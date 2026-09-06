Místopředseda SPD Radim Fiala v pořadu připustil, že byl výší čísla zaskočen. „Já jsem se to dozvěděl, až když to schválila vláda. Nečekal jsem, že bude tak vysoký,“ uvedl Fiala s tím, že na úpravy zbývá ještě měsíc do odevzdání do Sněmovny. O úsporách chce SPD jednat přímo s ministryní financí. „Máme pozvanou Alenu Schillerovou na poslanecký klub v úterý v jedenáct hodin a tam budeme tyto věci diskutovat,“ řekl.
Zástupce opoziční ODS Jan Skopeček reagoval kritikou načasování i formy vládního vyjednávání. „Já si myslím, že Alena Schillerová kritizovala minulou vládu, že s tím přichází pozdě,“ rýpl si Skopeček do ministryně financí a dodal: „Já jim vyčítám, že se dozvídáme to číslo až teď, kdy už má být předmětem jednání.“
Nynější vymezování Motoristů a SPD pak označil za pouhý kalkul pro voliče. „Vidíme teatrální tanečky, kterými chtějí své voliče uchlácholit,“ uvedl.
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Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl upozornil, že razantní zásahy do schváleného materiálu už nečeká. „Zažívám déjà vu. Tohle není poprvé, kdy je na stole návrh rozpočtu a v zásadě neexistuje skoro nikdo, kdo by ho hájil,“ prohlásil Hampl. Výmluvy na minulost odmítl jako účelové: „Tohle je čistá politická rétorika. Každý, kdo bude chtít zvyšovat deficit, bude říkat, že to musel udělat.“
Podle Hampla navíc navržená bilance popírá dosavadní trendy, přičemž strukturální schodek přesahuje i krizové roky. „Ten rozpočet je expanzivní, má největší strukturální saldo od covidu, dokonce větší než v obou covidových letech,“ varoval.
Středula chválí SPD. Odmítá škrty v podpoře v nezaměstnanosti
Do debaty přispěl šéf odborů Josef Středula, který odmítl optimismus ohledně vládních úspor. Naopak ocenil, že SPD odmítá osekání podpory v nezaměstnanosti. „Musím tady pochválit SPD, protože se velmi jednoznačně vyhranili proti nápadu, který byl na poslední vládě, a to je na snížení příspěvku nezaměstnanosti lidem, kteří přijdou o práci,“ prohlásil Středula.
„V tomto naopak máme silný multiplikátor, že ti lidé následně hledají lepší práci a nepřistupují na každou ze špatných prací. “ argumentoval Středula s tím, že spotřeba tvoří přes polovinu HDP.
Opatrnější vůči tzv. multiplikátoru byl Jan Skopeček (ODS). „Jestli někdy je multiplikátor kladný, tak v dobách hluboké hospodářské recese a u investičních výdajů,“ oponoval Skopeček a dodal, že pouhé vládní výdaje růst nepřinesou.
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Neshoda nastala mezi Fialou a Hamplem ohledně úředníků. Zatímco Fiala tvrdil, že vláda seškrtala výdaje na ministerstvech o 12 miliard, Mojmír Hampl kontroval, že celkový počet zaměstnanců státu letos i příští rok o tisíce roste.
Šéf rozpočtové rady navíc varoval před dramatickým nárůstem nákladů na obsluhu státního dluhu. „Dluh je obchodovaná komodita. Počítejme s tím, že budeme nové dluhy obsluhovat za vyšších úrokových sazeb,“ zdůraznil Hampl. Odmítl i vládní tezi o budoucím růstu: „Až do roku 2030 počítáme s tím, že se budeme pohybovat zhruba tam, kde jsme teď. Žádné nakopnutí ekonomiky v plánech není.“
Kritika od Motoristů? Politické PR, myslí si Klimeš
V úvodním odborném bloku pořadu se debata stočila k programovému prohlášení vlády, ve kterém kabinet sliboval stabilitu veřejných financí i hospodářský růst. Ekonom a komentátor David Klimeš však upozornil, že realita návrhu za vládními sliby zaostává. „Ta pravdivost toho rozpočtu na příští rok možná je vyšší než za minulé vlády, ale je tam i to, že prostě budeme bezpečně pod třemi procenty HDP, a to já v tom nevidím,“ uvedl Klimeš.
Generální ředitelka AURES Holdings Karolína Topolová reagovala na otázku, zda by podobný deficit obstál v soukromé sféře. „Odpověď je jednoznačná, moc parády bychom neudělali, ale samozřejmě stát se nedá řídit jako firma,“ řekla s tím, že pro byznys je stěžejní, jakou hodnotu vytvořený dluh přinese a jaká je strategie jeho splácení.
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„Zešíleli, brutálně nezodpovědné, katastrofa.“ Opozice tepe vládu za deficit
Bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer podotkl, že se výrazně změnil způsob komunikace o financích. „Pro mě to prostě byla propagační hra předchozí vlády pro její voliče. Ta rozpočtová pravidla se dají změnit stejnou většinou, kterou prohlasujete rozpočet,“ řekl Singer.
Podle politoložky Vladimíry Dvořákové je samotné programové prohlášení spíše „slohovým cvičením“, na kterém se koalice musela shodnout, zásadní problém ale vidí na příjmové straně rozpočtu.
Hosté rozebrali i náhlou kritiku vládního návrhu ze strany Motoristů, kteří po představení stomiliardových schodků žádají škrty. „Snad si nikdo nemyslí, že na paní ministryni Schillerové něco zvlášť vyjednají. Možná to budou jednotky miliard, které už má připravené,“ zhodnotil šance koaličního partnera Klimeš a dodal, že jde z jejich strany spíše o politické PR pro zklamané pravicové voliče.
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31. srpna 2026