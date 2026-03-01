Útoky na Írán byly správné, tamní režim je brutální, shodli se Havlíček s Fialou

Napětí na Blízkém východě po operaci Epická zuřivost (Epic Fury) ovládlo jako téma i nedělní Partii Terezie Tománkové. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) i bývalý lídr opozice Petr Fiala (ODS) se v debatě shodli na podpoře útoku Spojených států a Izraele proti íránskému režimu.
Česko kvůli situaci v pondělí ráno narychlo svolává Bezpečnostní radu státu, řešit bude ochranu občanů, tuzemských objektů i ceny benzinu. Prvním tématem diskuse bylo právě pondělní ranní zasedání.

Podle vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) se bude řešit hlavně to, kolik lidí se aktuálně nachází v oblastech zasažených konfliktem, a také posílení bezpečnosti klíčových objektů na českém území. Stát se ale musí připravit i na ekonomické dopady, konkrétně na to, co konflikt udělá s cenami plynu a benzinu. „Nemůžeme stoprocentně říct, že každý je v bezpečí, ale uděláme všechno, abychom zajistili bezpečnost našich občanů,“ prohlásil v pořadu Havlíček.

Havlíček: Neviditelná ruka trhu v energetice končí, bez garancí státu už to nejde

Debata se následně stočila k americké operaci Epic Fury (Epická zuřivost), při které Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán. V podpoře spojenecké akce se Havlíček nezvykle shodl s Petrem Fialou (ODS).

„Je to doopravdy brutální režim. Je správné, co USA a Izrael udělaly,“ nechal se slyšet Fiala. Ten zároveň upozornil, že Írán útočí na okolní státy jen kvůli přítomnosti amerických základen. Havlíček dále zdůraznil, že by se mělo „vyvinout veškeré úsilí, aby se v Íránu změnil režim“.

ONLINE: Útoky po celém Blízkém východě, terčem i Kypr. Trump hrozí velkou odvetou

Podle Fialy navíc Írán udělal obrovskou chybu, která ho bude v budoucnu mrzet. „Útoky Íránu jsou strategická chyba, která ho bude stát jeho vztahy s okolními zeměmi,“ doplnil bývalý šéf občanských demokratů.

Obnovitelné zdroje a energetika

Neshoda v debatě padla zejména kolem investic do obnovitelných zdrojů. Podle Havlíčka by akcelerační zóny měly fungovat jen tam, kde je na tom shoda a kde to dává smysl. „Dělejme to tam, kde k tomu budou mít ti lidé nějaký rozumný přístup,“ prohlásil vicepremiér.

Oba se sice shodli na tom, že prioritou je jádro, ale Fiala vládě ostře vyčetl, že rozvoj obnovitelných zdrojů zanedbala. „Potřebujete nějaký zdroj, který můžete zapínat a vypínat. Je potřeba vytvořit stabilní a levné zásobování energií,“ podotkl šéf ODS.

Havlíček však oponoval, že v současné době se v energetice neinvestuje vůbec nic a do plynu se nikdo nepohrne. „Nejdříve tu budou plynové elektrárny někdy v roce 2031 nebo 2032,“ vyčetl Fialovi jeho přístup k energetice.

„Neskákejte mi do řeči, chováte se jako hulvát.“ Jakob se hádal se Ševčíkem

Zároveň odmítl, že by dostavba jádra automaticky znamenala levnější elektřinu pro lidi. „Nevyprávějte lidem, že kdyby tady byl Temelín, tak budou energie levnější. Nebyly by ani o korunu levnější,“ kritizoval Fialovu politiku a nedostatečnou regulaci cen Havlíček.

Rozpočet jako další milník sporu

Střet pokračoval i u státního rozpočtu a deficitu 310 miliard korun. „Váš rozpočet by neodpovídal realitě,“ rýpl si do opozice Havlíček s tím, že pochybuje, zda by Fialova strana dokázala platit povinné výdaje státu. „Chci věřit tomu, že byste (mandatorní) výdaje vyplatili,“ rýpl si vicepremiér.

Fiala však kontroval, že rozpočet je především nástrojem vlády a každá si ho může přizpůsobit svým potřebám. „Toto jsou bohužel priority této vlády. Každý rok nám rozpočet vyšel. Přiznali jsme, že tam nejsou peníze na stavby, takže by se nemohly stavět některé projekty, ale vždy byl zákonný,“ uzavřel Fiala.

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

