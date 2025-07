Evropská komise nedávno navrhla jako závazný klimatický cíl pro rok 2040 snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) o 90 procent ve srovnání s rokem 1990. Premiér Petr Fiala (ODS) poté však další snížení odmítl.

Europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová ohledně návrhu řekla, že výhodou je předvídatelnost. „Musíme si říct, zda splnění klimatických cílů v Evropě změní i klimatické změny,“ reagoval Ondřej Knotek (ANO).

Současně upozornil, že zbytek světa pojede dál a Evropa bude zaostávat například v průmyslu. „V Číně pojedou dál a my zavřeme,“ řekl europoslanec za hnutí ANO.

Podle něj nikdo Evropu nenásleduje. „Budeme první, kdo spadne do propasti,“ doplnil Knotek s tím, že správná reakce na klimatickou změnu není ta, kterou nyní dělá Evropa.

Zbavení se závislosti na fosilních palivech

Europoslanec Jan Farský z hnutí STAN však poukázal na to, že současný návrh je výsledek minulé vlády. Konkrétně jmenoval šéfa hnutí ANO Andreje Babiše či místopředsedu ANO Karla Havlíčka.

„Co řešíme? Jak se dostat ke 100 procentům v roce 2050. Jsem příznivec toho, abychom to neházeli na další generaci,“ reagoval dále Farský. Green Deal je podle něj mimo jiné o zbavení se závislosti na fosilních palivech. „Pro mě je Green Deal o bezpečnosti,“ doplnil.

Ivan David z SPD řekl, že až se bude příště hovořit o Green Dealu, ať nikdo neargumentuje klimatickými změnami. „To my víme,“ dodal David.

Spory kvůli zvýšení výdajů na obranu

Řeč přišla také na nedávný summit Severoatlantické aliance (NATO) v nizozemském Haagu, kde lídři schválili zvýšení obranných výdajů členských zemí na pět procent hrubého domácího produktu (HDP).

„Z čeho by se to mělo financovat? Ptám se na to opakovaně vlády,“ reagovala europoslankyně Kateřina Konečná (Stačilo!). Podle jejích slov hnutí Stačilo! s návrhem nebude nikdy souhlasit.

„Nejenom, že na to nemáme, ale my to ani neumíme utratit,“ reagoval europoslanec Filip Turek (nestr. za Motoristy sobě) na dotaz, kde na to Česká republika vezme peníze.

Alexandr Vondra (ODS) ohledně výdajů na obranu zdůraznil, že „tady Rusáky znovu nechce“. „Rusko je obrovský problém. Já si myslím, že tohle nemůžeme podcenit. Musíme udržet NATO silné. Já tady fakt Rusáky zpátky už nechci a ta nezodpovědná politika, kterou tady slyším, ten alibismus, se mi fakt příčí,“ uvedl Vondra. Zopakoval, že je nutné brát situaci vážně.

„Poláci to dávají hravě, těch pět procent,“ dal za příklad zvýšení výdajů na obranu sousední zemi.