Za neomluvené hodiny zkrácení dávek. Jurečka chce propojit školy a úřad práce

Neplatíte pokuty za přestupky? Přijdete o dávky. Neposíláte dítě do školy? Přijdete o dávky. I tak by se dalo popsat fungování zákonu, kterému se přezdívá „třikrát a dost“. Ten v České republice platí od letošního roku a je díky němu možné strhnout peníze z příspěvků na živobytí a doplatku na bydlení lidem, kteří spáchali třikrát za sebou přestupek, ale pokutu za něj nezaplatili, nebo právě v případě neomluvené absence dětí ve škole.

A přestože si někteří zákonodárci od legislativy slibovali velké výsledky, v praxi celý systém moc nefunguje. To dokazují i čísla Úřadu práce ČR. Za květen a červen eviduje v rámci celé republiky 199 informací o neuhrazených pokutách po datu splatnosti.

„Nejčastěji se jedná o zanedbávání péče o povinnou školní docházku dítěte. V těchto případech rozhodl nebo rozhoduje ÚP ČR o srážce z poskytované dávky s ohledem na individuální situaci daného klienta a společně posuzovaných lidí,“ popsala mluvčí úřadu Kateřina Beránková.

I v případě, že se informace na úřad práce dostane, k odebrání dávky mnohdy nedojde. Přesná čísla úřad neuvedl, podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky však ani ta nesplňují představy.

„Ačkoliv systém odebírání nebo krácení sociálních dávek umožňuje, nikdo se do toho nepouští. Úřednice, která sedí na obci nebo na úřadu práce, s tím nezačne. Nestojí jí to za to, aby na ni někdo pokřikoval a podobně,“ popsal.

Řešení? Digitalizace

Řešením by podle něj bylo odstranit právě lidský faktor. „Dokážu si představit, že bychom v rámci digitalizace v budoucnu s úřady propojili školské systémy typu Bakaláři a další,“ navrhl ministr.

Škola by tak v systému, který slouží k zaznamenávání známek, úkolů nebo právě i absence, vyplnila údaj, že dítě do výuky nedochází a jde přitom o neomluvenou nepřítomnost. Informaci by automaticky obdržel i úřad práce a systém by dávku snížil bez aktivního zapojení zaměstnance.

„Úřednice pak tomu člověku může říct ‚Nekřičte na mě, to já vůbec neovlivním, prostě to je automaticky propsané do systému, vaše dítě do školy nepřišlo‘,“ dodal Jurečka.

Čekání na Ústavní soud Novelu zákona o pomoc v hmotné nouzi, která má od ledna umožnit úřadu strhávat ze sociálních dávek nezaplacené pokuty za vybrané závažné přestupy, napadla u Ústavního soudu na konci minulého roku skupina senátorů. Podle nich legislativa nepřípustně zasahuje do práva na pomoc člověku v hmotné nouzi. Zaváděná sankce je podle senátorů nepřiměřená a porušuje princip rovnosti. Kritizují také, že úprava se přesouvá od principu individuální odpovědnosti k principu kolektivní viny na základě příslušnosti k rodu. Na problematické části, které mohou být v rozporu s ústavním pořádkem, upozorňovalo i MPSV. Nyní se tak čeká na nález Ústavního soudu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že téma je ještě třeba probrat s odborníky nebo s resortem školství, kterého by se celá věc dotkla. „Neboť nyní je srážení pokut z opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi navázáno na pravomocný přestupek, ne pouze na neomluvené absence,“ uvedla mluvčí resortu Eva Davidová. Věc by navíc vyžadovala změnu zákona.

„Vhodné by bylo nyní vyčkat na případný nález Ústavního soudu, zda novela je v souladu s ústavním pořádkem, a na základě tohoto nálezu eventuelně připravit změny,“ doplnila s tím, že je nutná také odborná debata.

