Kotta jsem si užil na cele, teď ho nechám manželce, říká Rath. ČSSD je mu líto

Jaké máte plány?

Ty jsou celkem jasné, chci pokračovat v práci. Doteď jsem byl na zdravotním středisku vazební věznice Brno, teď se přesouvám sem, do své ordinace do Hostivice. Teď budu čas dělit mezi Hostivici a Brno. To je předjednaný, domluvený plán, který začne platit v nejbližších dnech, týdnech.

Kde budete bydlet?

Doma, v Hostivici.

V dubnu vás čeká další soud. Připravujete se na něj?

Já už jsem před časem soudu napsal, ať to konají beze mě, k tomu není co dodat. Je to deset let stará věc, pokračování toho, za co jsem byl ve věznici. Za těch deset let je už snad všechno jasné.

Jste připravený, že se můžete vrátit zpět do vězení?

Určitě, ta věc není uzavřená, stát se může cokoliv. I když jsem přesvědčen, že soud nepřináší nic nového.

Manželé Kottovi jsou už na svobodě. Chystáte se je zkontaktovat?

V nejbližší době určitě ne, není k tomu žádný důvod. Konečně, s panem Kottem jsme se dost užili. V Brně jsme dva měsíce sdíleli stejnou celu, předtím v Ruzyni. Myslím, že jsme se užili až až. Teď ho nechám manželce.

Máte nějaké politické plány?

Určitě ne. Jak sleduju českou politiku, tam moje místo není.

Sociální demokracie vypadla ze Sněmovny, co na to říkáte?

Je mi to líto. Není tajemstvím, že ty peníze byly spojeny i se sociální demokracií a s jejím financováním. Je to strana stará a tradiční a je škoda, že pustila svoje voliče a ty přijmul Andrej Babiš. Reagoval na potřeby voličů a ČSSD se k nim otočila zády. Škoda je, že sociální demokracie nebyla schopná vygenerovat další výrazné osobnosti, jako byli Miloš Zeman, Jiří Paroubek nebo Standa Gross (bývalý premiér Stanislav Gross - pozn. red.).