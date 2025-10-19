Decroix připustila možnost rozpočtového provizoria. Arogance, opáčil Havlíček

„Rozpočet je základní nástroj vlády, aby vládla. Ta nastupující vláda celou dobu kritizuje náš rozpočet. Neměla by spíš nastupující koalice říct, co v tom rozpočtu chtějí?,“ ptala se na začátku debaty Eva Decroix. Dodala, že končící vláda nejspíš znovu nepředloží svůj rozpočet na rok 2026.
Státní rozpočet je pod palbou kritiky. Problém je s výdaji na obranu i příjmy
Připustila možnost rozpočtového provizoria. To Karel Havlíček označil za aroganci. „Máte dodržovat zákony, což porušujete,“ tvrdil Havlíček. Podle něj je nutné, aby končící vláda rozpočet předložila a umožnila projednat.
Petr Macinka připomněl, že jeho strana sice chce usilovat, aby byl rozpočet na konci čtyřletého období vyrovnaný. „Je to k diskuzi. Pro nás je důležité, aby se obrátil trend. Aby se zadlužení nezvyšovalo,“ uvažoval předseda Motoristů.
Dluh Česka vzrostl na rekordních 3,5 bilionu korun. Jen letos o 152 miliard
Rakušan v debatě na CNN Prima News kritizoval vznikající vládu za údajnou „vnitřní krizi“, která probíhá kvůli vyjednávání o rozdělení postů ve vládě.
V nové vládě mají být kromě vítězného hnutí ANO ještě zástupci Motoristů sobě a odborníci za SPD. Právě personální otázky spojené s Motoristy vzbuzují emoce. Kandidát strany na ministra zahraničí Filip Turek musí vysvětlovat své údajné rasistické příspěvky ze sociálních sítích. Petra Macinku zase odmítají ekologové na pozici ministra kultury. A bývalého zpěváka J.A.R. Ota Klempíře nechce vidět na resortu kultury na 500 umělců.