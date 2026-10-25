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Jste zločinci a podvodníci, řekl Havel. Chtěli to v koalici, bránil se Macinka

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  13:41
Matěj Ondřej Havel na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP 09. (13. října...

Matěj Ondřej Havel na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP 09. (13. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference k jednání českého ministra zahraničí Petra Macinky...
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Na snímku Jana Mračková Vildumetzová...
Tisková konference poslaneckého klubu Starostové. Na snímku zleva Barbora...
Tisková konference k jednání českého ministra zahraničí Petra Macinky...
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Rušení televizních a rozhlasových poplatků vyvolalo další spor v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel obvinil koalici z útoku na nezávislost médií. „Jste zločinci a podvodníci,“ řekl. Motoristy pak kritizoval za porušení slibu voličům. Ministr zahraničí Petr Macinka ale posun názoru znovu vysvětlil koaliční dohodou.

Havel vládní koalici ANO, SPD a Motoristům vytkl, že chce změnou financování připravit veřejnoprávní média o nezávislost. Obává se, že by vláda mohla rozpočtem tlačit na jejich vysílání. „Je to zločin proti demokracii, pokud dojde k omezení svobody veřejnoprávních médií. Já si za těmi slovy stojím,“ řekl.

Motoristům vytkl, že před volbami slibovali zachování poplatků. „A teď vy jste, pane vicepremiére, jeden z největších obhájců tohoto naschválu, který se tady děje,“ dodal. Obrat strany je podle něj podvod na voliče.

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Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka na jeho výrok nejdříve reagoval poznámkou, ve které označil Havla za lidovce. „Mně se líbí, jak si tady pan kolega od lidovců vyskakuje,“ řekl a odkazoval tak nejspíš na nedávný přechod některých členů TOP 09 do KDU-ČSL.

Když Macinku Havel a moderátorka opravili, že jde o předsedu TOP 09, dodal: „Tak to se omlouvám. Vidíte, aspoň znám někoho z TOP 09 po odchodu pana Kalouska.“

Proti výroku předsedy TOP 09 se ohradila také senátorka za ANO Jana Mračková Vildumetzová. „Byla to slova absolutně přes čáru. Očekávala bych od vás, že se za ně omluvíte,“ řekla. „Mě tohle velmi urazilo a musím říct, že tohle není věcná debata. Takhle se nemá vést,“ dodala později.

Šéf Motoristů připustil, že jeho strana zrušení poplatků ve volebním programu neměla. Změnu ale vysvětloval koaliční dohodou. „Ty dvě větší strany měly postoj obrácený a považovaly to za svou prioritu,“ uvedl. Kritizoval také předchozí úpravu poplatků předešlou vládou.

Předsedkyně senátorského klubu hnutí ANO Mračková Vildumetzová zdůraznila, že zákon ještě není schválený a poslanci mohou předkládat změny. Odmítla zároveň označení návrhu za zestátnění médií a odkázala na bývalého ministra financí Miroslava Kalouska.

Rušení poplatků je drahé a nebezpečné. Zestátnění to ale není, upozornil Kalousek

Spor se vedl také i o způsob, jakým koalice návrh v prvním čtení prosadila. Havel označil noční projednávání a hlasování nad ránem za snahu zaskočit opozici a omezit čas občanské společnosti na reakci. „I kdyby jste to načetli na Ježíška, tak tam prostě budeme,“ řekl.

Místopředsedkyně poslaneckého klubu Starostů Věra Kovářová zase kritizovala omezení sněmovní debaty. Koalice podle ní měla postup předem projednat se zástupci klubů a umožnit opozici představit její argumenty.

Macinka pak kritizoval také výzvy k protestům a demonstrace označoval za koordinovanou akci nátlakových organizací. Havel Kovářová odmítli, že by opozice vybízela k násilí. „Násilí tam nepatří. Ale protest, občanský protest, do toho tedy rozhodně patří,“ řekl Havel.

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