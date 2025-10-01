Úřad práce obdržel tisíce žádostí o novou superdávku, někde se tvořily fronty

  14:38aktualizováno  14:44
Úřad práce dostal ke středečnímu poledni zhruba 10 300 žádostí o novou superdávku. Jejich podávání a přijímání funguje bez zádrhelů, agendě se věnuje 2 250 úřednic a úředníků. Pověřený ředitel úřadu práce a šéf ministerské sekce IT Karel Trpkoš potvrdil, že ministerstvo práce spustí webovou kalkulačku pro výpočet nové podpory v druhé polovině října.
Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě práce v pražské ulici Hartigova. (1. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Reforma dávek začala platit ve středu. Příspěvek na bydlení, dětské přídavky, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení nahrazuje jediná podpora. Částka se lidem může zvýšit o bonus za práci. Podává se jedna žádost.

Víc se posuzuje příjem i majetek žadatelů. Ti, kteří některou ze čtyř podpor pobírali, mohou do konce roku požádat o přepočítání. Nové částky se pak všem začnou vyplácet v květnu příštího roku za duben, upřesnil Trpkoš.

„K dnešní dvanácté hodině jsme měli podáno asi 10 300 žádostí. Z toho zhruba 5 500 jich šlo z našeho internetové kanálu Jenda. Zbytek byl z asistovaného podání na pobočkách,“ uvedl Trpkoš. Podle něj systém funguje bez potíží.

„Když se podíváte kolem sebe, tak to všechno běží. A to je samozřejmě díky našim kolegům na úřadu práce,“ podotkl pověřený šéf úřadu. Zavedení superdávky označil za revoluci a první krok reformy, následovat budou další změny v práci a přístupu úřadu.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden řekl, že úřad do konce roku očekává asi 550 tisíc až 600 tisíc žádostí. „Potřebovali bychom 9 tisíc žádostí za den. Na druhou stranu teď už vidíme, že nám jich padá víc,“ řekl Trpkoš.

Podle něj agendu odbavuje zhruba 2250 úředníků a úřednic. Počet by měl být dostatečný, pokud budou žádosti přicházet průběžně, dodal šéf ministerské sekce IT.

Ministerstvo sklízí kritiku od opozice, zástupců organizací na pomoc potřebným i klientů za to, že dosud na webu nemá kalkulačku pro výpočet nové podpory. Ministr minulý týden řekl, že ji resort spustí v polovině měsíce. Trpkoš řekl, že ministrův slib se dodrží a nástroj pro vypočítání pomoci od státu začne fungovat.

„Myslím, že ten termín je druhá polovina měsíce. U nás platí priority a priorita byla připravit informační systémy a celý úřad práce na to, abychom tu dávku uměli nabírat,“ řekl Trpkoš.

