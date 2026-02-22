Babiše vydat nemáme, řekl Vondráček. Farský připomněl etický kodex ANO

  11:55
Spor o nového ministra životního prostředí a vydání premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání dominoval pořadu Partie na Primě. Motoristé za Filipa Turka navrhli poslance Igora Červeného, podle poslance ANO Radka Vondráčka situaci zavinil Hrad. Europoslanec STAN Jan Farský v debatě připomněl, že premiér Andrej Babiš mohl podat kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu.
Poslanec ANO Radek Vondráček ve Sněmovně (22. dubna 2025)

Poslanec ANO Radek Vondráček ve Sněmovně (22. dubna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jan Farský (STAN)
Místopředseda Starostů a nezávislých, europoslanec Jan Farský sněmu hnutí STAN
V Partii Terezie Tománkové diskutovali ministr spravedlnosti z ODS Pavel Blažek...
Předvolební superdebata na iDNES.cz. Debaty se účastní uprostřed za kandidátku...
19 fotografií

Moderátorka Terezie Tománková připomněla Vondráčkovi výrok Filipa Turka, že nový nominant na ministra životního prostředí Igor Červený „udělá, co mu na očích vidí“.

„Že se na to ptáte zrovna vy jako zástupce médií,“ rýpl si Vondráček s tím, že jde jen o snahu získat mediální prostor. „Vidíte, dostali se tím i do živého vysílání,“ dodal.

„Cokoli se odehraje na této úrovni, je jakýsi precedens. Politik by se neměl vzdávat ve prospěch Ústavního soudu,“ oponoval pak návrhu na kompetenční žalobu, kterou mu předtím doporučil europoslanec za STAN Jan Farský.

Česko se podřizuje diktátu EU, řekl Okamura. Přestaňme fňukat, opáčil Vystrčil

Diskuse se následně vyostřila i v rovině evropské politiky. „Kolega je otevřený eurofederalista, byl pro emisní povolenky a balíček Fit for 55,“ zaútočil Vondráček na svého oponenta. Podle něj jsou tyto postoje v rozporu se zájmy, které by měl hájit zástupce českých občanů v Evropském parlamentu.

Farský Vondráčkův argument označil za úhybný manévr. „Je zajímavé, jak pan Vondráček stáčí debatu jinam, asi mu chybí konflikt,“ kontroval europoslanec.

Imunita pro Okamuru a Babiše

Dalším výbušným tématem se stalo možné vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.

„Babiš říkal, že politici mají chtít být vydáni. Jsou to jeho zaznamenané výroky,“ připomněl Farský. Podle něj etický kodex hnutí ANO jasně stanovuje, že politik má o vydání sám žádat, s výjimkou stíhání za politické názory. „Požádal tedy podle kodexu vlastního hnutí o vydání soudům?“ položil Farský řečnickou otázku.

Macinka je mistr arogance, sebestředný amatér, prohlásil Vondra. Havlíček ho hájil

Vondráček argumentoval tím, že kauza Čapí hnízdo vykazuje řadu pochybností. „Délka řízení je krajně nestandardní a byly tam i procesní kroky, které nebyly v pořádku,“ oponoval s tím, že hnutí celou věc vnímá jako politicky motivovanou. „V tom šlendriánu najdete řadu nesrovnalostí,“ dodal na Babišovu obhajobu.

Farský však takovou argumentaci odmítl jako nebezpečný útok na demokratické instituce. „Kvůli nevydání jste tady schopni útočit na právní stát, obviníte všechny kolem a rozhodujete namísto řádného soudu,“ prohlásil. Podle něj je jedinou motivací hnutí ANO snaha svého předsedu za každou cenu „ochránit a přikrýt“.

Spor o Mnichov a zahraniční politiku

Moderátorka otevřela další téma otázkou na nedávné vystoupení ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) na bezpečnostní konferenci v Mnichově. Tam dostal do ostrého názorového střetu s bývalou americkou ministryní zahraničí Hillary Clintonovou a svým polským protějškem Radosławem Sikorskim.

Podle Farského šlo o diplomaticky nevydařený krok. „Udělal všechno pro to, aby si ho všimli, ale jinak neudělal nic zásadního. Jediné, čemu to prospělo, bylo ego ministra Macinky,“ glosoval Macinkovo vystoupení.

Trump pochválil Macinku za střet s Clintonovou. Skvělá práce, ocenil

Vondráček se však ministra zastal a připomněl opozici její orientaci na minulou americkou administrativu. „Vaši kolegové se chovají jako Bidenovi sirotci,“ podotkl Vondráček s tím, že klíčovým spojencem pro Česko musí zůstat Spojené státy bez ohledu na to, kdo je právě v Bílém domě.

„Centrum svobodného světa není v Londýně, Berlíně nebo Bruselu, jsou to Spojené státy, ať se vám to líbí, nebo ne,“ zdůraznil.

„Jsem transatlantista, ale zatýkání, popírání výsledku voleb nebo dokonce útok na Kapitol nejsou ty správné americké hodnoty. Toto není Amerika, kterou chceme následovat,“ uvedl Farský a dodal, že Evropa musí rozšiřovat svou spolupráci i jinými směry, což se podle něj do značné míry děje a EU zkoumá možnosti kooperace s dalšími regiony.

Sikorski Macinku vyškolil, píše Politico. Střetu s Clintonovou si všimli i v USA

Vondráček kontroval tím, že Farský „přejímá rétoriku“ americké Demokratické strany.

„Opakujete klišé a názory demokratů, asi máte rád Hillary Clintonovou,“ rýpl si do europoslance. Farský však jakoukoli podřízenost odmítl. „Nechci být vazalem nikoho, ani EU, ani Spojených států,“ uzavřel tuto část diskuse.

22. února 2026  12:25

Romský aktivista a zakladatel spolku Ara Art David Tišer. (16. února 2026)

22. února 2026

22. února 2026

22. února 2026  11:11

22. února 2026  10:59

22. února 2026  10:38

22. února 2026  10:32

22. února 2026  9:36

22. února 2026  9:15

22. února 2026  9:15

22. února 2026

