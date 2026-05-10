Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Je logické, že ČR na summitu povede Babiš, řekl Macinka. Žabomyší války, míní Kupka

Autor:
  13:34
Je logické, že šéfem delegace na summitu NATO musí být šéf vlády, řekl v nedělní debatě České televize ministr zahraničí za Motoristy Petr Macinka. Prezident nemá podle něj vliv na tvorbu politiky v ČR. Jeho vyjádření kvitoval i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle opozičních poslanců jde o žabomyší války.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministr obchodu Karel Havlíček (ANO) přichází na schůzí vlády, která bude...
Předseda ODS Martin Kupka představil priority stínové vlády a členy týmu. (9....
Tisková konference poslaneckého klubu hnutí TOP 09 ve Sněmovně před vyhlášením...
Prezident Petr Pavel jmenoval generály. (8. května 2026)
12 fotografií

„Zahraniční politiku určuje vláda, nikoliv prezident,“ zopakoval ministr průmyslu a obchodu Havlíček. S tím souhlasí i Macinka. Ten rovněž odmítl, že by se tím mstil prezidentu Petru Pavlovi. Spor předseda ODS Martin Kupka označil za nepřínosný. Přínos prezidenta předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel vidí ve zkušenostech z NATO.

Podle Havlíčka není reálné, že by vláda ve vyjádření plánovaném na konec června své stanovisko změnila. To kvitoval i Macinka. Kupka za národní zájem označil bezpečnost Česka a vyzval vládu, aby spor ukončila.

Podle Macinky, který na summitu NATO byl dvakrát jako zástupce tiskového oddělení někdejšího prezidenta Václava Klause, je účast prezidenta i premiéra na dohodě, ke které se podle jeho slov prezident nemá.

Macinka označil své kritiky za méněcenné lidi. Celkem milý termín, tvrdí

Havlíček také řekl, že výroky jednotlivých členů vlády nejsou zodpovědností celé vlády, a to v reakci na otázku ohledně Macinkova vyjádření na adresu svých kritiků, o kterých řekl, že jsou méněcenní. Podle jeho slov to ale není lhostejné. Výroky Filipa Turka o deratizaci ale Havlíčkovi vadí. „Slovo méněcenný není zločin proti lidskosti,“ řekl Macinka. Dodal, že používat ho nepřestane.

Sjezd landsmanšaftu a Brno v plamenech

Sjezd sudetských Němců v Brně je podle Macinky nešťastný. Zopakoval rovněž svoje dřívější slova o tom, že předák sudetských Němců Bernd Posselt reakci Čechů podcenil. „Brno je v plamenech,“ řekl předseda Motoristů. Martin Kupka to odmítl a vyzval k obraznému stavění mostů.

Okamura v noční bitvě neprosadil odmítnutí sjezdu sudetských Němců v Brně

Poslanci Motoristů i ANO budou podle jejich představitelů hlasovat proti konání sjezdu. Havlíček řekl, že sudetská strana otevírá staré rány. Odmítnutí sjezdu v Česku podle něj ale vztahy s Německem neohrozí. S tím nesouhlasí Matěj Ondřej Havel. Uvedl, že nechápe, proč by o tom měla sněmovna jednat. „Nikdy to nepřekonáme, pokud si budeme dokola lízat rány,“ tvrdí.

8. května 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Vlak srazil cyklistu, který nedbal ani na houkání lokomotivy

Vlak srazil na Hodonínsku cyklistu na přejezdu

Na Hodonínsku zemřel starší cyklista po střetu s vlakem na železničním přejezdu mezi Čejčí a Mutěnicemi. Nehoda se stala v neděli krátce před 10. hodinou. Podle policie nerespektoval dopravní značení...

10. května 2026  13:40

Je logické, že ČR na summitu povede Babiš, řekl Macinka. Žabomyší války, míní Kupka

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Je logické, že šéfem delegace na summitu NATO musí být šéf vlády, řekl v nedělní debatě České televize ministr zahraničí za Motoristy Petr Macinka. Prezident nemá podle něj vliv na tvorbu politiky v...

