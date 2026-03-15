Jak hodnotíte nedělní politickou Debatu ČT, která nahradila Otázky Václava Moravce?
Bohužel velmi negativně. Byl to velký amatérismus a jsem překvapený, že po týdenní přípravě vzniklo něco takového. Beru to sice jako dočasnou výplň, která má České televizi získat čas na přípravu skutečné náhrady za Otázky Václava Moravce, ale i tak to bylo podle mě nezvládnuté.
Co vám vadilo nejvíce?
Už samotná volba prostoru byla základní chybou. Natáčelo se na chodbě v budově, která je velká a vytvářela ozvěnu. Ta byla slyšet prakticky pořád. Pak jsem zaznamenal i několik chyb režie. Například když pustili předtočený příspěvek, moderátorka začala mluvit a režie znovu spustila zvuk toho příspěvku. Stalo se to minimálně dvakrát. To jsou věci, které by se v televizi stávat neměly.
Nevylučoval bych ani to, že by se do nedělního poledne vrátila s diskusním pořadem Nova, protože by mohla nabrat větší počet diváků.