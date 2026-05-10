Vláda nechce dělat nepopulární kroky, dluh poroste, shodli se bývalí ministři

Přínos EET do státního rozpočtu bude podle bývalého ministra financí Miroslava Kalouska mnohem nižší, než vláda slibuje. Nejvyšší úniky DPH se podle Kalouska nedějí ve službách. „To je diskriminační, mně se to nelíbí,“ uvedl. Ivan Pilip o výši přínosu souhlasí. Podle něj ale původní EET neměla vláda Petra Fialy rušit.
Schodek rozpočtu se nedá stáhnout ze dne na den, upozorňuje Kalousek. Řešením by podle bývalého předsedy TOP 09 bylo snížit závazky, nebo navýšit příjmy. Půjčovat si Česko každý rok nemůže do nekonečna, míní. Tempo nárůstu dluhu je zdrcující, přitakává Pilip. Narůstá i úrok dluhu.
Podle Ivana Pilného došlo k porušení zákonu o rozpočtové odpovědnosti. „Politici současné vlády věděli, jak bude současná ekonomická situace vypadat,“ kritizoval Pilip. Vládě Pilip nevyčítá, jaký rozpočet sestavila, protože její manévrovací prostor byl malý. Nicméně by podle něj měla následovat reforma, která by ulevila veřejným financím. Současná vláda ale podle něj chce pouze rozdávat svým voličům a dluh pouze poroste.
Bývalí ministři financí se shodli, že by vláda měla činit nepopulární kroky, které by vedly k neprohlubování zadlužování a ke konsolidaci veřejných financí. „Vláda chce hodně investovat, ale nechce přitom šetřit ty provozní výdaje,“ říká Kalousek.