10. května 2026  13:34

Příliš křehké příměří. Ukrajina a Rusko se obviňují z porušení klidu zbraní

Zaměstnanci městské správy pracují na místě bytového domu zasaženého ruským...

Ukrajinské úřady informovaly o několika zabitých a zraněných při ruských útocích během tohoto víkendu. Mezi Moskvou a Kyjevem přitom platí třídenní příměří. Rusko prohlásilo, že se pouze bránilo...

10. května 2026  12:55

Nad železniční koridor u Zámrsku vysunuli stavbaři první část provizorního mostu

Příprava na umístění provizorního silničního mostu nad železničním koridorem u...

Stavbaři v noci na neděli vysunuli většinu z první části provizorního silničního mostu nad železničním koridorem u Zámrsku na Orlickoústecku. Z plánovaných 55 metrů umístili nad trať během noční...

10. května 2026  12:34

Prezidenta někdo tlačí do konfliktu, tvrdí Nacher. Děláte z něj loutku, reagoval Haas

Patrik Nacher (ANO)

Prezident Petr Pavel se v pátek setkal s premiérem Andrejem Babišem. Společně jednali o účasti prezidenta na summitu NATO, nakonec ale nenašli shodu. Podle poslance ANO Patrika Nachera se dohoda...

10. května 2026  12:19

Armagedon na Instagramu. Hvězdy přišly o miliony sledujících, tratili i Trump a Rajchl

ilustrační snímek

Společnost Meta spustila další akci proti falešným a neaktivním účtům. Mnohé známé osobnosti Instagramu z celého světa se tak ve středu 6. května probudily s výrazně nižším počtem sledujících. Změny...

10. května 2026  11:56

U Říčan zemřel mladík při pádu z vlaku. Podle policie jel zřejmě mezi vagony

U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci na neděli mladík při pádu z vlaku, událost...

U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci na neděli mladík při pádu z vlaku, událost vyšetřuje policie. Podle kriminalistů zřejmě cestoval mezi vagony. V případu byla nařízena pitva. Měla by určit, zda...

10. května 2026  11:19

Ministr Šťastný nemohl po derby usnout, chce se šéfem FAČR mluvit o bezpečnosti

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ministr pro sport zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé sobě) se v příštím týdnu sejde kvůli sobotnímu pražskému derby s předsedou FAČR Davidem Trundou. Společně budou řešit bezpečnost na...

10. května 2026  11:04

A co těch 168 dětí, které zabil tvůj šéf? Írán „blahopřál“ mluvčí Bílého domu k dceři

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová porodila druhé dítě. (7. května 2026)

Írán „poblahopřál“ tiskové mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová k narození druhého dítěte, dcery Viviane. Zároveň jí však připomněl útok podporovaný Spojenými státy na íránskou školu, při kterém...

10. května 2026  10:57

Íránský konflikt Saúdům vyhovuje. Zisky z ropy vzrostly o čtvrtinu

Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco

Saúdskoarabské těžební společnosti Saudi Aramco, která je největším vývozcem ropy na světě, vzrostl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 25 procent na 32,5 miliardy USD (670,6 miliardy Kč). K růstu...

10. května 2026  10:21

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Visingr: Kreml už nemá co ukazovat, Putina letos v Moskvě opustili i spojenci

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Lukáš Visingr, bezpečnostní expert.

Tradiční vojenská přehlídka v Moskvě letos podle vojenského analytika Lukáše Visingra působila výrazně slabším dojmem než v minulých letech. V Rozstřelu na iDNES.cz upozornil, že absence moderní...

10. května 2026

Loď s hantavirem dorazila na Kanárské ostrovy, Španělsko evakuuje pasažéry

Přímý přenos
Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus

Španělsko zahájilo proces evakuace cestujících z lodi, kterou zasáhla nákaza hantavirem. Výletní loď MV Hondius dorazila v neděli ráno k přístavu Granadilla na Kanárských ostrovech. Doprovází ji...

10. května 2026  7:12,  aktualizováno  9:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.