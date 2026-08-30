Komentátor Jindřich Šídlo hned v úvodu upozornil, že nynější vyostřené střety mají hlubší pozadí. Podle něj kampaň akceleruje i blížící se prezidentská volba, která zemi čeká rok po nynějším hlasování. „O zábavu bude postaráno,“ poznamenal Šídlo s tím, že strany startují prezidentskou kampaň nezvykle brzy.
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Moravcovy Otázky nahradila Debata ČT. Diskutovalo se na chodbě a s ozvěnou
Debata se opřela o exkluzivní průzkum agentury Kantar pro Českou televizi. Podle něj hodnotí současnou politickou situaci jako dobrou 28 % lidí, zatímco 68 % respondentů ji vnímá jako špatnou. Moderátor Daniel Takáč připomněl, že spokojenost se v Česku dlouhodobě pohybuje kolem 25 %.
Sociolog Daniel Prokop zdůraznil, že nálada veřejnosti odráží zejména ekonomický vývoj a kvalitu života. Jindřich Šídlo k tomu dodal: „Chtěl jsem podtrhnout, co zaznělo v Danově řeči, že ačkoli jsou lidé spokojeni s vlastním životem, tak často nejsou spokojeni s politickým rozhodováním. Tato čísla nemusí nic moc znamenat.“
Bývalá ministryně informatiky a podnikatelka Dana Bérová označila nespokojenost s politikou za národní zvyk: „Nespokojenost s politikou je český folklór, nadáváme tady na to posledních 250 až 300 let pořád stejně.“
Připomněla svou vládní zkušenost, kdy bylo možné nacházet shodu na věcných tématech, jako byla digitalizace, napříč politickým spektrem i přes tvrdé výstupy před kamerami. Dnes podle ní podobný prostor mizí. „Míra střetů, konfliktů a ty příkopy, které jsou vykopány mezi jednotlivými politickými představiteli, jsou tak velké, že už je nedokážou překlenout, ani když jde o něco takového,“ uvedla Bérová.
Následuje silná sestava politiků
Ve 12:00 navázala na programech ČT1 a ČT24 hlavní politická debata, kterou povedou Lukáš Dolanský a Jana Peroutková. Vládu reprezentují vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé sobě). Proti nim zasedli lídři opozice: předseda ODS Martin Kupka a předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
V minulosti přitom premiéra nového formátu nedopadla podle veřejnosti ani odborníků příliš úspěšně. Březnové provizorium, které bezprostředně následovalo po odchodu Václava Moravce, sklidilo kritiku. Mediální analytik ze serveru Mediář Jan Potůček tehdejší vysílání označil za „velký amatérismus“ a vytkl mu rušivou ozvěnu z natáčení na chodbě, režijní chyby i slabší politické obsazení oproti konkurenci.
Nový formát v kostce: Klíčové časy, témata a hosté
Diskuze se zaměří na trojici dominujících politických témat: aktuální předvolební kampaň šest týdnů před senátními a komunálními volbami a rozložení sil mezi koalicí a opozicí, finální podobu a sporné body návrhu státního rozpočtu a v neposlední řadě také rostoucí napětí ve vztahu mezi vládním kabinetem a Pražským hradem.
11:30 - Úvodní expertní blok
12:00 - Hlavní politická debata
13:00 - Závěrečná analytická část