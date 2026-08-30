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ANO vede, ale klesá. Nejsilnější opoziční silou je STAN, ukázal další průzkum

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  12:19aktualizováno  12:30
Předseda STAN Vít Rakušan a poslanec Pirátů Ivan Bartoš ve Sněmovně

Předseda STAN Vít Rakušan a poslanec Pirátů Ivan Bartoš ve Sněmovně | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Petr Macinka na tiskové konferenci Motoristů ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
Petr Macinka na tiskové konferenci Motoristů ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
Petr Macinka na tiskové konferenci Motoristů ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
Poslanci Jan Papajanovský, Věra Kovářová a Vít Rakušan a na tiskové konferenci...
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V novém diskusním pořadu České televize Nedělní debata byl představen srpnový volební model agentury Kantar CZ. Hnutí ANO si přes pokles oproti volebnímu výsledku i předchozím průzkumům drží přesvědčivé vedení, na druhém místě vystřídalo hnutí STAN občanské demokraty. Do Poslanecké sněmovny by se podle dat dostalo šest politických subjektů.

Hnutí ANO si drží prvenství, oproti předchozímu měření z přelomu května a června však ztratilo jeden procentní bod a kleslo na 30,5 procenta. Oproti loňským volbám jde o pokles o 4 procentní body.

Na druhé příčce se osamostatnilo hnutí STAN se 17 procenty, které předstihlo ODS (15,5 %). Starosty jako nejsilnější opoziční sílu vyhodnotil i nedávný průzkum konkurenčního Medianu.

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Zatímco v minulém průzkumu se STAN a ODS dělily o druhé místo se shodným ziskem 15,5 procenta, v srpnu si Starostové polepšili o 1,5 procentního bodu na 17 procent. Oproti sněmovním volbám v roce 2025, kdy získali 11,23 procenta hlasů, posílili o téměř šest procentních bodů. „Nehrajeme o lídra opozice, ale vlády,“ řekl v debatě Rakušan ke skoku STAN.

ODS svou podporu udržela na 15,5 procenta jako v minulých průzkumech. Ve volbách 2025 kandidovala v rámci koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), jež tehdy získala celkem 23,36 procenta.

Do dolní komory by se podle srpnového modelu dostali ještě Piráti, kteří si pohoršili z 9,5 % na 8,5 procenta (ve volbách 2025 měli 8,97 %). SPD si drží stabilní podporu 6,5 procenta, což je mírný pokles oproti volebnímu výsledku 7,78 procenta.

Koaliční Motoristé sobě zůstávají stejně jako v minulém průzkumu přesně na pětiprocentní hranici nutné pro vstup do Sněmovny (5,0 %), od voleb 2025 (6,77 %) však ztratili téměř dva procentní body.

Pod pětiprocentním prahem skončili lidovci (KDU-ČSL), kterým podpora klesla ze 4,0 % na 3,5 procenta. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby obhájilo zisk 2,5 procenta, zatímco TOP 09 oslabila z 2,5 % na 2,0 procenta hlasů. Ostatní strany a hnutí získaly v součtu 9,0 procenta.

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Sběr dat probíhal v rámci projektu Trendy Česka v termínu od 3. do 21. srpna 2026. Průzkum byl realizován kombinací telefonického a on-line dotazování na vzorku 991 respondentů (Statistická chyba se pohybuje v rozmezí od ±1,0 do ±3,3 procentního bodu pozn. red.).

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