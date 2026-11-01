„Ano, poznávám Sněmovnu, ve které pracujeme, a ta situace je vyhrocená i v kuloárech. Každý by měl začít sám u sebe. Idylka to nebyla nikdy,“ uvedla poslankyně Michaela Šebelová (STAN), která v té souvislosti kritizovala i schvalování sporných návrhů včetně zrušení koncesionářských poplatků, jež koalice prosadila v prvním čtení 24. října.
Šťastný použil přirovnání ze své původní lékařské praxe. „Abych to trochu odlehčil, je to průřez společnosti. Krev vypadá jinak na sále a jinak v posteli,“ prohlásil Šťastný. Podle něj k vyhrocené atmosféře zásadně přispívají sociální sítě a internet, kde lidé píší neuvěřitelné šílenosti. „Kdybyste viděla, co mně přišlo za poslední týden prostě za výhrůžky, výhrůžky smrtí, co chodí mým dětem, co ti lidé jsou schopni i pod svým jménem vůbec napsat pod nějaký příspěvek, to je úplně neuvěřitelné,“ popsal Šťastný.
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Podobnou zkušenost s agresivitou na sítích a v doručené poště popsala také Taťána Malá. „Dostáváme hromadné maily plné naprostých vulgarit a výhrůžek, které překračují veškeré hranice,“ konstatovala poslankyně ANO s tím, že terčem se stávají i rodinní příslušníci. Zmínila, že se tak děje od pátečního jednání 23. října, kdy vládní koalice „načetla“ projednávání zrušení koncesionářských poplatků pro ČT a ČRo.
Šťastný popsal, že napětí mezi poslanci při projednávání poplatků málem skončilo rvačkou. „Po té nešťastné události se lidé začali srocovat před sálem a bylo to chvíli od rvačky. Využil jsem všechny své schopnosti mediace a asi patnáct minut jsem ty lidi trpělivě přesvědčoval, odstrkával a posílal domů,“ uvedl Šťastný.
Pirátská poslankyně vidí problém i v pojetí obstrukcí: „Rozlišovala bych, když používá obstrukce opozice věcně, a situace, kdy Tomio Okamura předvádí rekordních jedenáct hodin a předčítá u pultíku bakalářské práce.“ K útokům na internetu dodala, že zatahování rodin a dětí do politického boje je to nejcitlivější a absolutně nepřijatelné.
Otevřela i otázku požívání alkoholu během jednání. „Věřím, že každý z nás si vybaví konkrétní jména poslanců a poslankyň, kteří chodí za řečnický pultík vystupovat s hladinou alkoholu v krvi a je to znát,“ prohlásila Stojanová.
Předsedkyně STAN pak zmínila incident z 22. října, kdy na ni Ševčík před půlnocí během dohadování křičel, ať si vezme „menopauzu“. Ševčík se jí podle jejích slov odmítl omluvit. „Kdyby řekl: pardon, přehnal jsem to, vykřikl jsem na vás pitomost, lidsky by mi to stačilo. Místo toho se začal vymlouvat,“ uvedla Šebelová.
Upozornila také na tisíce nenávistných reakcí na sítích: „Mám analýzu, kde pod příspěvkem poslance Turka je asi 1 400 výzev k útoku na ženy, z toho 1 300 je přímo na mě.“ Citovala i jednu ze zpráv: „Kroutí tou svojí palicí, třeba ti upadne a bude pokoj.“
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Spor se rozhořel také kvůli výrokům Andreje Babiše, který protesty před Sněmovnou přirovnal k útoku na americký Kapitol. Šebelová takové srovnání odmítla jako nepřijatelné zveličování, protože v USA umírali lidé. Malá pak kontrovala slovy Jany Černochové (ODS), jež podle ní přirovnala ochrannou službu ke gestapu, kvůli nevpuštění veřejnosti na jednání sněmovny.
Dřív spolu hráli na kytaru. Dnes se politici ani nepozdraví, říkají odborníci
Úvodní expertní blok Nedělní debaty České televize se věnoval upadající parlamentní kultuře a sílící nevraživosti mezi politiky i ve společnosti. Komentátor Seznam Zpráv Václav Dolejší poukázal na rozdíl oproti minulosti. „Když skončily schůze, tak leckdy vládní a opoziční poslanci, dokonce třeba i ODSáci a komunisté, dokázali pak sejít do sněmovní restaurace a tam hráli na kytaru a společně třeba zpívali,“ připomněl.
Reportér Aktuálně.cz Radek Bartoníček upozornil, že se stupňují útoky politiků přímo na novináře, které pak rozněcují nenávist u veřejnosti. Zmínil v té souvislosti chování Jindřicha Rajchla (zvolen za SPD). „Teďka zaútočil Rajchl na slečnu jménem Bára Stárek úplně šíleným způsobem. On dá její fotku na sítě, poplive ji nepravdivě a tam tečou takové komentáře, často na hraně zákona,“ popsal Bartoníček a dodal, že by si přál, aby lídři jako Andrej Babiš v takových chvílích vystoupili a řekli svým lidem, že to je za čarou.
Podle sociologa Ivana Gabala se navíc ze Sněmovny vytratil dialog a nedávné noční prosazování zákonů označil za „noční přepadení dostavníku“. Sociolog Pavel Ranocha z agentury Kantar CZ k tomu doplnil, že anonymita na sociálních sítích a uzavírání lidí do vlastních bublin tento rozkol ještě násobí.
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22. října 2026