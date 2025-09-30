Vystavujme se stresovým situacím. Jedině tak budeme odolní, radí terapeut Shorf

Nový Index odolnosti Solvo ukazuje, že 70 % Čechů vnímá riziko války. Jsme ovšem na takové podmínky psychicky připravení? Podle kouče a terapeuta Davida Shorfa, který sloužil v izraelské armádě, psychická odolnost rozhoduje víc než fyzická. „Strach o život vyčerpává, ale časem otupí. Pak zjistíte, že přežít znamená změnit své nároky,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.
Sloužil v izraelské armádě včetně území Gazy, studoval na univerzitě v...

Sloužil v izraelské armádě včetně území Gazy, studoval na univerzitě v Jeruzalémě, miluje život v Tel Avivu a bydlel ve vile, kterou si koupil dnešní premiér Benjamin Netanjahu. Někdejší novinář a v současnosti vztahový kouč David Shorf líčí, jaké to je, žít v Izraeli, a co těší i trápí tamní společnost, kterou loni 7. října otřásly drastické teroristické útoky hnutí Hamás. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

David Shorf sloužil v izraelské armádě. Na fotografii druhý zleva.
Sloužil jste v izraelské armádě. Jak vás tato zkušenost naučila chápat odolnost?
Asi vás překvapím. Byť se jedná o ikonickou armádu, někdy prezentovanou jako neporazitelnou, s fyzickou odolností v basic trainingu (základní vojenský výcvik, poz. red.) jsem problém neměl. Nejtěžší byl běh se zraněným vojákem na nosítkách podél obvodu základny. Ale to jen proto, že jsem měl virózu, bolelo mě v krku a byl jsem rozmazlený.

A mentální odolnost?
To byla jiná káva. Nikdo nám z velitelů nikdy moc specificky neřekl, co přesně nás čeká. Už při rozdělování k jednotkám se s tím moc nepárali. Nechali nás volně žít uvnitř základny bez jakýchkoliv instrukcí. Museli jsme se navzájem ptát, cizí voják cizího, jak dlouho to bude trvat, než nás někam pošlou. A pak přišlo vyrovnávání se se strachem. Při službě na Západním břehu jsem zjistil, že strach o život vyčerpává organismus a vydrží tři šestihodinové služby. Pak se už se přestanete bát a snížíte své požadavky na život.

Se strachem se dá výborně manipulovat. Apatie je živná půda, říká psycholog Kříž

Jaké v tu chvíli byly ty vaše?
Nejprve jsem toužil po avokádu a sýru cottage na snídani. Později už jen po spánku.

Index odolnosti Solvo ukazuje, že 30 % Čechů je na hranici deprese. Co by si mohli vzít z armádního přístupu k psychické zátěži?
Izraelští vojenští psychologové říkají, že odolnost je nakažlivá a nákazu mají do jednotky zavléct samotní a jednotliví členové skupiny. Musíte se naučit myšlení „bratrstva neohrožených“ a spoléhat se na každého z vojáků.

Válka a obrana v číslech

  • 70 % Čechů vnímá riziko války, jen 15 % z nich má ovšem velké obavy, že dorazí brzy i k nám.
  • 11 % Čechů by bylo ochotných bránit svou zemi se zbraní v ruce.
    • 18 % respondentů by přesunulo rodinu na bezpečnější místo v ČR, 15 % by hledalo útočiště v zahraničí.
  • 76 % Čechů nemá žádný vojenský výcvik.

zdroj: institut Solvo

Svou odolnost můžete zjistit vyplněním dotazníku na stránkách institutu.

Jak na to?
Začíná to jednoduše. Velitel přenese na skupinu zodpovědnost za opušťáky. „Napište si seznam, kdo jede domů. Ale dokud ten před vámi nepřijede zpátky, nejedete vy.“ A to si sakra dáte pozor, abyste nenechali kámoše trčet na základně a hodili se marod. To s ním pak nevydržíte další týdny nebo měsíce v jedné cimře. A určitě se mu nebude chtít na vás spoléhat v boji, když jste ho podrazil v tak obyčejné věci jako je opušťák. Vojáci pak nemohou vinit velitele, ale kamaráda. Říkám tomu kontra-intuitivní transfer zodpovědnosti.

Výzkum se zabýval i odolností. Češi se sami hodnotí jako odolní (6,3 z 10), ale realita je výrazně slabší. Připomíná vám to něco z vojenského prostředí, kde se sebevědomí někdy míjí se skutečnými schopnostmi?
To není tak jednoduché. Lidé mají často o sobě falešný sebeobraz. Můžeme tomu říkat konfirmativní zkreslení. Vezměte si třeba nejčastější případy utonutí na dovolené u moře. Jsou to často chlapi po čtyřicítce, kteří si myslí, že jsou pořád ve formě jako na střední a pak se slovy „ale prosímtě“ odplavou někam za hranice svých reálných sil a utopí se. V izraelské armádě jsem se naopak se záměnou sebevědomí se skutečným stavem věcí ani jednou nesetkal.

