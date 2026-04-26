Moderátor Lukáš Dolanský na začátku pořadu upozornil, že v debatě nezastupuje Českou televizi ani veřejnoprávní média, podle kodexu ČT je však umožněno být nestranným moderátorem, který bude prezentovat názory druhé strany, v tomto případě médií veřejné služby.
První otázka byla na to, zda něco na médiích nefunguje. „Neřekl bych, že něco na těch médiích nefunguje. Důležité je pro nás, že chceme zjednodušit lidem život tím, že je zbavíme mediální daně. My vycházíme z toho, že v prosinci vyšel průzkum, který říká, že lidé koncesionářské poplatky platit nechtějí. A proto to děláme, ne proto, že by to byla naše vůle,“ říká Klempíř.
Klempířův návrh navrhuje převedení současného systému koncesionářských poplatků na státní rozpočet. Fakticky by tak Českou televizi a rozhlas financoval každý občan ČR.
Česká televize má podle návrhu dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas by měl dostat 2,07 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.
Mezi další důvody, proč měnit financování veřejnoprávních médií, uvedl jejich nepřehlednost. „Současný systém, který tu funguje, je tu od roku 1992, je na čase ho změnit,“ řekl Klempíř. „Vy jste tedy právě řekl, že systém je funkční,“ oponoval mu moderátor. Klempíř zopakoval, že jde především o osvobození od daně.
Ministerstvo kultury podle Klempíře při určování částek 5,74 miliardy korun pro ČT a 2,07 miliardy korun pro ČRo vycházelo z výroční uzávěrky za rok 2024, protože novější údaje nebyly k dispozici. „Neříkám zase, že ta částka, která je v prvním znění zákona, že je pevná, že se nemůže měnit,“ uvedl.
Neupřesnil však, zda se aktualizuje s novou uzávěrkou za rok 2025. „Ještě nevím, může se to stát. Záleží to na diskusi, kterou povedeme v koaliční vládě s mými kolegy, a my se dohodneme, jaká ta částka bude. Ale určitě bude taková, abyste mohli provádět servis médií veřejné služby, abyste neměli omezení finanční, z kterého nás teďko společnost podezírá,“ řekl v ČT.
Velmi nepovedený návrh, říkají zástupci médií
Za velmi nepovedený označil Klempířův návrh generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. „Beru to tak, že ten vládní návrh, tak jak byl vystřelen panem ministrem do veřejného prostoru, tak opravdu je velmi, velmi nedokonalý, a to jsem hodně diplomatický,“ řekl Zavoral.
Za největší nedostatky chystaných změn obě média považují zejména to, že ruší dosavadní zákonné zřízení ČRo a ČT, aniž by přesvědčivě zajišťoval kontinuitu jejich existence, práv, závazků a vnitřních pravidel. Zároveň podle nich vnáší nejasnost do platnosti jejich kodexů, statutů a memorand uzavřených se státem či do postavení mediálních rad.
„Zavádí vágní a rozporné vymezení veřejné služby; ruší oprávnění využívat kmitočty přidělované pro vysílání a opomíjí činnosti v oblasti nových vysílacích technologií,“ uvedla také média v prohlášení.
Kvůli nastávající situaci vyhlásily v tomto týdnu pracovníci veřejnoprávních médií stávkovou pohotovost na neomezenou dobu.
„Podle našeho názoru má tato změna sloužit pouze k připoutání Českého rozhlasu k libovůli politiků, kteří takto chtějí ČRo ovládnout,“ uvedl předseda odborů Českého rozhlasu Jan Křemen. „Odboráři i další pracovníci veřejnoprávních médií jsou připraveni nezávislá veřejnoprávní média bránit, a to všemi zákonnými prostředky,“ dodal a vyzval veřejnost, aby se za veřejnoprávní média postavila.