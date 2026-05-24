Kompetenční žaloba prezidenta? Je to hloupost a ostuda, řekla Schillerová

Možná kompetenční žaloba prezidenta Petra Pavla na vládu je nesmysl a nic nevyřeší, řekla v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Šanci, že prezident pojede na červencový summit NATO, vidí jako velmi malou. Její oponent v diskusi bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že kompetenční žaloba je prohra všech stran.
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministryně financí Alena Schillerová. (18. května 2026) | foto: Petr Topič, MAFRA

Politici řešili mimo jiné také sudetoněmecký sjezd v Brně. Podle Aleny Schillerové je jeho pořádání v tuzemsku chybou, která zbytečně otevírá historické rány. „K té atmosféře přispěla celá akce, která se vůbec neměla odehrát na území Česka. My jsme dávno smířeni s Němci. Německo se omluvilo,“ uvedla ministryně financí.

Upozornila, že hnutí ANO akci nemohlo zakázat: „Lidé nás vyzývali, ať to zakážeme, ale nemůžeme zasahovat do soukromých akcí. Kdyby se sjezd nekonal v Česku, nic by se nestalo.“ Odmítla také, že by hnutí ANO jednalo pod tlakem šéfa hnutí SPD Tomia Okamury: „Pan Okamura mě nevydírá. Benešovy dekrety nejsou téma, jsou zcela nezrušitelné.“

Zároveň uvedla, že není důvod se v této vyhrocené situaci scházet s bavorským premiérem Markusem Söderem. Söder je v neděli na návštěvě sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), který se letos poprvé koná na českém území jako součást festivalu Meeting Brno, a poté se setká v Praze s prezidentem Petrem Pavlem.

Marian Jurečka (KDU-ČSL) svalil vinu za politizaci tématu na současnou vládní koalici. Připomněl, že Poslanecká sněmovna nedávno schválila usnesení, kterým sjezd v Brně odsoudila, což považuje za nešťastné.

„Nikdo z nás nezpochybňuje Benešovy dekrety. Mluvíme tu o smíření a o tom, že bychom měli přijmout, že se tito lidé v Brně scházejí. Sám Andrej Babiš v minulosti řekl, že to není naše téma, a najednou ho vládní koalice takto vytáhla,“ namítl Jurečka.

Ostrá výměna přišla kvůli možné kompetenční žalobě v souvislosti s cestou české delegace na summit NATO. Schillerová zopakovala, že kompetenční žaloba je nesmysl a nic nevyřeší. „Pan prezident by neměl silnými slovy šermovat a používat tvrdá slova. Politicky je to prohra a myslím si, že by se celá situace měla ještě vykomunikovat. Je to hloupost a do určité míry i ostuda,“ dodala.

Jurečka připustil, že s případnou žalobou osobně nesouhlasí. „Je to prohra zúčastněných stran. Stačila by špetka dobré vůle,“ řekl. Podle něj prezident v posledních týdnech ze svých požadavků postupně ustoupil.

Kvůli summitu se prezident s premiérem setkali začátkem května, ale shodu nenašli. Pavel bude trvat na tom, aby se na summitu zúčastnil zejména jeho první části, tedy neformální večeře hlav států a debaty o evropské a globální bezpečnosti. Oficiální části by se pak podle něj zúčastnil Babiš s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD).

Politici řešili také stav veřejných financí a přípravu státního rozpočtu. Schillerová uvedla, že podle zákona musí ministerstvo financí do konce června rozeslat jednotlivým resortům rozpočtové rámce a do konce srpna předložit vládě nový fiskální strukturální plán.

Jurečka kritizoval kabinet ANO za nejasnosti kolem rozpočtu. „Rozdíl mezi touto vládou a naší je, že každý dokázal dát jasnou odpověď na státní rozpočet,“ prohlásil. Schillerová mu oponovala s tím, že předchozí vláda Petra Fialy podle ní zveřejňovala čísla, o kterých sama věděla, že je nedodrží.

Ministryně financí se vyjádřila také k prodeji pardubického výrobce výbušnin Explosia. Uvedla, že při případném prodeji by hrála roli jenom cena. „Nyní je na prodej této společnosti vhodná doba, neboť až skončí válka, její cena zase půjde dolů. Zatím jde však o obchodní úvahu bez konkrétních obrysů,“ řekla v diskusi.

Ministryně financí Alena Schillerová chce zároveň do deseti let zrušit tzv. transformované penzijní fondy.

