Ministr Výborný obhajoval důchodovou reformu. Není to reforma, opáčil Havlíček

Důchodová reforma počítá mimo jiné s tím, že věk odchodu do penze se má zvyšovat až na 67 let. Na předčasný nekrácený důchod bude mít nárok asi 14 tisíc lidí v nejnáročnějších profesích. Dalším bude jejich zaměstnavatel posílat příspěvek ve výši 4 procenta z jejich hrubého příjmu na individuální penzijní připojištění. Zaměstnavatel bude mít povinnost přispět.

„Reforma je hotová. Není to tak, že bychom předkládali něco nehotového,“ zdůraznil ministr. „Je to promyšlené. Na odchodu do důchodu a zastropování na 67 letech, tak, aby to bylo únosné a přiměřené, jsme se shodli úplně napříč. Já si dokonce myslím, že řada kolegů i tady od pana místopředsedy ANO s tím vlastně je srozuměna a považuje to za rozumný krok. Byť oni říkají, že nechtějí žádnou reformu, což je hrubě nezodpovědné,“ řekl ministr.

„Odmítáme s tím pomáhat“

Na jeho slova v nedělním pořadu reagoval místopředseda Sněmovny a hnutí ANO Karel Havlíček. „Odmítáme s tím pomáhat,“ opáčil Havlíček, který narážel na náročné profese.

Největší boj byl do posledních chvíle i v rámci vládní koalice o to, kdo bude moci odejít do předčasné penze bez jejího krácení. „Nemá to s reformou nic společného,“ doplnil Havlíček.

Výborný oponoval, že důchodovou reformu mohla připravit minulá vláda. „Hnutí ANO nemá vůbec žádný recept. Buď máte něco připraveného a měli jste dva roky to dát na stůl, nemáte vůbec nic,“ řekl Výborný.

Podle Havlíčka si vláda koupila voliče, když slibovala, že nezvýší věk odchodu do důchodu. „Ukázalo se nutné, aby se pracovalo s postupným zvyšováním věku odchodu do důchodu,“ odpověděl ministr Výborný.

„Nám jste říkali Babišova drahota“

Řeč přišla také na ceny potravin. Výborný mimo jiné zmínil, že v Česku není máselná krize. „Je zjevné, že situaci před Vánoci se někteří snaží zneužít. Je to nedůstojné,“ řekl s tím, že jako ministr nemá šanci to nějak ovlivnit. Současně však podotkl, že není důvod, aby bylo máslo drahé.

„Nám jste říkali Babišova drahota,“ reagoval Havlíček na ceny potravin. Ten také zmínil vysoké ceny za vánoční kolekce. Výborného to podle svých slov zaskočilo. Pokud podle něj tomu tak je, tak by se to mělo prověřit. „Budu chtít, aby kontrolní úřady konaly,“ doplnil Výborný.