Lubomíra Černá z odboru komunikace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vysvětlila, že nyní pro školy žádný elektronický systém povinný není. Naprostá většina základních a středních škol jej ale má. „V ČR existovaly tři hlavní systémy: Bakaláři, Škola online a EduPage. Bakaláři a Škola online se před několika lety spojily a nyní tak společně jejich systémy používá přibližně 90 procent škol,“ popsala.

V současné době by tak propojení všechny žáky neobsáhlo. „Nicméně pokud zmiňované propojení umožní všechny systémy, školám by to určitě pomohlo,“ míní.

Odborníci: Problémy řešme individuálně

Podle oslovených odborníků nicméně nápad na propojení systémů není tou správou cestou. „Je to úsměvné řešení. Jestliže dochází k záškoláctví, tak je třeba mít připravené jiné strategie, než propojení programu na záznam známek a úřadu práce,“ myslí si Kateřina Dosoudilová, vedoucí sociálních služeb Člověka v tísni.

„S rodinou záškoláka se dá pracovat v rámci sociálních služeb, škola má mít k dispozici psychologa, sociálního pedagoga, metodika prevence, je plno možností, jak záškoláctví řešit, než pracovat s hrozbou odejmutí dávek,“ vyjmenovala.

Společně s kolegyní si moc nedokážou představit žádnou případnou automatizaci s ohledem na strhávání či krácení dávek, a to zejména proto, že přiznání, pobírání a i odejmutí dávek se řídí správním řádem. Ten určuje jasné kroky v řízení, které musí proběhnout.

„Těžko si lze představit v praxi jakékoli automatické kroky vedoucí ke změně výše dávky, nebo jejím odejmutí v podstatě bez toho, aby o tom člověk na dávkách nebyl obeznámen,“ popsala Natálie Švecová z Člověka v tísni.

S tím souhlasí i Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi. „Je zcela na místě, že úřady práce u každého případu posuzují, jestli by se po provedení srážky z dávek pomoci v hmotné nouzi domácnost neocitla bez bydlení nebo v ohrožení nedostatkem jídla,“ říká o možnosti automatizace procesu.

Řešení problému s ohledem na dávky vidí odborníci v individuálním přístupu. „Represe v podobě snížení dávek za záškoláctví by vůbec nemělo být diskutované řešení. Pokud po odejmutí dávek v hmotné nouzi dojde ke zhoršení situace rodiny, v extrémním případě může dojít ke ztrátě bydlení a děti skončí v ústavní péči. Toto téma nemá systémové řešení, to leží v individuální sociální práci s rodinou,“ popsala z Člověka v tísni Ivana Frantová.

„Je iluzorní si myslet, že problém nepřihlášení dětí do školky nebo nezajištění řádné školní docházky spočívá v málo efektivním srážení pokut za tyto přestupky ze sociálních dávek,“ souhlasí Zieglerová.

Užitečnější než odebírat peníze nejchudším, což dětem nijak nepomůže, je podle ní podpořit spolupráci mateřských a základních škol se sociálními službami, které by tak mohly lépe podporovat děti ze sociálně slabších rodin. „Tyto děti by se do školek měly dostat co nejdříve, nejen na povinný předškolní rok. Také by měly mít možnost rozvíjet své talenty v kroužcích, které nebudou nad finanční možnosti jejich rodičů. Školy musí přijmout svou roli vyrovnávače šancí dětí, které nejsou rodiči dostatečně podporovány,“ míní.

Sociální dávky podle odbornic pomáhají zmírnit chudobu, proto je podle nich vhodné zjednodušit podávání žádostí či personálně posílit úřady práce. Jako dobrý příklad uvedly odbornice nedávné zjednodušení formuláře pro příspěvek na bydlení. I na to se podle Davidové MPSV chystá. „Připravujeme zjednodušení procesů u všech systémů nepojistných sociálních dávek, důraz je kladen na digitalizaci,“ dodala.