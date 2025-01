Rath slaví úspěch u soudu ve Štrasburku, teď je na tahu vláda

Soud mimo jiné zajímá, zda bylo v případě Ratha dodrženo právo na spravedlivý proces. „V obdobných případech se evropský soud zabývá otázkou, zda mediální výstupy zástupců státu, justice a výkonné moci mohly ovlivnit veřejné mínění a přesvědčit veřejnost, že obviněný je vinen ze spáchání trestného činu, a to ještě předtím, než o vině rozhodl příslušný soud,“ řekl iDNES.cz Rathův právník Roman Jelínek.

Druhá skupina námitek podané stížnosti podle něj směřuje na nestrannost a nezávislost soudů, které rozhodovaly o trestní věci jeho klienta. „Vláda je vyzvána, aby komentovala únik osobních údajů stěžovatele ze soudu prvního stupně, postup volby a jmenování laických přísedících zasedajících v případě stěžovatele a jejich spojení s regionálním subjektem, který údajně vystupoval jako civilní strana (poškozený) v napadeném řízení,“ stojí v dokumentu evropského soudu v kauze Rath versus Česká republika.

Rath byl odsouzen za korupci a manipulaci při zadávání státních zakázek. Byl zatčen v roce 2012 s krabicí vína se sedmi miliony korun. Nejprve si odpykal 3,5 roku, soud ho na začátku roku 2022 podmíněně propustil. O rok později se dostal do vězení znovu, protože mu soud ve druhé větvi kauzy manipulace při zadávání zakázek ve Středočeském kraji o rok prodloužil už dříve uložený sedmiletý trest. Propuštěný byl v květnu 2023.

Nyní Rath krok evropského soudu přivítal. „Na jednu stranu je to trochu zadostiučinění, že jsem měl ve svých argumentech pravdu, na druhou stranu ty reálné dopady do života toto rozhodnutí neodčiní. Ty prostě jsou, to je realita a tak to i beru,“ řekl iDNES.cz Rath.

Jeho cílem nicméně podle jeho slov není udělat ostudu České republice, že má nefunkční systém, protože není schopna zajistit pravidla spravedlivého procesu. „Proto bych přivítal, kdyby to ministerstvo a vláda byla, řekněme, připravená k nějakému rozumnému smírnému řešení,“ naznačil Rath. Ministerstvo spravedlnosti dotazy neokomentovalo.

V roce 2023 soud rozhodl o celkem 343 stížnostech směřujících proti České republice. Porušení shledal jen v 0,6 % případů.