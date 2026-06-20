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Změny lex Babiš jsou narovnáním pravidel, řekla Schillerová. Pohádka, reagoval Kupka

Lukáš Linhart
  14:23
Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová a předseda ODS Martin Kupka se v pořadu Za pět minut dvanáct střetli kvůli novele zákona o střetu zájmů i rozpočtovým pravidlům. Hodnotili také půl roku vlády Andreje Babiše. Kupka řekl, že koalice Babišovi otevírá cestu k dalšímu čerpání veřejných peněz. „Já vím, že vás štve, je to v novodobé historii jeden z nejúspěšnějších politiků,“ odmítla kritiku Schillerová.
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Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení spotřební daně. Opatření začne platit 8. dubna. Je to situace, kterou připouští zákon o cenách,“ řekla po mimořádném jednání vlády ministryně financí za ANO Alena Schillerová. (2. dubna 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Oficiálního zahájení kampaně ODS do komunálních a senátních voleb se zúčastnil...
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Alena Schillerová (ANO) v pořadu hájila změny takzvaného lex Babiš jako narovnání pravidel, která podle ní byla v minulosti namířena proti jednomu člověku. Kupka ale varoval, že vláda otevírá Andreji Babišovi (ANO) cestu k dalšímu střetu zájmů.

Schillerová uvedla, že zákon byl podle ní od roku 2017 „ušit proti jednomu člověku s cílem dostat ho z politiky“. Premiér Babiš podle ní vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu a na firmu už nebude mít žádný vliv. Návrh tak má podle ní napravit věci, které byly nastaveny účelově.

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„Tohle znělo jako pohádka na dobrou noc, ale je teprve poledne,“ odmítl vysvětlení stínový premiér Kupka. Připomněl, že zákon v minulosti posuzoval Ústavní soud a neshledal na něm nic protiústavního. Nejde podle něj o legislativní hru, ale o zásadní otázku důvěry voličů ve stát.

Předseda ODS pak kritizoval také to, že Babiš podle něj nezveřejnil status svěřenského fondu a upozornil, že kromě Agrofertu podle něj zůstávají nejasnosti také kolem dalších dvou firem ministerského předsedy. „Je nad tím obrovský otazník,“ řekl a zkritizoval, že premiér nepřijde nejasnosti na půdu dolní komory vysvětlit.

„Já vím, že vás štve, je to v novodobé historii jeden z nejúspěšnějších politiků,“ řekla Schillerová v reakci na Kupku. Podle ní by ale Babiš na svůj majetek nedosáhl ani v případě, že by z politiky odešel. Na dotaz moderátorky, zda skutečně věří tomu, že Babiš nebude mít vliv na jednotlivé ministry, Schillerová odpověděla, že Babiš je v otázkách možného střetu zájmů striktní a dodržuje jasný odstup vždy, když by střet zájmů mohl hrozit.

ODS podle Kupky už proti návrhu podniká konkrétní kroky. Chce podávat pozměňovací návrhy a počítá také s jednáním v Senátu. Podle Kupky Babiš „dává okatě najevo“, že zasahuje ministrům do jejich práce. Pokud by se zákon změnil v navrhované podobě, znamenalo by to podle jeho slov, že koalice otevře Babišovi cestu k tomu, „aby dál okrádal stát“. „Bylo to hloupé,“ odvětila pak ministryně financí.

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Tématem bylo také výročí půl roku vládnutí kabinetu Andreje Babiše. Schillerová uvedla, že premiér bude 30. června hodnotit, jak se jednotlivým ministerstvům daří plnit programové prohlášení. Kupka vládu pak pochválil, že pokračuje v některých důležitých investicích a také v muniční iniciativě.

Finální rozhodnutí ohledně Prokopa nepadlo

Schillerová se vyjádřila i k pražskému lídrovi hnutí ANO Ondřeji Prokopovi, kolem kterého se před pár dny objevily otázky ohledně bytů, které nepřiznal v majetkových přiznáních. Schillerová řekla, že výbor hnutí ANO ještě žádné kandidátky neschválil. Přestože Prokop už kampaň zahájil, finální rozhodnutí tak zatím nepadlo.

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Ministryně také řekla, že Prokop bude muset celou věc vysvětlit a doplnila, že žádné debaty o hledání nového volebního lídra kvůli kauze nezaznamenala. „Je schválený v rámci krajské organizace. To máme všichni už po krajských primárkách, ale prostě poslední slovo má výbor hnutí,“ řekla.

Předseda ODS následně odmítl spolupráci občanských demokratů s hnutím ANO na komunální úrovni. „Já jsem pro to, aby Praha měla funkční koalici, která se bude dívat bez skandálů do budoucna,“ uvedl.

Otázky ohledně rozpočtu

Tématem bylo také plánované rozvolnění rozpočtových pravidel. Šéfka resortu financí uvedla, že debata byla věcnější v Senátu než na půdě Poslanecké sněmovny. „Dokonce jsem ocenila některé senátory, kteří patří do opozičního křídla,“ řekla. „Byla to věcná konstruktivní debata,“ dodala.

Změna zákona je podle Schillerové důležitá hlavně kvůli vyjednání nového fiskálního strukturálního plánu. Vláda by ho podle jejich slov měla schvalovat v pondělí a předběžný souhlas Evropské komise by mohl přijít do konce července. Definitivní stanovisko ministryně očekává na konci září.

Na to ale Kupka reagoval kritikou. „Paní ministryně nechce deficity snižovat,“ řekl. „To je, jako kdybyste řekli – nechceme šetřit vůbec a připravíme si takové podmínky,“ doplnil.

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Podle Kupky návrh umožňuje zvýšit výdaje až o deset procent. „Když chcete šetřit, tak je každý rozpočet prostě napjatý. Ten rozpočet, se kterým přišla Alena Schillerová, už si na to ani nehraje. Není napjatý. Neříká, kdo to zaplatí,“ řekl Kupka. Náklady podle něj nakonec ponesou občané. Schillerová to odmítla. „Prázdné floskule. Fakt potvrzujete, pane předsedo, že tomu nerozumíte“.

V závěru debaty se politik a politička věnovali také zrušení celní výjimky na malé zásilky z Číny. Schillerová uvedla, že neočekává zásadní zdražení. Zrušení podle ní slouží jako ochrana evropských firem před levnými asijskými padělky. Podle Kupky je klíčové, aby se v Evropské unii dalo lépe podnikat.

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