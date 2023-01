Pavel je marketingový produkt, míní Schillerová. Jste komická, opáčil Stanjura

Schillerová reagovala také rebelujícího místopředsedu hnutí ANO a moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka, který veřejně řekl, že nebude volit šéfa hnutí Andreje Babiše. „Je to podraz,“ zdůraznila.

Současný ministr financí Zbyněk Stanjura je s výsledkem spokojený. „Určitě podpořím Petra Pavla,“ řekl v diskuzním pořadu a vyzval veřejnost, aby také volila Pavla. „Když zvítězí, bude lepším prezidentem než Babiš,“ doplnil.

„Andrej Babiš si prošel tvrdou cestou“

Schillerová však svého šéfa bránila. „Andrej Babiš si prošel tvrdou cestou nejen před volbou, ale za celá poslední léta. Téměř 35 procent, to je nejlepší výsledek ANO za celou existenci. Jsem za to vděčná, začínáme nanovo. Karty se rozdávají znovu,“ zdůraznila bývalá ministryně s tím, že protikandidát Pavel by podle jejích slov byl loutkou současné vlády.

„My chceme silnou osobnost, nechceme Andreje Babiše, to je rozdíl. Jeden kandidát, který dostane dva miliony hlasů, je silná osobnost a druhý, který je dostane taky, je loutka? To nemá žádnou logiku,“ řekl Stanjura směrem k Schillerové.

Jeho slova bez odezvy nenechala ani exministryně. „Pavel je marketingový produkt, užíval si výsluhy a za poslední čtyři roky o něm nic nevíme,“ řekla Schillerová. Podle Stanjury je komické, když politik ANO označuje někoho za marketingový produkt.

„Dle analytiků je marketing silnou zbraní ANO. Že někdo hodně pracuje, neznamená, že má dobré výsledky. Proto jste prohráli volby. Ani teď jste nebyli úspěšní,“ doplnil ministr financí.

Kompromitující informace

Babiš podle Schillerové dostal v sobotu informace, že tým generála Pavla na něj chystá kompromitující informace. „Překvapilo mě, že Pavla přirovnává k Putinovi,“ přiznala Schillerová, kdy reagovala na dotaz ohledně sobotního prohlášení šéfa hnutí ANO:

„Putin byl vysazen a nasazen jako agent KGB v 80. letech v Berlíně. Na toto byl připravován pan Pavel, aby byl vysazen do týlu nepřítele, aby tam získával lidi na spolupráci,“ pronesl na tiskové konferenci. Podle Stanjury jsou dané informace „jedna paní povídala“.