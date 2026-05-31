Bouře ve sklenici vody, odmítá Tejc stávku adiktologů. Hazardujete, říká Richterová

Ministr spravedlnosti Tejc však emoce kolem protestů mírnil. „Já si myslím, že to nastavení může být lepší. Myslím, že je o tom přesvědčíme. Je to bouře ve sklenici vody,“ podotkl v debatě. Zároveň ale přiznal, že komunikace ze strany kabinetu mohla být lépe připravená.
Tejc se vyjádřil také k samotnému vyjednávání s experty, ze kterého někteří zástupci na protest odešli. Komentoval tak například účast odbornice na drogovou problematiku Jany Michailidu (někdejší političku za Piráty) na společném panelu. „Za mě tam přišla, aby následně odešla,“ dodal ministr.
Podle Richterové kabinet Andreje Babiše (ANO) hazarduje s fungujícím systémem. „Je potřeba pomoci lidem se závislostmi. Byli jsme na špici EU, dokud to Babišova vláda nerozmetala. Máme zkušenosti, v Evropě si nás chválí, tak proč bořit něco, co funguje,“ tepala Richterová vládní kroky.
Poslankyně navíc varovala před fatálními následky, které podle ní mohou kvůli změnám v systému nastat. Upozornila především na riziko šíření nebezpečných syntetických opiodů.
Poslanec Radim Fiala (SPD) sice uznal důležitost prevence, samotnou reorganizaci úřadů ale jako katastrofu nevidí. „Je to systematická změna na Úřadu vlády. Já jsem poslouchal kolegyni a já souhlasím s tím, že ta prevence je důležitá. Na druhou stranu to, že se ta agenda přesune z Úřadu vlády například na ministerstvo zdravotnictví, ještě nemusí nic znamenat,“ mírnil obavy Fiala.
Zcela opačný pohled nabídl poslanec zvolený za ODS Jan Lipavský. Toho rozčílily především argumenty, kterými vládní představitelé obhajovali netransparentnost kolem možného přesunu agendy.
„Je to nejabsurdnější prohlášení. Argumentovat tím, že to nemohli zveřejnit dopředu, protože by se proti tomu lidé postavili,“ nesouhlasil Lipavský. Podle něj byla kritika ze strany adiktologů naprosto oprávněná a strach z odporu veřejnosti či odborníků vládní kabinet neomlouvá. „Máme se umět domluvit,“ uzavřel poslanec.
V další části diskuse se rozhořela ostrá debata o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a jeho vazbách na holding Agrofert. Opozice vládnímu táboru vyčítala, že problém dlouhodobě zlehčuje a odmítá ho systémově řešit.
„Pan Babiš nikdy Agrofert nedostane zpátky,“ prohlásil rezolutně ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. „Už skutečně nevím, co víc by měl Andrej Babiš udělat,“ dodal. Opozici vzkázal, že kdyby věnovala stejnou energii svým voličům jako neustálému napadání premiéra, „vyhráli by volby a nemuseli posílat dopisy do Bruselu“.
Právě podněty k Evropské unii ale bránila pirátská poslankyně Olga Richterová. Podle ní jsou obavy z netransparentního rozdělování dotací zcela na místě. „Pan ministr jen zastírá, ale všichni vědí, o jaké firmy jde,“ reagovala Richterová s tím, že Úřad vlády se mohl v orgánech Evropské unie jednoduše zeptat, zda premiér ve střetu zájmů je, či nikoliv. „Já chci, aby občané věděli, že tyto agromamuti mají životní zájem na tom, aby k nim ty peníze chodily,“ dodala.
Do Pirátů se kvůli tomu ostře opřel poslanec Radim Fiala. „Vymysleli jste nový ideologický směr jménem antibabišismus,“ rýpl si do opoziční strany. Zastání našel u ministra Tejce, podle kterého se Piráti snaží „ohrozit tento průmysl“, na němž je přitom podle vládních představitelů závislá i potravinová bezpečnost státu.
Kritikou na adresu premiéra nešetřil ani poslanec Lipavský. „Já si nemyslím, že prezident udělal chybu, ale že Andrej Babiš vyřešil svůj střet zájmů jako princezna Koloběžka,“ glosoval situaci.
Jeho slova podpořila i Richterová, která upozornila na právní kličky současného uspořádání holdingu. „Svěřenecký fond není řešení a jeho děti mu mohou pak předat správcovství,“ varovala poslankyně. Její slova následně stručně komentoval Fiala: „Toto budeme poslouchat čtyři roky.“