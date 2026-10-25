Podle odhadu Tomia Okamury (SPD) by zákon rušící televizní a rozhlasové poplatky mohl začít platit přibližně za pět měsíců. Zároveň řekl, že považuje nezávislá média za potřebná. České televizi ale znovu vytkl, že jej deset let nepozvala do již zrušeného pořadu Otázky Václava Moravce.
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Peníze na financování rozhlasu a televize by podle Okamury mohly pocházet z rozpočtové rezervy. „Mám informace, že v rozpočtové rezervě máme určitý prostor,“ uvedl. Na koaliční radě se podle svých slov ptal na několikamiliardovou rezervu a dostal ujištění, že je koalice připravena. Detaily podle něj zná ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Odmítl, že by změna prohloubila schodek státního rozpočtu.
„Kde ušetříte? Neušetříte vůbec. Nemáte na to žádnou odpověď,“ reagoval Fiala. Při plánovaném schodku 386 miliard korun podle něj půjde o financování na dluh, které lidé zaplatí i s úroky.
Okamura ale neodmítl ani debatu u zvýšení částek, které mají obě média dostávat. „Já jsem otevřený jakékoli diskuzi. V tuto chvíli ta oficiální diskuze neprobíhá,“ řekl. Nejprve ale požaduje podrobné informace o jeho hospodaření.
„Nepřijatelné z hlediska formy,“ říká Fiala
„Já jsem se na to připravoval, a i na tuto variantu jsem se připravoval tři dny,“ řekl šéf Sněmovny k postupu při sněmovním projednávání návrhu. Podle svých slov měl předem napsané jednotlivé možnosti. Ty konzultoval se sněmovními právníky a legislativci. „K mnoha variantám dokonce ani nedošlo,“ řekl Okamura.
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Zda s nápadem přišel on, nebo premiér Babiš (ANO), Okamura neprozradil. „Já nechci říkat interní postupy,“ reagoval na dotaz. Na co nejrychlejším projednání se podle něj dohodla celá koalice.
Okamura postup hájí tím, že hnutí SPD zrušení poplatků voličům slíbilo a nyní postup plní. Celý proces podle něj probíhá v postupu s jednacím řádem dolní komory. Jedná se podle něj o demokratický souboj koalice a opozice.
„Pane předsedo, není to normální politika a není to normální demokratická politika,“ reagoval Fiala na vysvětlení předsedy Sněmovny. „Je to naprosto nepřijatelné z hlediska formy. Demokracie není jen to, že máte většinu a prosazujete program, to je jen jedna část. Ta druhá je respekt k menšinovým názorům a respekt k pravidlům a nezávislým institucím. To vy úplně zásadně porušujete,“ řekl Fiala s tím, že vládní koalice program neplní. „To, že rozdělujete společnost, vám do značné míry vyhovuje,“ dodal Fiala.
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Okamura odmítl také kritiku Pirátů, kteří chtějí navrhnout jeho odvolání z čela Sněmovny. „Na lži a výkřiky Pirátů vůbec není potřeba reagovat,“ prohlásil. Díky své přípravě ho podle jeho slov nikdo z opozice nenařkl z nedodržování jednacího řádu.
Fiala by Okamurovo odvolání z čela Sněmovny podpořil. „Jasně, byl bych okamžitě pro,“ řekl s tím, že debata o odvolání předsedy proběhne v rámci poslaneckých klubů. „Zneužíváte jednací řád,“ vytkl Fiala Okamurovi. Demokracie podle expremiéra stojí také na tom, že vítěz nevyužije všechno, co mu pravidla umožňují, a respektuje názor menšiny.