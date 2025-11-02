V rozpočtu něco skrýváte, obul se Nacher do vlády. Zadlužíte děti, vyčetl mu Hřib

Představitelé končící vlády a budoucí opozice v pořadu Partie na CNN Prima News řešili programové prohlášení vlády, jež bude představeno v pondělí a které získala média. Opět se diskutovalo také o návrhu státního rozpočtu. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka ho může vládě předložit pouze ministr financí.
Poslanec ANO Patrik Nacher

Poslanec ANO Patrik Nacher | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zdeněk Hřib (Piráti) po povolební schůzce s Petrem Pavlem na Pražském hradě....
Ministr životního prostředí Petr Hladík (vlevo) na setkání s novináři v Dubé....
Boris Šťastný (Motoristé sobě) po jednom z jednání o programu vznikající vlády...
Místopředseda Sněmovny za ANO Aleš Juchelka a poslanec ANO Patrik Nacher
„Když se podíváte na návrh programového prohlášení vlády, jsou tam věci, které jsme slibovali před volbami,“ řekl na úvod poslanec ANO Patrik Nacher. „Chceme snížit daně právnických osob a snížení té daně přece neznamená, že bude menší výběr,“ odpověděl na otázku, kde vláda vezme na své sliby peníze. Cílem podle něj je vytvoření férového podnikatelského prostředí, kde se bude sice platit méně, ale platit budou všichni, kdo mají.

EXKLUZIVNĚ: Co plánuje Babišova vláda? Získali jsme programové prohlášení

Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný jeho slova podpořil. Potřebné finance se podle něj získají díky hospodářskému růstu, úsporám či efektivitě státu. Naopak ministr životního prostředí Petr Hladík z řad lidovců i šéf Pirátů Zdeněk Hřib to kritizovali.

„Jsou tady pouze výdaje, ale ne příjmová stránka,“ řekl Hladík. „Vy budete zvyšovat zadlužení státu, vy zadlužíte naše děti, naše vnoučata. A tím se zvýší i inflace,“ doplnil ho Hřib.

Až bude zvolen předseda Sněmovny, vláda předloží návrh rozpočtu, řekl Výborný

Řeč přišla také na návrh státního rozpočtu a to, zda ho vláda předloží nové Sněmovně. Předseda lidovců a ministr zemědělství Marek Výborný v sobotu prohlásil v televizi Nova, že kabinet ho dá dolní komoře k dispozici, až bude zvolen její šéf.

Hladík se nyní přímé odpovědi vyhnul. „Já nevím, co udělá ministr financí,“ řekl a dodal, že právě šéf resortu financí je ten, kdo podle pravidel může kabinetu předložit návrh rozpočtu. On by ovšem byl pro opětovné předložení Sněmovně. Podotkl však také, že návrh je všem k dispozici na internetu.

Podle Nachera se vláda snaží v rozpočtu něco skrýt. „My potřebujeme skutečně vědět, k jakým přesunům tam došlo, protože minimálně pan ministr (dopravy Martin) Kupka řekl, že mu tam chybí od toho návrhu 60 miliard,“ řekl poslanec hnutí ANO.

Samé miny nám připravili, stěžuje si Babiš na končící Fialovu vládu

Moderátorka se Nachera také zeptala na střet zájmů Andreje Babiše. Poslanec neví, jak přesně šéf hnutí tuto otázku vyřeší, věří ovšem, že to bude v souladu se zákonem. Podle Hřiba Babišův příslib řešení nestačí.

Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů poslala v pátek na Pražský hrad finální návrh programového prohlášení. Zástupci jednotlivých uskupení ho představí v pondělí. Redakce iDNES.cz má dokument k dispozici. Mezi body je například znovuzavedení EET, vrácení slev na jízdné pro seniory a studenty na 75 procent či zastropování odchodu do důchodu na 65 let.

