Neřekl jsem, že ČT a ČRo nefungují, chceme ale lidem zrušit daň, prohlásil Klempíř

Autor:
  12:41
„Neřekl bych, že něco na těch médiích nefunguje. Důležité je pro nás, že chceme zjednodušit lidem život tím, že je zbavíme mediální daně,“ řekl v nedělní debatě na České televizi ministr kultury Oto Klempíř. Jím navržený návrh má za cíl převést koncesionářské poplatky na státní rozpočet. Podle kritiků je však velmi nepovedený a obsahuje mnoho chyb.
Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády, kde se bude mimo jiné řešit návrh zákona, který umožní nařízením vlády operativně regulovat marže a ceny paliv. (13. dubna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Moderátor Lukáš Dolanský na začátku pořadu upozornil, že v debatě nezastupuje Českou televizi ani veřejnoprávní média, podle kodexu ČT je však umožněno být nestranným moderátorem, který bude prezentovat názory druhé strany, v tomto případě médií veřejné služby.

První otázka byla na to, zda něco na médiích nefunguje. „Neřekl bych, že něco na těch médiích nefunguje. Důležité je pro nás, že chceme zjednodušit lidem život tím, že je zbavíme mediální daně. My vycházíme z toho, že v prosinci vyšel průzkum, který říká, že lidé koncesionářské poplatky platit nechtějí. A proto to děláme, ne proto, že by to byla naše vůle,“ říká Klempíř.

Odvolejte Klempíře a stáhněte ten paskvil, vyzývá Babiše expremiér Fiala

Klempířův návrh navrhuje převedení současného systému koncesionářských poplatků na státní rozpočet. Fakticky by tak Českou televizi a rozhlas financoval každý občan ČR.

Česká televize má podle návrhu dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas by měl dostat 2,07 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.

Mezi další důvody, proč měnit financování veřejnoprávních médií, uvedl jejich nepřehlednost. „Současný systém, který tu funguje, je tu od roku 1992, je na čase ho změnit,“ řekl Klempíř. „Vy jste tedy právě řekl, že systém je funkční,“ oponoval mu moderátor. Klempíř zopakoval, že jde především o osvobození od daně.

Opozice jednala s šéfy ČT a ČRo, Klempíř chyběl. Srabáctví, vzkázal mu Rakušan

Ministerstvo kultury podle Klempíře při určování částek 5,74 miliardy korun pro ČT a 2,07 miliardy korun pro ČRo vycházelo z výroční uzávěrky za rok 2024, protože novější údaje nebyly k dispozici. „Neříkám zase, že ta částka, která je v prvním znění zákona, že je pevná, že se nemůže měnit,“ uvedl.

Neupřesnil však, zda se aktualizuje s novou uzávěrkou za rok 2025. „Ještě nevím, může se to stát. Záleží to na diskusi, kterou povedeme v koaliční vládě s mými kolegy, a my se dohodneme, jaká ta částka bude. Ale určitě bude taková, abyste mohli provádět servis médií veřejné služby, abyste neměli omezení finanční, z kterého nás teďko společnost podezírá,“ řekl v ČT.

Velmi nepovedený návrh, říkají zástupci médií

Za velmi nepovedený označil Klempířův návrh generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. „Beru to tak, že ten vládní návrh, tak jak byl vystřelen panem ministrem do veřejného prostoru, tak opravdu je velmi, velmi nedokonalý, a to jsem hodně diplomatický,“ řekl Zavoral.

Hrozí autocenzura, odnést to může i StarDance. Expertka o Klempířově návrhu

Za největší nedostatky chystaných změn obě média považují zejména to, že ruší dosavadní zákonné zřízení ČRo a ČT, aniž by přesvědčivě zajišťoval kontinuitu jejich existence, práv, závazků a vnitřních pravidel. Zároveň podle nich vnáší nejasnost do platnosti jejich kodexů, statutů a memorand uzavřených se státem či do postavení mediálních rad.

„Zavádí vágní a rozporné vymezení veřejné služby; ruší oprávnění využívat kmitočty přidělované pro vysílání a opomíjí činnosti v oblasti nových vysílacích technologií,“ uvedla také média v prohlášení.

Stávkovou pohotovost vyhlásila i televize. ČT nedáme, skandovali pracovníci

Kvůli nastávající situaci vyhlásily v tomto týdnu pracovníci veřejnoprávních médií stávkovou pohotovost na neomezenou dobu.

„Podle našeho názoru má tato změna sloužit pouze k připoutání Českého rozhlasu k libovůli politiků, kteří takto chtějí ČRo ovládnout,“ uvedl předseda odborů Českého rozhlasu Jan Křemen. „Odboráři i další pracovníci veřejnoprávních médií jsou připraveni nezávislá veřejnoprávní média bránit, a to všemi zákonnými prostředky,“ dodal a vyzval veřejnost, aby se za veřejnoprávní média postavila.

