesta pro žáky. V Praze je 13 školních ulic, v centru o ně není zájem

Od půl osmé do devíti hodin se v metropoli každý všední den uzavírá 13 školních ulic. Rodiče sice své děti nedovezou přímo před dveře školy, nicméně auta se nezasekávají v zácpách a žáci jsou cestou...

2. listopadu 2025

Před 40 lety začala jezdit nejmladší, „žlutá“ linka metra. A zrušily se turnikety

Trasa B pražského metra vozí cestující přesně 40 let. Zpočátku ji tvořilo sedm stanic v úseku mezi Florencí a Smíchovským nádražím. Spolu s jejím zprovozněním byly zrušeny turnikety, nahradily je...

2. listopadu 2025  12:31

„Všude byla krev.“ Po útoku nožem ve vlaku v Anglii bojují dva lidé o život

Po sobotním večerním útoku nožem ve vlaku na východě Anglie je v nemocnici deset zraněných – z toho dva s poraněními ohrožujícími život. V neděli to uvedla policie s tím, že na vyšetřování...

2. listopadu 2025  1:50,  aktualizováno  12:07

Těžba rudy v Kiruně vyhání další obyvatele. O domovy přijdou tisíce lidí

Expanze těžby železné rudy a vzácných zemin v severošvédské Kiruně přinutí dalších tisíce obyvatel opustit své domovy. Město ležící na bohatých ložiskách klíčových surovin čelí důsledkům rostoucí...

2. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.