Určitě jste ale musel čelit stresu a nejistotě. Jak se dá něco z toho přenést do běžného civilního života, abychom pak lépe zvládali krize?
Z mé vlastní zkušenosti bych doporučil testování vlastní zbabělosti. Hned první den v armádě jsem si řekl, že když to bude velké peklo, tak se objednám k vojenskému psychiatrovi a tam si něco vymyslím, aby mě zprostili služby. S tím vědomím jsem usínal první týdny. Pak jsem začal mít kamarády ve zbrani a začalo mi to být blbé.

Že byste je v tom nechal?
Přesně tak. Začal jsem tu návštěvu psychiatra ve vlastní hlavě odkládat a odkládal jsem ji tak dlouho, až byl najednou konec. Překvapil jsem sám sebe.

David Shorf

  • Vystudoval anglickou literaturu na Hebrew University of Jerusalem.
  • V roce 1995 nastoupil do služby v izraelské armádě.
  • Po návratu do Česka se živil jako novinář.
  • V současné době se zabývá vztahovou terapií a problematikou duševního zdraví firem a jejich zaměstnanců.

Co mohou lidi dělat, aby takové podmínky simulovali?
Je to jednoduché. Vystavovat se stresovým situacím a nevyhýbat se jim. Každou možnost výletu z komfortní zóny využít. Bojíte se říct šéfovi, ať vám nepíše e-maily o víkendu? Řekněte mu to. Bojíte se udělat stojku? Zkuste to. Vaše mentální odolnost funguje podobně jako ta fyzická. Imunizujte se tím, že se nepříjemným situacím nebudete vyhýbat.

Armáda hodně stojí na disciplíně a rutině. Ty jsou pro odolnost také dobré, ne?
Teď jste uhodila hřebíček na hlavičku. Třeba úzkostní lidé, kteří se léčí, potřebují v první řadě úpravu režimu. Pravidelné rutiny uklidňují. Podívejte se třeba na vrcholové sportovce. Kolik manýrů má tenista, než servíruje podání. Během těch opakujících se nadřených pohybů si uklidňují mysl a soustředí se na servis.

Mají dostatek každodenních návyků, které posilují odolnost, i Češi?
To je těžké říct. Kromě běžců, cyklistů a lyžařů to s pohybem nijak slavné není. Děti na základce ujdou na školním výletě dnes okolo tří až pěti kilometrů, to je mnohonásobně méně než v mé době.

Mladým jsme stvořili náročný svět, nejsou to sněhové vločky, říká psychiatr Horáček

Normy se řídí podle toho nejslabšího a ti jsou na tom s kondicí hodně špatně. V dobách hojnosti jsme si to jako společnost mohli dovolit. V dobách, které nás čekají už to nepůjde. Budeme muset zvýšit normy pro ty nejslabší a zocelit je. Místo toho, abychom jim dali speciálního asistenta. Zní to možná bezohledně, ale já to myslím pro jejich dobro. Nebo spíše pro dobro celku.

Existuje jen „nechci“

Dříve jste pracoval také jako novinář. To je dnes v některých koutech světa náročné a nebezpečné povolání. Jakou odolnost podle vás vyžaduje?
Když jsem pracoval jako zástupce šéfredaktora Lidových novin, bylo to někdy docela dost stresu. Jednou pro mě přijela záchranka. Myslel jsem si, že mám infarkt, ale bylo to spíš panická ataka. A to bylo po izraelské armádě. Poučil jsem se z té situace. Řekl jsem si, že to nemůžu brát tak vážně, že se nesložím kvůli lepšímu titulku. Začal jsem hrát tenis v pracovní době a zlepšilo se to.

Češi si fandí, ale odolnost jim chybí. Index ukázal slabiny i příležitosti

Jak by podle vás měli zaměstnavatelé přistupovat k posilování odolnosti? Pomohly by armádní principy? Když to trochu přeženu...
Zaměstnavatelé by se měli starat o psychohygienu svých lidí. Zejména v době, kdy na pracovním trhu nejsou lidi. U nás v Terapeutickém centru Calmea třeba přesně takové programy pro firmy děláme. Buď firma ve formě zaměstnaneckého benefitu pošle své zaměstnance k nám na terapie, nebo se pracuje přímo na pracovišti ve skupinách.

Pořádáme i Víkendové duševní lázně, nebo programy pro sport a sebevědomí jako Upgrade chlapa! To je podle mě cesta. Armádní systém bych do zaměstnání netahal. Lidi by se měli cítit bezpečně.

Řekněte mi na závěr jednu věc, kterou jste se naučil v armádě, a která vám zvýšila odolnost.
Uvěřit veliteli, který říkal: „Ein lo yachol, yeš rak lo rotze.“ V překladu to znamená: „Neexistuje nemůžu, existuje jen nechci.“

