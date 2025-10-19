Decroix připustila možnost rozpočtového provizoria. Arogance, opáčil Havlíček

V pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se utkávají končící ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS), končící ministr Vnitra Vít Rakušan (STAN), předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka a kandidát na ministra obchodu a průmyslu Karel Havlíček (ANO). Decroix připustila možnost rozpočtového provizoria. Dodala ale, že pro nastupující vládu to nemusí znamenat katastrofu.
„Rozpočet je základní nástroj vlády, aby vládla. Ta nastupující vláda celou dobu kritizuje náš rozpočet. Neměla by spíš nastupující koalice říct, co v tom rozpočtu chtějí?,“ ptala se na začátku debaty Eva Decroix. Dodala, že končící vláda nejspíš znovu nepředloží svůj rozpočet na rok 2026.

Státní rozpočet je pod palbou kritiky. Problém je s výdaji na obranu i příjmy

Připustila možnost rozpočtového provizoria. To Karel Havlíček označil za aroganci. „Máte dodržovat zákony, což porušujete,“ tvrdil Havlíček. Podle něj je nutné, aby končící vláda rozpočet předložila a umožnila projednat.

Petr Macinka připomněl, že jeho strana sice chce usilovat, aby byl rozpočet na konci čtyřletého období vyrovnaný. „Je to k diskuzi. Pro nás je důležité, aby se obrátil trend. Aby se zadlužení nezvyšovalo,“ uvažoval předseda Motoristů.

Dluh Česka vzrostl na rekordních 3,5 bilionu korun. Jen letos o 152 miliard

Rakušan v debatě na CNN Prima News kritizoval vznikající vládu za údajnou „vnitřní krizi“, která probíhá kvůli vyjednávání o rozdělení postů ve vládě.

V nové vládě mají být kromě vítězného hnutí ANO ještě zástupci Motoristů sobě a odborníci za SPD. Právě personální otázky spojené s Motoristy vzbuzují emoce. Kandidát strany na ministra zahraničí Filip Turek musí vysvětlovat své údajné rasistické příspěvky ze sociálních sítích. Petra Macinku zase odmítají ekologové na pozici ministra kultury. A bývalého zpěváka J.A.R. Ota Klempíře nechce vidět na resortu kultury na 500 umělců.

Decroix připustila možnost rozpočtového provizoria. Arogance, opáčil Havlíček

