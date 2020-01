Bývalý hejtman Rath už je v ruzyňské věznici, z Teplic ho převezla eskorta

15:02 , aktualizováno 15:02

Bývalého hejtmana Davida Ratha, který byl odsouzen za korupci, převezla eskorta do ruzyňské vazební věznice. Někdejší politik v říjnu nastoupil do vězení v Teplicích, v polovině ledna teplický soud zamítl jeho návrh na umístění do výkonu trestu do oddělení s nižším stupněm zabezpečení.