„Zahraniční politiku určuje vláda, nikoliv prezident,“ zopakoval ministr průmyslu a obchodu Havlíček. S tím souhlasí i Macinka. Ten rovněž odmítl, že by se tím mstil prezidentu Petru Pavlovi. Spor předseda ODS Martin Kupka označil za nepřínosný. Přínos prezidenta předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel vidí ve zkušenostech z NATO.
Podle Havlíčka není reálné, že by vláda ve vyjádření plánovaném na konec června své stanovisko změnila. To kvitoval i Macinka. Kupka za národní zájem označil bezpečnost Česka a vyzval vládu, aby spor ukončila.
Podle Macinky, který na summitu NATO byl dvakrát jako zástupce tiskového oddělení někdejšího prezidenta Václava Klause, je účast prezidenta i premiéra na dohodě, ke které se podle jeho slov prezident nemá.
Macinka označil své kritiky za méněcenné lidi. Celkem milý termín, tvrdí
Havlíček také řekl, že výroky jednotlivých členů vlády nejsou zodpovědností celé vlády, a to v reakci na otázku ohledně Macinkova vyjádření na adresu svých kritiků, o kterých řekl, že jsou méněcenní. Podle jeho slov to ale není lhostejné. Výroky Filipa Turka o deratizaci ale Havlíčkovi vadí. „Slovo méněcenný není zločin proti lidskosti,“ řekl Macinka. Dodal, že používat ho nepřestane.
Sjezd landsmanšaftu a Brno v plamenech
Sjezd sudetských Němců v Brně je podle Macinky nešťastný. Zopakoval rovněž svoje dřívější slova o tom, že předák sudetských Němců Bernd Posselt reakci Čechů podcenil. „Brno je v plamenech,“ řekl předseda Motoristů. Martin Kupka to odmítl a vyzval k obraznému stavění mostů.
Okamura v noční bitvě neprosadil odmítnutí sjezdu sudetských Němců v Brně
Poslanci Motoristů i ANO budou podle jejich představitelů hlasovat proti konání sjezdu. Havlíček řekl, že sudetská strana otevírá staré rány. Odmítnutí sjezdu v Česku podle něj ale vztahy s Německem neohrozí. S tím nesouhlasí Matěj Ondřej Havel. Uvedl, že nechápe, proč by o tom měla sněmovna jednat. „Nikdy to nepřekonáme, pokud si budeme dokola lízat rány,“ tvrdí.
8. května 2026