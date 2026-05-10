Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vláda nechce dělat nepopulární kroky, dluh poroste, shodli se bývalí ministři

Autor:
  19:33
Druhé části nedělní debaty České televize se účastnili bývalí ministři financí ČR Miroslav Kalousek, Ivan Pilný a Ivan Pilip. Shodli se na tom, že současná vláda pod vedením Andreje Babiše z hnutí ANO nepřistoupí k nepopulárním krokům a dluh státního rozpočtu poroste. Bavili se také o EET, které podle nich státní rozpočet nespasí.
Miroslav Kalousek před jednáním výkonného výboru TOP 09

Miroslav Kalousek před jednáním výkonného výboru TOP 09 | foto:  Petr Topič, MAFRA

Miroslav Kalousek po příchodu na Hrad. (15. listopadu 2025)
Exministr financí Ivan Pilný na ustavujícím sněmu strany GEN
Ivan Pilný vystřídal na ministerském postu svého stranického kolegu Andreje...
Ekonom a někdejší mistr školství a financí Ivan Pilip na sjezdu KDU-ČSL v Praze...
6 fotografií

Přínos EET do státního rozpočtu bude podle bývalého ministra financí Miroslava Kalouska mnohem nižší, než vláda slibuje. Nejvyšší úniky DPH se podle Kalouska nedějí ve službách. „To je diskriminační, mně se to nelíbí,“ uvedl. Ivan Pilip o výši přínosu souhlasí. Podle něj ale původní EET neměla vláda Petra Fialy rušit.

Schodek rozpočtu se nedá stáhnout ze dne na den, upozorňuje Kalousek. Řešením by podle bývalého předsedy TOP 09 bylo snížit závazky, nebo navýšit příjmy. Půjčovat si Česko každý rok nemůže do nekonečna, míní. Tempo nárůstu dluhu je zdrcující, přitakává Pilip. Narůstá i úrok dluhu.

Bude to největší koaliční střet, řekl Turek k přípravě rozpočtu na příští rok

Podle Ivana Pilného došlo k porušení zákonu o rozpočtové odpovědnosti. „Politici současné vlády věděli, jak bude současná ekonomická situace vypadat,“ kritizoval Pilip. Vládě Pilip nevyčítá, jaký rozpočet sestavila, protože její manévrovací prostor byl malý. Nicméně by podle něj měla následovat reforma, která by ulevila veřejným financím. Současná vláda ale podle něj chce pouze rozdávat svým voličům a dluh pouze poroste.

Bývalí ministři financí se shodli, že by vláda měla činit nepopulární kroky, které by vedly k neprohlubování zadlužování a ke konsolidaci veřejných financí. „Vláda chce hodně investovat, ale nechce přitom šetřit ty provozní výdaje,“ říká Kalousek.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Sudeťáci, primitivové i aroganti. Dvořák se Zaorálkem se ostře pohádali v Rozstřelu

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Astma není nemoc. Jde o výsledek chování k sobě v průběhu let, říká lektor dýchání

Premium
Rostislav Václavek

To, jak dýcháme, zásadním způsobem ovlivňuje naše zdraví, imunitu, kvalitu spánku, únavu, hospodaření s energií, psychické problémy, postavení těla či váhu. Špatné dechové návyky mohou vést nejen k...

10. května 2026

Ústava odmítá označování za parazity nebo méněcenné, řekl Vystrčil na pietním aktu

Pietní akt uctil památku obětí koncentračního tábora pro Romy a Sinty, který...

Česká ústava odmítá, aby byla skupina lidí nazývána parazity nebo byl někdo považován za méněcenného, řekl na pietním aktu v Letech u Písku předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v narážce na nedávná...

10. května 2026  19:34

Vláda nechce dělat nepopulární kroky, dluh poroste, shodli se bývalí ministři

Miroslav Kalousek před jednáním výkonného výboru TOP 09

Druhé části nedělní debaty České televize se účastnili bývalí ministři financí ČR Miroslav Kalousek, Ivan Pilný a Ivan Pilip. Shodli se na tom, že současná vláda pod vedením Andreje Babiše z hnutí...

