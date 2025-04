Rakušan reaguje na zvýšení platů vojáků. Chce pro policisty aspoň přes polovinu

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) nedávno oznámila, že příjmy vojáků plošně vzrostou minimálně o 8 300 korun hrubého včetně příspěvku na bydlení. Náčelník generálního štábu Karel Řehka změnu uvítal. Řekl, že bez navýšení příjmů by se mohla armáda ocitnout v kritickém stavu.

Podle platové kalkulačky na náborovém webu armády je nyní minimální hrubý měsíční plat vojáka 38 810 korun. Kromě něj vojáci dostávají také stabilizační příspěvek ve výši minimálně 7 000 korun a příspěvek na bydlení. Průměrná mzda v Česku v loňském roce dosáhla 46 165 korun.

Debata o zvyšování příjmů však zvedla vášně mezi ministry na vládním shromáždění. Na vládě došlo údajně také k hádce, dříve měl jednání podle portálu Novinky.cz opustit ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

„Ta debata byla velmi otevřená. My jsme vláda, která se toho konfliktu mezi ministry nebojí. Za mě je nepřijatelné, aby se ty nůžky takto rozevřeli, aby měli policisté a hasiči méně než armáda,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Rozevírání nůžek“ by nerad viděl také poslanec Ivan Bartoš (Piráti). Rakušan proto na čtvrtek 17. dubna svolal jednání s odbory. Na vládě pak chce navrhnout navýšení platů policistů o čtyři tisíce korun.

Podle opozice je nízké ohodnocení důvodem, proč mnoho policistů opouští svá místa. „Musí se udělat všechno pro to, abychom měli co nejvíce policistů. Především na obvodních odděleních, kde nám chybí nejvíce,“ uvedla. Podle Vildumetzové bylo chybou rozhodnutí Rakušana o slučování některých obvodních oddělení a také to, že se neohradil proti tomu, že ministryně obrany chce pro vojáky náborový příspěvek až milion korun.

Rakušan odmítl, že by z řad policistů odcházela větší míra policistů. „Minulý rok byl prvním rokem od roku 2020, kdy více policistů přišlo než odešlo,“ řekl.

V tomto týdnu na vládě také ministr vnitra představil svou analýzu rozdílů v odměňování policistů a vojáků. Vyplynulo z ní mimo jiné že v letošním roce činí rozdíl 2 500 korun ve prospěch vojáků. Rakušan současně upozornil, že profese nejsou ve všech aspektech srovnatelné, vojáci více dojíždějí a žijí v kasárnách, hasiči mají zase více přesčasů, popsal. Důležité podle ministrů je zajistit stabilitu systému, která by byla narušena zvyšováním rozdílů v odměňování, popsal shodu v kabinetu.