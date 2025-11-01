Až bude zvolen předseda Sněmovny, vláda předloží návrh rozpočtu, řekl Výborný

Ve chvíli, kdy bude zvolen nový předseda Poslanecké sněmovny, vláda dolní komoře předloží návrh státního rozpočtu na příští rok, řekl v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct předseda lidovců a ministr zemědělství Marek Výborný. V diskuzi také kritizoval obsazení postu předsedy Sněmovny Tomiem Okamurou. Podle předsedy poslaneckého klubu Motoristů Borise Šťastného jde ale o správnou volbu.

Marek Výborný hovoří po povolebním jednání KDU-ČSL (5. října 2025). | foto: Anna Kristová, MAFRA

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný v pořadu komentoval současnou při o státní rozpočet. „Není to žádná klukovina, není to žádný šprajc,“ komentoval Výborný současnou při o návrh rozpočtu.

„V okamžiku, kdy proběhly volby, všechny návrhy zákonů, včetně toho o státním rozpočtu, vždycky padají do koše. A mohou být předloženy až v okamžiku, kdy je ustavena nová Poslanecká sněmovna a má svého předsedu. Protože teprve k rukám předsedy lze předkládat návrhy zákonů,“ zdůvodnil.

Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný s ním nesouhlasil. „Je to naschvál, kdy se tato vláda ke svému konci poté, co občané rozhodli, rozhodla takto postupovat. Je to špatně,“ oponoval.

V diskuzi se politici také dotkli budoucí volby šéfa Sněmovny. „Motoristé dohodu dodrží a podpoří Tomia Okamuru na předsedu Sněmovny,“ řekl Šťastný. „Okamura je zkušený politik, v minulosti byl místopředseda, za mě je to správný postup.“ Zároveň odmítl, že poslanci vznikající koalice mají podepsat závazek ke zvolení Okamury.

Výborný však jeho pohled nesdílí. „Pro nás je to neakceptované, abychom hlasovali pro Tomia Okamuru,“ řekl. „Tohle bude velmi špatná vizitka,“ dodal a zdůvodnil to Okamurovými výroky. Zdůraznil přitom, že právě předseda Sněmovny je třetí nejvyšší ústavní činitel země a i on zastupuje Česko v zahraničí.

Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů poslala v pátek na Pražský hrad finální návrh programového prohlášení. Zástupci jednotlivých uskupení ho představí a podepíší v pondělí. Redakce iDNES.cz má dokument k dispozici. Mezi body je například znovuzavedení EET, vrácení slev na jízdné pro seniory a studenty na 75 procent či zastropování odchodu do důchodu na 65 let.

Podle koaliční dohody by se předsedou Poslanecké sněmovny měl stát právě šéf hnutí SPD Okamura. Lidovci chtějí jako jeho protikandidáta postavit Jana Bartoška. Ustavující schůze nové Sněmovny začne v pondělí.

