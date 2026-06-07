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Plakát s chirurgy nebyl rasistický, tvrdí Okamura. Odporné, opáčila Urbanová

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  13:35
S rozsudkem, který hnutí SPD uložil peněžitý trest tři miliony korun za plakáty s „chirurgy z dovozu“, předseda hnutí Tomio Okamura podle svých slov důrazně nesouhlasí. Zopakoval to v nedělní debatě České televize. „To není rasismus,“ tvrdí. Podle Barbory Urbanové (STAN) plakát zobrazuje nenávist a je odporný. Politici probrali také fungování Sněmovny a návrh na zveřejňování národnosti pachatelů trestných činů.
„Snaží se mě kriminalizovat za názory,“ řekl šéf SPD Tomio Okamura na tiskové...

„Snaží se mě kriminalizovat za názory,“ řekl šéf SPD Tomio Okamura na tiskové konferenci. (7. ledna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní...
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S rozsudkem, který hnutí SPD uložil peněžitý trest tři miliony korun za plakáty s „chirurgy z dovozu“, předseda hnutí Tomio Okamura podle svých slov důrazně nesouhlasí. Rozsudek zatím není pravomocný.

Forma plakátu byla podle Okamury v pořádku. „To není rasismus,“ tvrdí. SPD se podle něj bude bránit až u Ústavního soudu. Předtím však musí vyčerpat všechny řádné opravné prostředky.

Za „chirurgy z dovozu“ padla třímilionová pokuta. SPD se odvolá, soudkyni kritizuje

„Na plakátu vidím předsudky a nenávist. Je to odporné,“ řekla k plakátu nově zvolená místopředsedkyně Sněmovny Barbora Urbanová (STAN). Podle předsedkyně ústavně-právního výboru Renaty Vesecké (za Motoristy sobě) je důležité nezavírat oči před tím, co se děje v Evropě. Upozornila na kriminalitu ve Francii, Německu a Velké Británii.

„Politická kampaň není nad zákony,“ připomněla bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). „Každý den jsou v západní Evropě pobodáni občané migranty,“ opáčil Okamura a dodal, že bude bojovat za svobodu slova. Podle Urbanové jde o uplatňování kolektivní viny, které není na místě.

Soud uložil hnutí SPD peněžitý trest za předvolební plakáty, které vyvolaly kontroverzi. Středeční verdikt konstatoval, že SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti. „Mít názor a způsob, jakým ten názor projevím, jsou dvě odlišné věci,“ odůvodnila nepravomocný rozsudek soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Ivana Tichá.

3. června 2026

Řeč v debatě přišla i na návrh povinného zveřejňování národnosti pachatelů trestných činů. Podle bývalé nejvyšší státní zástupkyně Vesecké má návrh dvě stránky. Na jedné straně je právo veřejnosti na informace, na straně druhé riziko vzniku fám a předsudků. Sama se však přiklání k první variantě. Poslankyně Decroix zdůraznila, že jde o složité téma, které může vést k další stereotypizaci.

Okamura v souvislosti s návrhem zdůraznil transparentnost. „Nebudou tady fámy a dohady,“ tvrdí. Zákon může podle něj vést i k lepší prevenci. Podle Urbanové naopak povede k nálepkování.

S návrhem na povinnost policie zveřejňovat národnost pachatelů trestných činů přišel ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO). Podle něj není důvod tyto informace tajit.

Jednací řád politickou kulturu nezmění

Vesecká i Urbanová se shodly, že ve Sněmovně se musí především jednat. „Základ je přijímat zákony,“ řekla Vesecká.

Na otázku, zda nenese část odpovědnosti za současnou atmosféru ve Sněmovně, Okamura odpověděl, že debata České televize je nevyvážená. „Byl bych rád, aby tam ti ministři byli,“ řekl k neúčasti členů vlády na interpelacích.

Urbanová nařkla koalici, že pokračuje v animozitách z minulého volebního období. „Ve Sněmovně je chaos, padá to tam zprava zleva,“ řekla Decroix. Podle Okamury naopak Sněmovna funguje.

Poslanci se hádali o interpelace. Dorazil na ně jediný člen vlády Šebestyán

Nový jednací řád podle Decroix projde. „Budu ale trochu cynická, politická kultura nevychází z jednacího řádu,“ připustila. Souhlasila s ní i Renata Vesecká. Urbanová za STAN uvedla, že její strana návrh podpoří.

Poslanecká sněmovna v posledních týdnech prochází bouřlivým obdobím. „Nedáváte opozici možnost diskutovat se členy vlády. Tohle je otázka principiální demokratické spolupráce, kdy Sněmovna kontroluje vládu, tak nám to neberte,“ vytýkal koalici při čtvrtečních interpelacích ve věci střetu zájmů Andreje Babiše (ANO) lidovecký poslanec Petr Hladík.

Na interpelace tehdy dorazil jediný ministr, Martin Šebestyán (nestr. za SPD). Poslanci se kvůli tomu na schůzi pohádali. V nedělní debatě také připomněli, že zvolit kompletní vedení Poslanecké sněmovny trvalo sedm měsíců.

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