Bradáčová varovala před ztrátou důvěry. Nechutné, míní o nočním hlasování Decroix

„Debata má mít svá pravidla. Pokud se začnou porušovat, vede to k radikalizaci. Veřejnoprávní média potřebují nezbytnou míru důvěru veřejnosti,“ řekla Bradáčová.
Kritiku na bezprecedentní situaci ve Sněmovně i překvapivé jednání ve 4:36 ráno snesla bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix. „Není normální dozvědět se o hlasování ráno. Andrej Babiš se ho nezúčastnil, to znamená, že mu je to úplně jedno. Koalice hlasování prosadila nechutně,“ řekla v nedělní debatě Decroix.
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Bývalá nejvyšší státní zástupkyně a poslankyně Renata Vesecká (Motoristé sobě) nedokázala odpovědět, zda o hlasování o zrušení koncesionářských poplatků dopředu věděla. Debata podle ní však nebyla v pořádku. „Ale bylo to v důsledku toho, že debata se zvrtla. Opozice se střídala po dvou minutách. Mohla probíhat věcná debata,“ uvedla Vesecká.
Vidět byly podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) hlavně emoce. Vztahy jsou podle něj nyní možná vyhrocenější.
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Osobní útoky ve Sněmovně komentovaly také náměstkyně ministra pro lidská práva Kateřina Valachová a rozhlasová moderátorka Světlana Witovská. „Je to nepřijatelné. V tomto období sněmovny bohužel vidíme takové útoky u koalice i opozice,“ uvedla Valachová.
„Je to vyhrocené na obou stranách. To, co se dělo ve Sněmovně ve mně nevzbudilo důvěru. Proč to dělá tímhle stylem a tak narychlo? Důvěra lidí v to, že pravidla platí, musí být po pátku otřesená,“ komentovala Světlana Witowská.
Překvapivým časem v sobotu ráno podle ní vládní koalice chtěla využít momentu překvapení. „Současná vládní koalice si myslí, že může cokoliv,“ řekla Witowská. Přirovnávat situaci ve Sněmovně k útoku na Kapitol je podle ní hloupost a Andrej Babiš to říká vědomě a schválně.