Vstoupit do diskuse (50 příspěvků)

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Přes nový most poprvé do práce. Šetří minuty, lidem ale vadí cyklisté či lavičky

Ranní provoz na nově otevřeném Dvoreckém mostě (20. dubna 2026)

První opravdu ostrý start pro tramvaje a autobusy. A pro cestující, kteří se dopravují do práce, do školy. Pondělí poprvé naplno testuje důležitost a účinnost nového Dvoreckého mostu, který spojuje...

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

Rybář zahlédl špičku v břehu, vzácný objev pak málem naštípali na podpal

Premium
Hynkovský monoxyl vyfocený na místě nálezu v břehu řeky Moravy poblíž jezu.

Až k hynkovskému jezu na hlavním toku Moravy zavedlo archeology a badatele na Olomoucku pátrání po místě nálezu čtyřmetrové a přes sto kilogramů vážící dřevěné lodi ze 16. století vytesané z jednoho...

26. dubna 2026

Pizza za padesát korun, víno za třináct. Tyto japonské restaurace od 70. let nezdražily

Japonský řetězec restaurací Saizeriya. (24. září 2025)

Japonský řetězec restaurací Saizeriya si vybudoval pověst podniku, kde se lze najíst za částky, které v jinak drahém Tokiu působí nemyslitelně. Od 70. let totiž téměř nezměnil ceny. Jenže model...

26. dubna 2026

Jiřina Bohdalová slaví 95 let. Herečce do Hybernie dorazil popřát Depardieu

Na narozeninovou oslavu Jiřiny Bohdalové do Divadla Hybernia dorazil známý...

Legendární herečka Jiřina Bohdalová oslaví 3. května pětadevadesát let. Jediná veřejná oslava se však koná dnes v pražském divadle Hybernia. V rámci natáčení narozeninového vysílání pořadu Tobogan...

26. dubna 2026,  aktualizováno  12:52

Podle NATO neplníme závazek, jako dřív Fialova vláda, budeme jednat, řekl Babiš

Slavnostní zahájení venkovní výstavy „Cesta republiky“ za účasti premiéra...

Česká republika letos podle NATO nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta HDP, uznává výdaje 1,78 procenta HDP, řekl Babiš. Závazek podle něj nesplnila loni ani bývalá vláda Petra Fialy (ODS),...

26. dubna 2026  11:03,  aktualizováno  12:52

Za pobodání v Mostě stíhá policie dva muže, jednomu hrozí až 10 let

ilustrační snímek

Policie stíhá dva muže kvůli pátečnímu pobodání muže ve stanovém městečku pod přemostěním silnice I/13 v Mostě. Oba vyšetřovatel obvinil ze dvou trestných činů, řekla v neděli regionální mluvčí...

26. dubna 2026  12:29

Vraťme lidem peníze z nadvýběru daní, řekl Hřib. Řešením je mír, podotkl Okamura

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura přichází na jednání vlády v Praze...

Šéf SPD Tomio Okamura a předseda Pirátů řešili v Partii Terezie Tománkové ceny energií a pohonných hmot. Zatímco Okamura vidí cestu v ukončení konfliktu v Íránu, Hřib chce lidem vracet peníze z...

26. dubna 2026  11:45,  aktualizováno  12:27

Lídři odsoudili střelbu ve Washingtonu. Ty scény mě šokovaly, vzkázal Starmer

Na galavečeru s novináři, kterého se účastnil americký prezident Donald Trump i...

Světoví lídři i američtí politici z obou hlavních stran odsoudili střelbu v sále vedle galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu a vyjádřili úlevu, že americký prezident Donald Trump a...

26. dubna 2026  12:22

Brod zachrání dlouho opomenutou zříceninu. Je dosud zahalená řadou tajemství

Na zřícenině hradu Ronovec spolek Osgord pořádá několikrát do roka brigády....

Město Havlíčkův Brod se bude více starat o hrad Ronovec. Ten se sice nachází u Břevnice, mimo katastrální území Brodu, je však jeho majetkem a s historií města je úzce spjatý. Na záchranné práce...

26. dubna 2026  12:15

Fatah se prohlásil za vítěze voleb na Západním břehu, mnozí Palestinci jsou skeptičtí

Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás reaguje v Ramalláhu na americký...

Palestinská nacionalistická sekulární strana Fatah, jejímž lídrem je šéf Palestinské autonomie Mahmúd Abbás, v neděli oznámila jasné vítězství v sobotních místních volbách na Izraelem okupovaném...

26. dubna 2026  12:11

Desítky tisíc tun textilu končí v poušti Atacama. Chile zoufale hledá řešení

Podle odhadů končí až 39 tisíc tun textilu ročně v chilské poušti Atacama. (27....

Oblečení, které má dostat druhou šanci, neskončí vždy tam, kde by mělo. Ačkoliv Chile patří mezi největší dovozce použitého oblečení na světě a dává tak práci místním, s jeho přebytky se zemi...

26. dubna 2026

Bývalou přítelkyni polil koncentrovanou kyselinou, policie muže obvinila

ilustrační snímek

Z pokusu o těžké ublížení na zdraví a z výtržnictví obvinila plzeňská policie pětašedesátiletého muže, který je podezřelý z toho, že tento týden polil svou bývalou přítelkyni vysoce koncentrovanou...

26. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.