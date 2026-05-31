Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bouře ve sklenici vody, odmítá Tejc stávku adiktologů. Hazardujete, říká Richterová

Autor:
  11:32aktualizováno  11:54
Nedělní Partie Terezie Tománkové přinesla ostrou debatu o vládních plánech na přesun agendy závislostí pod ministerstvo zdravotnictví. Zatímco ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (nestr. za ANO) označil protesty adiktologů za „bouři ve sklenici vody“, opozice vládní postup tvrdě zkritizovala. Debata se pak stočila k tématu možného střetu zájmů Andreje Babiše, jehož řešení přirovnal Jan Lipavský (zvolen za ODS) k „princezně koloběžce“.

Ministr spravedlnosti Tejc však emoce kolem protestů mírnil. „Já si myslím, že to nastavení může být lepší. Myslím, že je o tom přesvědčíme. Je to bouře ve sklenici vody,“ podotkl v debatě. Zároveň ale přiznal, že komunikace ze strany kabinetu mohla být lépe připravená.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejce po jednání vlády (2 března 2026)
Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025)
Na řádné schůzi Sněmovny by poslanci mohli mimo jiné schvalovat návrh, který umožní některým důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankcí, a novelu týkající se investičních společností. Na snímku Olga Richterová (Piráti). (27. května 2026)
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) na mimořádné schůzi Sněmovny, která projednává novelu o podpoře bydlení. (29. května 2026)
13 fotografií

Tejc se vyjádřil také k samotnému vyjednávání s experty, ze kterého někteří zástupci na protest odešli. Komentoval tak například účast odbornice na drogovou problematiku Jany Michailidu (někdejší političku za Piráty) na společném panelu. „Za mě tam přišla, aby následně odešla,“ dodal ministr.

Šaškárna, absurdní divadlo. Experti předčasně opustili jednání s Babišem

Podle Richterové kabinet Andreje Babiše (ANO) hazarduje s fungujícím systémem. „Je potřeba pomoci lidem se závislostmi. Byli jsme na špici EU, dokud to Babišova vláda nerozmetala. Máme zkušenosti, v Evropě si nás chválí, tak proč bořit něco, co funguje,“ tepala Richterová vládní kroky.

Poslankyně navíc varovala před fatálními následky, které podle ní mohou kvůli změnám v systému nastat. Upozornila především na riziko šíření nebezpečných syntetických opiodů.

Poslanec Radim Fiala (SPD) sice uznal důležitost prevence, samotnou reorganizaci úřadů ale jako katastrofu nevidí. „Je to systematická změna na Úřadu vlády. Já jsem poslouchal kolegyni a já souhlasím s tím, že ta prevence je důležitá. Na druhou stranu to, že se ta agenda přesune z Úřadu vlády například na ministerstvo zdravotnictví, ještě nemusí nic znamenat,“ mírnil obavy Fiala.

Adiktologové vstupují do stávky. Nesouhlasí s vládní politikou

Zcela opačný pohled nabídl poslanec zvolený za ODS Jan Lipavský. Toho rozčílily především argumenty, kterými vládní představitelé obhajovali netransparentnost kolem možného přesunu agendy.

„Je to nejabsurdnější prohlášení. Argumentovat tím, že to nemohli zveřejnit dopředu, protože by se proti tomu lidé postavili,“ nesouhlasil Lipavský. Podle něj byla kritika ze strany adiktologů naprosto oprávněná a strach z odporu veřejnosti či odborníků vládní kabinet neomlouvá. „Máme se umět domluvit,“ uzavřel poslanec.

„Babiš vyřešil střet zájmů jako princezna koloběžka“ říká Lipavský

V další části diskuse se rozhořela ostrá debata o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a jeho vazbách na holding Agrofert. Opozice vládnímu táboru vyčítala, že problém dlouhodobě zlehčuje a odmítá ho systémově řešit.

„Pan Babiš nikdy Agrofert nedostane zpátky,“ prohlásil rezolutně ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. „Už skutečně nevím, co víc by měl Andrej Babiš udělat,“ dodal. Opozici vzkázal, že kdyby věnovala stejnou energii svým voličům jako neustálému napadání premiéra, „vyhráli by volby a nemuseli posílat dopisy do Bruselu“.

Právě podněty k Evropské unii ale bránila pirátská poslankyně Olga Richterová. Podle ní jsou obavy z netransparentního rozdělování dotací zcela na místě. „Pan ministr jen zastírá, ale všichni vědí, o jaké firmy jde,“ reagovala Richterová s tím, že Úřad vlády se mohl v orgánech Evropské unie jednoduše zeptat, zda premiér ve střetu zájmů je, či nikoliv. „Já chci, aby občané věděli, že tyto agromamuti mají životní zájem na tom, aby k nim ty peníze chodily,“ dodala.

Střet zájmů je vymyšlená věc proti mně, řekl Babiš. Rakušana spojil se zločinem

Do Pirátů se kvůli tomu ostře opřel poslanec Radim Fiala. „Vymysleli jste nový ideologický směr jménem antibabišismus,“ rýpl si do opoziční strany. Zastání našel u ministra Tejce, podle kterého se Piráti snaží „ohrozit tento průmysl“, na němž je přitom podle vládních představitelů závislá i potravinová bezpečnost státu.

Kritikou na adresu premiéra nešetřil ani poslanec Lipavský. „Já si nemyslím, že prezident udělal chybu, ale že Andrej Babiš vyřešil svůj střet zájmů jako princezna Koloběžka,“ glosoval situaci.

