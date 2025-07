Kryptoměnám nerozumím, přiznal koordinátor bitcoinové aféry

„Musel jsem si trochu nastudovat ten technický rámec – jak se prodávají a podobně. Ale stejně tomu nerozumím. Jinak mám na bitcoiny velmi kritický názor: Ničemu neprospívají a při jejich těžbě se produkují skleníkové plyny,“ řekl Uhlíř serveru Seznam Zprávy. Na otázku, zda o bitcoinech něco věděl před vypuknutím kauzy a nástupem na pozici koordinátora, odvětil: „Naprosto nic.“

Zpráva o bitcoinové aféře, která stála místo ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), by podle Uhlíře mohla být hotová v polovině srpna. Mělo by jít o struční popis průběhu událostí, kde došlo k politickému či právnímu pochybení a návrhy opatření pro statutární orgány.

Do té doby chce Uhlíř ještě získat informace například od ministerstva financí či Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. S podobným auditem ale podle svých slov nemá zkušenosti. „Přistupuji k tomu stejně jako ke každé jiné kauze, jako jsem to dělal v roli advokáta nebo soudce. Čtu si dokumenty a hledám souvislosti. Ptám se lidí,“ dodal.

Uhlíře do funkce jmenovala ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) v polovině června. Do komunikace měl podle ní vnést právní, akademický a justiční pohled. Podle jejích představ by měl pravidelně, věcně a bez spekulací informovat o objasňování kauzy veřejnost.

Už při nástupu do funkce Uhlíř zmínil, že bitcoinovou kauzu zatím sledoval jen z veřejných zdrojů. „Mám-li to říct velmi mírně, jsem velmi překvapen tím, co se odehrálo,“ řekl.

Na zapojení Uhlíře do šetření se podle ministryně shodli zástupci všech koaličních stran. Proti jmenování byli opoziční Piráti, podle poslance Jakuba Michálka by se měl kauze věnovat Nejvyšší kontrolní úřad a experti na praní špinavých peněz. Hnutí ANO a SPD se schůzky nezúčastnily.

Bitcoinová kauza vypukla v květnu. Ministerstvo spravedlnosti tehdy oznámilo, že získalo kryptoměnu v hodnotě miliardy korun jako dar. Později se ale ukázalo, že bitcoiny resortu daroval odsouzený překupník s drogami Tomáš Jiřikovský.

Tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek kvůli kauze rezignoval a následně pozastavil i své členství v ODS. Opozice v čele s hnutím ANO také v reakci na kauzu vyvolala hlasování o nedůvěře vládě, to ale kabinet premiéra Petra Fialy ustál.