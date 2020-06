Rath prodal většinu svých nemovitostí rodině. Soudu však nezaplatil

Podle serveru iROZHLAS.cz. využil Rath momentu, kdy mu soud uvolnil do té doby zajištěný majetek. Ten mu úřady zaplombovaly v roce 2012, když se kauza začala vyšetřovat. V červnu jej soud poslal do vězení a na podzim mu nemovitosti uvolnil.

Rath jednal pohotově a v období mezi prosincem a lednem letošního roku prodal podíly v sedmi nemovitostech, které vlastnil spolu s otcem, bratrem a partnerkou. Partnerce Renatě Hoffmanové prodal polovinu domu s restaurací v Hostivici za 1,8 milionu korun.

S partnerkou vlastnil napůl také vilu v hostivické Sadové ulici. Rathovu polovinu odkoupil jeho starší, dvacetiletý syn. Zaplatil za ni osm set tisíc korun.

Svému devatenáctiletému synovi prodal za stejnou částku část pozemku a většinu jejich rodinného sídla v hostivické Letní ulici. Syn od něj odkoupil za tři sta tisíc korun také podíl v pražském bytě.

Rath prodal své nemovitosti velmi nízko pod jejich tržní cenou. Realitní makléři serveru iROZHLAS.cz řekli, že cena každého z Rathových hostivických domů bude přesahovat deset milionů korun.

„Dům s restaurací bude mít minimální hodnotu 15 milionů korun, s velkou pravděpodobností bude ale jeho hodnota ještě vyšší. Je to samozřejmě hrubý odhad, protože nevím, jak se stavby rekonstruovaly, a neznám jejich přesný výměr,“ řekla například makléřka, která se specializuje přímo na reality v Hostivici.

Prodej skoro znemožnil zkonfiskování majetku

Rath je obžalovaný ještě ve druhé větvi kauzy, kde mu zatím soud nepravomocně uložil osmiletý trest vězení. O rok mu prodloužil již pravomocně uložený sedmiletý trest. Uložil mu také osmnáctimilionový peněžitý trest.

Začalo se také mluvit o propadnutí majetku, které navrhl státní zástupce Jiří Pražák. Prodej však zkonfiskování majetku minimálně velmi zkomplikoval, pokud přímo neznemožnil.

„Navrhoval jsem propadnutí celého majetku a z tohoto pohledu to hraje důležitou roli. Je podle mě evidentní, proč to David Rath udělal. Kromě toho jsou tam i další důvody, o těch ale nebudu spekulovat,“ řekl pro portál iROZHLAS.cz Jiří Pražák. „Majetek byl zajištěný, teď není, ale potom už nebude z čeho brát,“ dodal.

Na zaplacení Rath nemá, tvrdil advokát

Do pondělí měl Rath zaplatit druhou část peněžitého trestu, a to pět milionů korun. Celkem prodal podíly v sedmi nemovitostech za 4,9 milionů. Kdyby jednu z nemovitostí prodal za běžnou tržní cenu, zřejmě by měl na zaplacení drtivé části trestu.

Rathův právník Roman Jelínek dříve pro deník Právo uvedl, že jeho klient nemá na zaplacení pětimilionové splátky peníze. Tím, že prodlévá se zaplacením, mu hrozí prodloužení pobytu ve vězení až o dva a půl roku.

Jako alternativu k prominutí zbytku trestu žádal o nařízení exekuce části domu, který Rath vlastní spolu s bratrem Michalem. „V případě, že by bylo zaplacení trestu vymáháno, potom je volba konkrétního postupu především na příslušném exekutorovi,“ reagovala Černá.