Jeho slova podpořila i Richterová, která upozornila na právní kličky současného uspořádání holdingu. „Svěřenecký fond není řešení a jeho děti mu mohou pak předat správcovství,“ varovala poslankyně. Její slova následně stručně komentoval Fiala: „Toto budeme poslouchat čtyři roky.“

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Bouře ve sklenici vody, odmítá Tejc stávku adiktologů. Hazardujete, říká Richterová

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejce po jednání vlády (2 března 2026)

Nedělní Partie Terezie Tománkové přinesla ostrou debatu o vládních plánech na přesun agendy závislostí pod ministerstvo zdravotnictví. Zatímco ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (nestr. za ANO)...

31. května 2026  11:32,  aktualizováno  11:54

Babiš z Úřadu vlády přesouvá desítky lidí. Středula odsoudil, že bez porady s odbory

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Z celkem 255 lidí v radách vlády se přesune 48 úředníků a vzniknou připomínková místa rad na ministerstvech. Premiér Andrej Babiš zopakoval, že nadresortní charakter agend rad zůstane zachovaný....

31. května 2026  11:26

Prahu nejvíc navštěvují Češi, Němci a Američané. Přibývá Izraelců i Číňanů

Den otevřených dveří na Pražském hradě (18. dubna 2026)

Nejvíce turistů přijelo do Prahy v loňském roce z České republiky. Praha je čtvrtým rokem po sobě nejoblíbenějším krajem Čechů pro trávení tuzemské dovolené. Druhými nejčastějšími návštěvníky Prahy...

31. května 2026  10:42

Umělci bojkotují trumpovské oslavy vzniku USA. Vystoupím sám, vzkázal prezident

Donald Trump v Bílém domě oslavuje Velikonoce. (21.4.2025)

Poté, co z programu plánovaného protrumpovského hudebního festivalu ve Washingtonu v posledních dnech odstoupila řada vystupujících, se organizátoři rozhodli nahradit hudební přehlídku projevem...

31. května 2026  10:35

Japonsko zkouší při léčbě depresí anime a mangu, nová terapie zabírá

Postavy z japonských komiksů manga.

Francesco Panto strávil dětství a dospívání na Sicílii, ale vzor muže, jakým se chtěl stát, našel v postavách japonských komiksů manga. Dospěl, stal se z něj psychiatr a nyní žije v Japonsku, kde se...

31. května 2026  9:53

„Naše vztahy přinášejí dobré výsledky.“ Vystrčil odletěl na Tchaj-wan

Tisková konference předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) k jeho zapojení do...

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) před odletem na Tchaj-wan řekl, že je jeho cesta hodnotová i pragmatická. Míní, že Česku přinese užitek i autoritu. Ve Vystrčilově delegaci jsou také podnikatelé...

31. května 2026  9:37

Začíná Brno Pride Week, zdůrazňuje význam respektu a komunitní soudržnosti

Brnem prošel duhový průvod oslavující queer komunitu. Zakončil tak týdenní...

Sportovní a kulturní program v parku u Anthroposu v neděli zahájí festival Brno Pride Week. Letošní ročník má heslo "Vždycky je něco, co nás spojuje". Reaguje na současnou situaci queer lidí v Česku...

31. května 2026  9:27

Poryv větru shodil strom na ženu. Pro zraněnou letěl vrtulník

Letecká záchranná služba Plzeňského kraje

Na pětašedesátiletou ženu spadl v sobotu odpoledne po poryvu větru strom v Podzámčí u Kdyně na Domažlicku. V západních Čechách je to nejvážnější důsledek sobotního výkyvu počasí, před nímž varovaly...

31. května 2026  9:24

Klenoty nejen z první republiky. Naleštění veteráni projeli okolím Plzně

Naleštění veteráni projeli okolím Plzně. K vidění byly opravdové klenoty. (30....

Desítky nádherných naleštěných starých aut a motorek projely v sobotu Plzeňskem v rámci 36. ročníku Jízdy historických vozidel okolím Plzně. Start i cíl jízdy byl v Autocampu Ostende v Plzni-Bolevci,...

31. května 2026  9:14

Brennerská dálnice byl kvůli demonstraci uzavřená, lidem vadí její přetížení

Lidé protestují proti rostoucímu dopravnímu zatížení na Brennerské dálnici mezi...

Od sobotního dopoledne až do večera řidiči osobních ani nákladních aut neprojeli přes Brennerskou dálnici (A13), která je považována za hlavní přesalpský dopravní tah spojující střední Evropu a...

30. května 2026  15:09,  aktualizováno  31. 5. 9:06

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Česko asi závazky NATO nesplní, u Trumpa ale máme výhodu, říká Babiš

Premiér Andrej Babiš a americký prezident Donald Trump (7. března 2019)

Česko letos nejspíš nesplní závazek v NATO vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Má však výhodu v tom, že český premiér Andrej Babiš je jedním z posledních příznivců...

31. května 2026  9:04

Izrael dobyl pevnost na jihu Libanonu, v zemi je nejhlouběji od roku 2000

Také libanonský Beaufort je spojený s křižáky. Vystavět jej nechali v roce...

Izraelská armáda v neděli oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu. Jedná se o nejhlubší izraelský průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z...

31. května 2026  8:16,  aktualizováno  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.