10. května 2026  19:33

Chaty s AI jako zlatý důkaz pro soudy. Lidé se chatbotům svěřují i s vraždou

ilustrační snímek

Konverzace s umělou inteligencí se stále častěji objevují v trestních spisech. Vyšetřovatelé využívají chaty s AI jako cenný zdroj důkazů – lidé se totiž chatbotům svěřují s věcmi, které by jinak...

10. května 2026  19:31

Nad železniční koridor u Zámrsku vysunuli stavbaři první část provizorního mostu

Rekonstrukce mostu na silnici I/35 u Zámrsku si vyžádala stavbu mostního...

Stavbaři v noci na neděli vysunuli většinu z první části provizorního silničního mostu nad železničním koridorem u Zámrsku na Orlickoústecku. Z plánovaných 55 metrů umístili nad trať během noční...

10. května 2026  12:34,  aktualizováno  18:35

Íránu je nutné vzít obohacený uran, válka neskončila, míní Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (28. října 2023)

Válka s Íránem ještě neskončila, je nutné mu vzít obohacený uran a odstranit zařízení na jeho obohacování, řekl v rozhovoru na stanici CBS izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Mezi Izraelem,...

10. května 2026  18:34

Ruské vojenská technika míří do světa. S obcházením sankcí napomáhá Alžírsko

Ruské bojové letouny Suchoj Su-57 páté generace na letecké show na letišti...

Rusko si našlo další cestu, jak obejít sankce, které na zemi uvalily státy Evropy a USA s Kanadou. Klíčovým spojencem je mu Alžírsko, přes které vedou tranzitní trasy nejen do dalších částí Afriky,...

10. května 2026  18:29

Máte rakovinu vaječníků, vyslechla si ve 21 letech. Šanci dávají specializovaná centra

Rakovina vaječníků, ilustrační snímek

Patří mezi nejzávažnější gynekologické nádory, přesto se o ní mluví méně než o jiných onemocněních. Rakovina vaječníků v Česku ročně postihne zhruba tisíc žen a často se odhalí pozdě. Lékaři proto...

10. května 2026  17:35

Začala evakuace lodi s hantavirem. Španělé už odletěli, další budou Nizozemci

Španělsko začalo evakuovat cestující z výletní lodi MV Hondius. (10. května...

Španělsko začalo v neděli dopoledne evakuovat cestující z výletní lodi MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem. Plavidlo ráno dorazilo k Tenerife na Kanárských ostrovech. Na palubu nejprve...

10. května 2026  7:12,  aktualizováno  17:16

VIDEA TÝDNE: Náraz do kamionu, záběry UFO a turistické peklo v Itálii

Řidič BMW narazil na D3 na Kaplicku do stojícího kamionu. (23. dubna 2026)

V tradičním přehledu videí nechybí davy turistů v italském Positanu, návštěva výstavy o hudební legendě, nově odtajněné záběry UFO nebo pozdní příchod premiéra na schůzku s prezidentem. A taky jedno...

10. května 2026  16:39

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jsou krysy výborní plavci? Kanáry zachvátil strach, že hantavirus z lodi u nich rozšíří

Loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem. (9. května 2026)

Experti museli několik hodin před začátkem evakuace lodi, kterou zasáhla nákaza hantavirem, rozptýlit obavy, že by na Kanárské ostrovy mohli doplavat nakažení hlodavci. Podle španělských médií...

10. května 2026  16:35

Japonci protestují proti změně pacifistické ústavy. Premiérka chce posílit armádu

Japonská premiérka Sanae Takaičiová pronáší projev na výročním prvomájovém...

Japonská konzervativní premiérka Sanae Takaičiová dlouhodobě prosazuje změnu ústavy, která zemi definuje jako pacifistický stát. Proti plánovaným úpravám se ale část Japonců bouří. Na demonstraci v...

10. května 2026  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.