Já bych do Moskvy v žádném případě nejel, distancoval se Turek od Fica

V diskuzi se střetl s ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem (STAN). Hlavními tématy byly budoucnost zákazu spalovacích motorů v souvislosti s nově zvolenou Evropskou komisí.

Je to záležitost Slovenska a jejího premiéra, shodli se oba čeští politici. „EU nikomu nic nenařizuje, vyjadřuje většinový názor na dění ve světové politice,“ řekl Dvořák. „Robert Fico zcela rezignoval na dodržování evropské jednoty,“ pokračoval.

„Já bych tam v žádném případě nejel,“ řekl Turek.

Ve středu schválil Evropský parlament novou Evropskou komisi. Ta dostala nejmenší podporu od roku 1995. Sestavila jí staronová předsedkyně Ursula von der Lyenová, která chce například to, aby Evropa nadále snižovala emise a posilovala obranu.

Turek novou sestavu nepodpořil. „Já s tou komisí bytostně nesouhlasím. To, co se bude dít těch pět let bude absolutní opak toho, jakým směrem bude směřovat USA, Asie a tak dále.“

„Máme tam jasné signály, že některé věci jsou dneska akcentovány méně, například ekologická politika, jiné jsou akcentovány více, zejména národní zájmy a konkurenceschopnost,“ okomentoval novou komisi Dvořák.

Komisaři, kteří mají na starosti automobilový průmysl, věří podle Turka klimatickým cílům. Myslí si, že chtějí k dekarbonizaci dojít jinou cestou, ale stejně k ní přijdou. Dále uvedl, že kvůli nedostatečným nákladům na emisní povolenky začínají automobilky dobrovolně omezovat svou výrobu.

Frakce Zelených dostala výrazně nejméně hlasů, uznal Dvořák. Dekarbonizaci podle něj ale nejde zrušit úplně. „Nemůžu souhlasit s panem europoslancem, že tu dekarbonizaci máme úplně zrušit, to přece není pravda. My máme ekologické cíle, nějaké hrozby, které vyplývají z toho, jak planeta vypadá. Prohlásit to všechno za nesmysl, který jenom brzdí náš rozvoj, je prostě trošku zcestné řešení,“ řekl Dvořák.

Dvořák také uznal důležitost automobilového průmyslu pro Česko. „Zvyšujeme náklady na odstranění problému v budoucnosti,“ odůvodnil nutnost postupného omezování spalovacích motorů. Turek reagoval: „Neříkám, že nemáme chránit životní prostředí.“ Dodal ale, že když Američané s Trumpem odstupují od těchto úmluv, fantazie našich politiků jen pomohou zahraničnímu průmyslu. „My nejsme v SSSR, aby ministr říkal továrnám, co mají vyrábět,“ řekl. Podle něj by rychlost vymizení aut se spalovacími motory měl určovat trh. Přirovnal to k vymizení koňských spřežení, která taky nikdo nezakázal.

„Jestliže teď začneme cíle změkčovat, potrestáme ty, kteří začali plnit pravidla,“ odvětil Dvořák. Podle Turka by ale pro tyto automobilky návrat ke spalovacím motorům nebyl problém. Naopak jako problém vidí to, že cena elektromobilů znemožní českým občanům je kupovat, proto budou jezdit ve starých autech se spalovacími motory.

Podle ministra je důležité, aby evropský trh měl jednotná pravidla. Za problém české ekonomiky označil nediverzifikovanost průmyslu. Turek souhlasil s dovětkem: „Vy chcete, abychom byli závislí na Čínském průmyslu.“

Nově zvolený americký prezident Donald Trump ve své kampani vyjádřil, že chce zavést desetiprocentní plošné celní poplatky na dovoz zboží z Evropy. Podle Turka se tím firmy brání výrobou v USA. „Úkolem diplomacie občas bývá, aby se věci nestaly. Bude snaha Trumpovi vysvětlit, že obchodní válka s Evropskou unií není výhra ani pro jednu stranu,“ řekl k tématu Dvořák.

Debata se dotkla i potenciálu nového eurokomisaře Josefa Síkely. „Já jsem to portfolio nekritizoval nikdy, ředitelství má tři tisíce lidí, je to největší ředitelství. Na ČR to má ale pramalý vliv,“ řekl Turek. Dvořák vyzdvihl Síkelovu cestu do Afriky, kterou jako komisař pro mezinárodní partnerství podnikne jako první.

Vstup Ukrajiny do NATO

K vyjádření ukrajinského šéfa diplomacie, který oznámil, že příští týden očekává Ukrajina pozvánku do NATO, se Dvořák vyjádřil takto: „Už delší dobu se spekuluje, že tohle by mohlo být řešení. Tam, kde dneska ruská holinka už stojí, tak to nechme být, pro tuto chvíli se o tom dál nebavme, tady natáhneme tu linii a všechno od té line na západ bude Ukrajina jako člen NATO,“ okomentoval možné řešení. „Já si myslím, že teď za každou cenu bude potřeba uzavřít příměří,“ souhlasil Turek.

Během debaty Turek několikrát uvedl, že svět je do lednové inaugurace Trumpa nejblíže třetí světové válce od té druhé. Dvořák ho obvinil, že svými hlasy v evropském parlamentu nepodporuje Ukrajinu. „Já ji fakticky podpořil v jediném hlasování, kde se Ukrajina podporovala.“ Ostatní hlasování se týkala rezolucí, které jsou podle Turka k ničemu. „Najděte si rozdíl mezi rezolucí a pomocí,“ řekl Dvořákovi.

Boj za euro

Posledním tématem debaty bylo zavedení eura, které se pokusilo vrátit do hry hnutí STAN. Podle Dvořáka chtěli podniknout kroky, které by předali budoucí vládě jako připravené. Ta by se rozhodla podle sebe. Ani to se však podle ministra zřejmě nepodaří. Do budoucna by chtěl, aby se k podpoře eura přidala i další hnutí.

Turek je zásadně proti přijetí eura, vidí v něm nedostatek peněz pro obyčejné české občany, z nichž většina má podle jeho slov už teď „hluboko do kapsy“. Zavedení eura by bylo výhodné pro německé automobilky, dodal. Nechce ho však zavést nikdy. Dvořák argument označil za nepravdivý. „Euro funguje a má podporu těch, kteří ho dennodenně používají,“ zdůraznil Dvořák.